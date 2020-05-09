Песня на балконе в Барнауле в День Победы 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция
Из-за коронавируса на улицу не выйти, а День Победы – в первую очередь, чествование ветеранов. Ведь все слова благодарности предназначаются им. Народный артист СССР Василий Лановой предложил россиянам выйти 9 мая 2020 на балконы своих квартир и исполнить песню «День Победы».
Всем, кто захочет принять участие в акции, нужно будет выйти на балконы 19.00 и спеть известную песню. Как пояснили в барнаульской мэрии, специально организовано этого не будет. Предполагается, что песня на балконе - это добровольный порыв.
Тем временем, в Барнауле во дворах домов проходят концерты – артисты поздравляют ветеранов и остальных горожан с 9 мая.
Поздравление ветеранов в Барнауле с Днем Победы.
Алтайские артисты спели в рамках акции "Окно Победы"
ИСТОЧНИК KP.RU
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