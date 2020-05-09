2020-05-09T08:43:00+03:00
Общество

Песня на балконе в Барнауле в День Победы 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Присоединиться к акции могут все желающие
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
9 мая 2020 в Барнауле9 мая 2020 в БарнаулеФото: пресс-службы администрации Барнаула
Изменить размер текста:

Из-за коронавируса на улицу не выйти, а День Победы – в первую очередь, чествование ветеранов. Ведь все слова благодарности предназначаются им. Народный артист СССР Василий Лановой предложил россиянам выйти 9 мая 2020 на балконы своих квартир и исполнить песню «День Победы».

Всем, кто захочет принять участие в акции, нужно будет выйти на балконы 19.00 и спеть известную песню. Как пояснили в барнаульской мэрии, специально организовано этого не будет. Предполагается, что песня на балконе - это добровольный порыв.

Тем временем, в Барнауле во дворах домов проходят концерты – артисты поздравляют ветеранов и остальных горожан с 9 мая.

Поздравление ветеранов в Барнауле с Днем Победы.

Алтайские артисты спели в рамках акции "Окно Победы"

eebezrukova76eebezrukova76
День Победы!
33 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «День победы. Алтай»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Алтайские росгвардейцы приняли участие в «Бессмертном полку»
Виктор Томенко вместе с семьей возложил цветы к Мемориалу Славы
Депутат Госдумы Александр Прокопьев поздравил ветеранов с Днем Победы
Экс-депутат АКЗС досрочно выйдет из колонии
На Алтае будут судить эксгибициониста, который напугал детей
Более 700 полицейских будут дежурить на майских праздниках в Алтайском крае
На Алтае мошенники обманули владелицу ателье под предлогом пошива масок
В Алтайском крае вручили призы победителям медиаконкурса, посвященного 75-летию Великой Победы
Пожар чуть не уничтожил дом в алтайском городе
В Алтайском крае следователи ищут пропавшую 15-летнюю девушку
ВТБ и благотворительный фонд «Память поколений» предлагают поддержать ветеранов Великой Отечественной войны
Захотел острых ощущений: на Алтае мужчина за ночь угнал два автомобиля