«Сражайтесь так, как пулеметчик Зорин»

В преддверии Великой Победы принято вспоминать истории ветеранов войны. Немногие из них дожили до наших дней, но остались их дети и внуки, которые передают их боевые истории. О подвигах пулеметчика Леонида Зорина «Комсомолке» рассказал его сын.

Воевал, пока мог

Леонид Евтифеевич Зорин попал на фронт совсем мальчишкой, в 18 лет. Его призвали летом 1942 года из села Подгорного Крутишинского сельсовета Шелаболихинского района, где он жил вместе с родителями и работал конюхом.

«Сначала он попал в учебку в Омске, - рассказывает сын ветерана Виктор Зорин. - Его обучили профессии пулеметчика. И уже осенью он попал на фронт. Они шли рядом со штрафными ротами. А их тогда бросали в самое пекло. И вот там приходилось совершать подвиги каждый день».

В одном из боев пулеметчик Зорин окопался вместе с напарником и очень долго держал немцев, не давая им занять нужную позицию. После этого случая в его родной сельский совет пришла газета с описанием боя. Автор этого материала написал: «Сражайтесь так, как сражался в этом бою пулеметчик Зорин!»

Леонид Зорин воевал до 1944 года. Успел побывать на 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах.

«Отец любил праздник 9 Мая. В этот день он всегда собирал друзей и родственников, вспоминал события тех лет, Курскую битву и форсирование Днепра», - говорит Виктор Зорин.

При форсировании Днепра Леонид Зорин вместе с напарником Николаем Харламовым более двух суток держались на плацдарме, чтобы дать возможность перейти реку нашим войскам. Напарник Леонида был убит в этом бою, а сам он получил ранение.

Всего у алтайского солдата было три ранения, после последнего его комиссовали - разрывная пуля перебила ему кость в локте. До конца жизни левая рука у него функционировала не полностью.

В одиночку взял целый взвод

За наиболее смелые бои пулеметчик Зорин получил орден Красной Звезды и медаль «За отвагу».

«В один момент наши войска пошли в атаку - захватывали немецкие траншеи. И вот отец вырвался немного вперед и попал во вражеский блиндаж. «Я думал, все - мне смерть», - рассказывал он. Но у него на поясе висела противотанковая граната. Он выдернул кольцо и закричал немцам не своим голосом: «Хэнде хох!» Они растерялись и поняли руки. Когда подоспели наши войска, он их уже обезоружил. Целый взвод немцев!» - передает рассказ отца Виктор Зорин.

Как следует из наградных документов на сайте «Подвиг народа», медаль «За отвагу» Леонид Зорин получил за то, что огнем своего пулемета подавил вражеский, мешавший продвижению войск, чем помог взять нужную высоту. А орден Красной Звезды ему дали за несколько боев, в которых он стойко оборонял наши рубежи.

«Пробравшись с фланга, товарищ Зорин нанес сокрушительный огневой удар по противнику. Будучи раненым, не покинул поля боя до выполнения боевой задачи», - писал о нем командир, представляя к награде.

59 лет супружеской жизни и четверо детей

С войны Леонид Зорин вернулся в родное село. Там он устроился в колхоз бригадиром дойного стада. Его будущая жена Ольга Степановна была дояркой. Вместе они прожили 59 лет, родили четверых детей: троих сыновей и дочку.

До пенсии супруги работали в сельском хозяйстве. Дети пошли по их стопам. Все они - сельские жители с достойными рабочими профессиями. Есть среди Зориных агроном, повар, крановщик. Младший брат Николай до сих пор трудится руководителем сельхозпредприятия.

Перед 9 Мая Леонида Зорина обычно приглашали в школу - рассказать о годах боевой славы. В селе его очень уважали.

«Бывало, приболеет он - обязательно к нам домой придут, спросят, не нужна ли помощь. Или завидят его во дворе односельчане - подойдут, справятся, как дела. А для нас, для детей, он был просто папой. Мы запомнили его очень добрым, трудолюбивым и честным человеком», - рассказывает Виктор Зорин.

До конца жизни Леонид Зорин был энергичным, интересовался жизнью села и страны. Все работы по хозяйству делал сам, даже сажал огород и заготавливал дрова и сено. Любил рыбалку и охоту.

Леонид Зорин прожил 85 лет. Он ушел из жизни в 2009 году, оставив о себе у земляков добрую память.