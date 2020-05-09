День Победы в Барнауле 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Ситуация с коронавирусом внесла серьезные коррективы в празднование дня победы – отменены массовые мероприятия, как парад или шествие Бессмертного полка. Но Ветеранов все равно продолжают чествовать, правда, в весьма необычном и непривычном для всех нас формате.

В Барнауле на мемориале Славы возложили цветы – со строгим соблюдение противоэпидемиологических мер.

Возложение цветов на Мемориале СлавыФото: Олег УКЛАДОВ

Цветы возложили главы региональных ведомств - главный федеральный инспектор Юрий Земский, вице-губернатор Денис Губин и начальник полиции Андрей Подолян.

Ко Дню Победы в Барнауле Новый мост украсили световыми табличками, которые рассказывают о датах освобождения городов разных стран. Первый лайтбокс напоминает о битве под Москвой в 1942 году, последний - об освобождении Берлина от фашистов.

Новый мост украсили световыми табличкамиФото: предоставлено пресс-службой

Губернатор Виктор Томенко поздравил жителей с Днем Победы:

«Прошло 75 лет со дня, когда наши отцы и деды, матери и бабушки произнесли долгожданное слово - Победа. Позади остались четыре страшных года сражений, изматывающей работы в тылу, непреходящей тревоги за родных, за будущее страны. Сила духа и мужество нашего народа решили исход Второй мировой войны.

Дорогую цену заплатила страна за величайшую Победу в истории человечества: десятки миллионов погибших, искалеченные судьбы, разруха и голод. Только Алтайский край потерял на полях сражений 250 тысяч своих сыновей и дочерей. Ужас перенесенных страданий и боль от потерь до сих пор эхом отзывается в душе каждого соотечественника.

Мы склоняем головы перед поколением победителей, принимаем от них эстафету любви к Родине и обязуемся хранить память: в ней заключено бессмертие каждого солдата и наше право на мирное будущее.

В день празднования 75-летия Победы низкий поклон всем, кто выстоял в той жестокой войне. Вечная слава павшим и живущим героям. Вы - гордость страны, символ мужества нашего народа. Никто и никогда не сможет переписать историю и умалить ваш подвиг!»