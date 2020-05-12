«Любила до безумия»: исповедь женщин, убивших своих мужей

В исправительной колонии №6 села Шипуново Алтайского края содержится около 350 осужденных женщин. Почти половина из них отбывает срок за преступления насильственного характера. Большинство совершены в отношении мужчин, которых, как признаются сами осужденные, они безумно любили. Именно любовь, по их словам, позволяла прощать пьянки, издевательства и рукоприкладство суженых. Возможно, кто-то из вас узнает в них себя.

«До сих пор его люблю»

Светлане 46 лет. В колонии она уже четыре года, впереди – еще два. Светлана осуждена за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Она зарезала своего гражданского мужа.

- Нас познакомили друзья, - рассказывает Светлана. – На тот момент я была одна. А он нравился многим одиноким женщинам. На внешность – обыкновенный, изначально даже страшненьким мне показался, но что-то было в нем такое, чего не было у других. Меня все время тянуло к нему, несмотря на то, что он пил, гулял, у него было много женщин. Я любила его до безумия. Эта любовь затмила все. Я даже стала забывать своих родных…

Первый раз он меня сильно избил, когда мы были на даче. Причина – банальная ссора, плюс алкоголь. Я очень сильно испугалась, потому что никогда на меня мужчина не поднимал руку. Он сорвал с меня крестик, бил кулаками по голове. Я вырвалась, побежала в сторожку к охранникам, просила вызвать полицию. Он прибежал следом за мной, сказал, что я все вру, и потащил меня обратно… Однажды он чуть не задушил меня моим же крестиком. Это тоже случилось при очередной пьянке. Когда он пил, то зверел. Утром трезвел и не мог вспомнить, что было. А я любила его и все прощала.

Был праздник Святой Троицы. Я дома пекла блины. Мой возлюбленный пошел в магазин за продуктами. Вернулся уже под градусом. Он принес водки и предложил помянуть усопших. Я ответила отказом, так как собиралась еще съездить в больницу к свекрови (его маму госпитализировали с инсультом). Я сказала, мол, хочешь пить, иди к себе домой. Он разозлился, сначала пошли в ход оскорбления, потом напал на меня с кулаками, прижал к стене и начал душить. Я стала отбиваться, схватила то, что было под рукой, - кухонный нож с отломленным острием. В глазах все плыло. Я плохо понимала происходящее, размахивая ножом. Порезы были нанесены ему около уха, в области спины и на руке… Как позже выяснилось, ранение в бок оказалось смертельным.

Любовь – страшная вещь. Я сама позволяла ему надо мной издеваться и физически, и морально. Обиды на него не держу, виню только себя. Ведь я до сих пор его люблю…

«Думала, что он изменится»

Галине 61 год. У нее двое взрослых детей. Женщина осуждена на восемь лет по ч.4 ст.111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Галина одним ударом убила мужа.

- Любила ли я его? Поначалу – любила. Мы долго с ним прожили, воспитали двоих детей. А потом любовь превратилась в ад! Он стал пить, поднимать на меня руку. Я никогда не видела такого отношения от мужчины, ведь отец у меня был очень хорошим и добрым. Я плакала, но терпела. Дважды писала на него заявление в полицию. Ездили в мировой суд, там я его и прощала. Думала, что муж изменится. Терпение лопнуло, и я ушла от него.

Мы с дочерью сняли квартиру. Муж узнал, где мы живем, и стал туда похаживать, причем чаще пьяный, чем трезвый. В один из таких дней я его снова впустила к нам пьяного. Сейчас понимаю, что не надо было этого делать! Между нами произошел скандал. Не помня себя от ярости, я схватила нож и вонзила мужу в ногу. Повредила артерию. Увидев кровь, я испугалась и вызвала скорую помощь. Муж от госпитализации отказался. А наутро он умер от потери крови…

Конечно, я виню себя в том, что случилось. Это трагедия моей жизни. Срок заключения закончится. Но то, что произошло, навсегда останется в моей памяти. От этого никуда не деться.

Мой совет женщинам, которые страдают от домашнего насилия: не терпите! Не думайте, что такие люди исправятся или изменятся. Нет. Этого не произойдет. Найдите в себе силы вовремя расставить все точки над «и», чего я, к сожалению, не смогла.

«Пыталась его оправдать»

Юлии 39 лет. В очередной «семейной схватке» она перерезала мужу сонную артерию. Ее осудили по ст.105 УК РФ – «Убийство», на шесть с половиной лет лишения свободы.

- Он был очень красивым: под два метра ростом, спортивного телосложения, голубоглазый, светловолосый. Я влюбилась в него с первого взгляда. Наверное, и до сих пор люблю… Нас познакомила его сестра. У меня в то время уже был сын. Поначалу все было хорошо. Не сказать, что он умел ухаживать, скорее – не умел. Мы просто много гуляли, общались. Спустя полгода стали жить вместе. Потом поженились.

Бывало, что он выпивал, но, когда подсел на наркотики, стал поднимать на меня руку. Я искала всему происходящему объяснение, пыталась оправдать мужа и очень его жалела. Понимая, что он болен, пыталась лечить его от наркотической зависимости. Несколько раз обращалась в полицию. Его забирали, но отпускали через несколько часов. Иногда я и сама забирала заявление. В последние годы, когда он возвращался нетрезвый или под кайфом, просто сама уходила из дома.

Все произошло 9 февраля 2019 года в нашей квартире. Муж был пьяным. В таком состоянии всегда был агрессивен. Он оскорблял меня. Потом схватил нож, угрожал, что убьет. Я пыталась уйти из квартиры, как назло, замок заклинило. Я выхватила у него нож. В этот момент он ударил меня рукой в область головы. Я машинально выпрямилась и наотмашь махнула рукой, в которой был нож. Я не видела, куда бью. Я пыталась выжить в той ситуации. Мой удар стал для мужа смертельным. Нож попал в сонную артерию...

Обдумывая произошедшее, я уверена, что поступила бы так же. Я защищала свою жизнь. Случись все по-другому, меня уже могло бы не быть. Если отмотать жизнь назад, я ушла бы от мужа после первого избиения. Потому что надо беречь себя и своих детей. Нельзя прощать мужчине даже пощечины. Он на этом не остановится. А ваши дети могут остаться сиротами.

Комментарий специалиста

Антон Комаренко, психолог:

- Вопрос домашнего насилия действительно является серьезной проблемой. Как показывает практика, вариантов развития событий в ситуации домашнего насилия немного, и практически все, кроме немедленного расставания, могут привести к трагедии.

Самая распространенная ошибка пострадавших – это субъективное разделение ответственности с домашним тираном, выступающее в качестве некоторого оправдания его действий. Для потерпевшей стороны необходимо четкое понимание того, что наличие домашнего насилия – это не единичное проявление, само по себе оно не прекращается, оно лишь циклически повторяется, усиливаясь с каждым разом, всё больше и больше проверяя человека на «прочность».

Вне зависимости от вида домашнего насилия (физическое, эмоциональное или сексуальное) необходимо:

1. Исключить установки, оправдывающие агрессора (например: «бьёт, значит любит», «ревнует, значит ценит», «все так живут», «такая судьба, некуда деваться» и т.д.);

2. Принять меры для возможности жить автономно, особенно если придется неожиданно прекратить совместное проживание;

3. Заручиться поддержкой родных, знакомых, обратиться в правоохранительные органы;

4. Ни в коем случае не прощать насилия в свой адрес, помнить, что ситуация обязательно повторится.