Песня на балконе в Барнауле в День Победы 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Из-за коронавируса на улицу не выйти, а День Победы – в первую очередь, чествование ветеранов. Ведь все слова благодарности предназначаются им. Народный артист СССР Василий Лановой предложил россиянам выйти 9 мая 2020 на балконы своих квартир и исполнить песню «День Победы».

Всем, кто захочет принять участие в акции, нужно будет выйти на балконы 19.00 и спеть известную песню. Как пояснили в барнаульской мэрии, специально организовано этого не будет. Предполагается, что песня на балконе - это добровольный порыв.

Тем временем, в Барнауле во дворах домов проходят концерты – артисты поздравляют ветеранов и остальных горожан с 9 мая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/777927" frameborder="0"></iframe> Поздравление ветеранов в Барнауле с Днем Победы.

Алтайские артисты спели в рамках акции "Окно Победы"