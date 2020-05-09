Воздушный Парад Победы в Барнауле 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция
В Барнауле 9 мая 2020 года проходит Воздушный Парад Победы. В нем принимают участие «АСК Лидер» и пилотажная группа «Открытое небо». Жители выкладывают фотографии самолетов и вертолета со знаменем Победы.
- Красный вертолет с красным флагом сделал четыре круга в районе улицы Сиреневая, - пишет горожанин Сергей.
Воздушный Парад Победы в Барнауле 9 мая 2020 года
- И полетел вдоль Павловского в центр, - передает корреспондент «Комсомолки» Марина Кочнева.
Вскоре вертолет был замечен на Новом рынке.
- Видела сегодня, приятно! Всех с праздником! – пишет в социальных сетях Людмила Майская.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «День Победы в Барнауле»