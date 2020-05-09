Воздушный Парад Победы в Барнауле 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

В Барнауле 9 мая 2020 года проходит Воздушный Парад Победы. В нем принимают участие «АСК Лидер» и пилотажная группа «Открытое небо». Жители выкладывают фотографии самолетов и вертолета со знаменем Победы.

- Красный вертолет с красным флагом сделал четыре круга в районе улицы Сиреневая, - пишет горожанин Сергей.

Воздушный Парад Победы в Барнауле 9 мая 2020 года

- И полетел вдоль Павловского в центр, - передает корреспондент «Комсомолки» Марина Кочнева.

Вскоре вертолет был замечен на Новом рынке.

- Видела сегодня, приятно! Всех с праздником! – пишет в социальных сетях Людмила Майская.