«Своим не хватит». Врачи ЦРБ отказывались ставить иммуноглобулин ребенку после укуса клеща

История клещевой нервотрепки для семьи Ядыгиных началась вечером 7 мая.

- Как обычно перед сном стала пятилетнюю внучку Женю осматривать, и натыкаюсь на клеща в голове, - рассказывает жительница Кытманово Галина Ядыгина.

Перепуганная бабушка, вытащив присосавшееся насекомое, тут же отправилась с девочкой в больницу.

- Вышел дежурный хирург, развел руками, сказал, что ребенок прописан в Барнауле, а недавно было селекторное совещание, запретили ставить иммуноглобулин иногородним. Добавил: «Я стою на букве закона», - рассказала «Комсомолке» Галина Геннадьевна.

После этого, по словам женщины, врач стал выписывать направление в поликлинику № 9 Барнаула.

- Да вы что, - растерялась та, - это же ребенок, на лето привезли, у меня и транспорта нет, а дочь запрещает нам ездить на электричках в опасный период, сама на самоизоляции.

Медики, по ее словам, вроде прислушались, пообещали решить вопрос наутро. Но когда с утра пораньше взволнованная бабушка с внучкой пришли в больницу, вновь услышали: «Не положено».

-У нас всего 19 ампул, на своих детей не хватает. А вдруг своих детей укусят? - говорили мне, а я все повторяла: «Почему моя внучка вдруг не своя?», - рассказывает женщина. - Говорила, может, мы заплатим? Увы.

Мама девочки Любовь Ядыгина рассказала, в момент тревожного звонка из Кытманова она с мужем и двумя старшими детьми находилась на самоизоляции.

- Когда мне позвонила мама в панике, сказала, что выезжает в Барнаул, я испугалась и за дочь и за нее саму, - рассказывает Любовь Ядыгина. - Она у меня и так не блещет здоровьем, а тут этот коронавирус. Решила, что поеду сама. И все же перед этим позвонила на горячую линию «Минздрава». Спросила: «Как так? Не такой же это препарат дорогой, чтобы заставлять людей рисковать, у меня и так ребенка от дороги тошнит».

По словам мамы девочки, ей сообщили, что да, заявка принята, но посоветовали все же ехать за дочкой, пока 72 часа, в которые еще можно оставить иммуноглобулин, не истекли.

- Добавили, кстати, что подобные жалобы уже оступали, - добавила Любовь Ядыгина.

В это же время в Кытманово взволнованная бабушка пришла в больницу вместе с православным батюшкой. Священник, услышав от прихожанки всю эту историю, вызвался сам пойти к врачам.

- Заходим, они его спрашивают - вы что родня? Он кивнул – родня. После этого мы по совету дочери попросили медиков написать письменный отказ в иммуноглобулине, - рассказывает Галина Геннадьевна. - Сразу после этого защитный препарат девочке поставили. Это было в субботу, 9 мая.

- Когда я приехала в Кытманово, эпопея уже закончилась, - рассказывает Любовь Ядыгина.- На следующий день мне позвонила Маргарита Трейер, главный врач Кытмановской больницы и сказал : «Понимаете, у нас есть дети из отдаленных пунктов, им может не хватить лекарств, а вы можете поехать в город поставить. Упрекала, что мы не взяли открепительный и т.д.. Я в ответ говорила, что не до открепительного было в этой обстановке коронавируса, что мне непонятно, как медики призывают оставаться дома и в то же время отправляют девочку и ее бабушку за 170 километров.

«Проблема родственниками гиперболизирована»

-Мы уже дали разъяснения законному представителю девочки Любови Николаевне Ядыгиной, - прокомментировала Маргарита Треер, главный врач Кытмановской больницы. - Девочке в медицинской помощи не отказали. Пациентка была осмотрена дежурным врачом, дана рекомендация обратиться в поликлинику Барнаула.

По словам главного врача, маленькая пациентка была без прививочного сертификата и прикреплена к поликлинике Барнаула по месту прописки.

-Возможность постановки иммуноглобулина (а экстренная профилактика проводится в течение 72 часов) у родственников была, - говорит руководитель Кытмановской больницы. - Но рекомендации бабушкой не были выполнены. И когда 9 мая врач-педиатр увидел, что рекомендации не соблюдаются, было принято решение поставить иммуноглобулин у нас, чтобы не навредить ребенку.

- Законный представитель (мама девочки) за это время могла приехать за дочкой, - считают в Кытмановской районной больнице. - Проблема родственниками гиперболизирована.

На селекторном совещании, по словам Маргариты Михайловны, никакого указания «не ставить иммуноглобулин иногородним» не было.

- Все решается индивидуально. Речь шла о рациональном использовании препарата. Да, дефицит действительно существует и расчет идет на детское население, находящееся в зоне риска, - говорит Трейер.

Главный врач больницы при этом напомнила жителям края о необходимости исследования клеща.

-Потому что иммуноглобулин имеет и положительные, и отрицательные моменты, - говорит Маргарита Трейер. - Нужно отправлять клеща (даже фрагменты) на исследование, результат имеем в течение четырех часов и тактика выстраивается в зависимости от результата. В этом случае тоже этого не было сделано.

Кроме того главный врач призывает всех иногородних, приезжающих в районы, заявлять о себе в больницы и иметь документы, в том числе прививочные сертификаты.