2020-04-30T07:19:02+03:00
Общество

На крупном барнаульском производстве сложился кадровый дефицит

На ЖБИ-100 набирают новых сотрудников, чтобы выполнить взятые заказы
Юлия Новосельцева
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ЖБИ-100 – полноценное предприятие с многолетней историей.ЖБИ-100 – полноценное предприятие с многолетней историей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Барнаульский завод ЖБИ-100 подписал несколько крупных контрактов на производство комплектующих для строительства домов. Многоэтажки предстоит возводить в Барнауле, Новосибирске и Кемеровкой области. Нарастив объем производства, предприятие открыло вакансии.

О предприятии

ЖБИ-100 – полноценное предприятие с многолетней историей. Цикл производства железобетонных плит и комплектующих включает проектирование, прием и оценку качества компонентов в специализированной лаборатории. Подготовку арматурного каркаса и, наконец, производство ЖБИ-изделия в формовочном цехе.

С конвейеров завода уже несколько десятков лет выходят панели 97-й серии с утеплителем внутри. А недавно добавили 330-ю, где утеплитель крепится поверх панели, а затем закрывается декоративным фасадом. Их используют для строительства жилых домов в новых кварталах Барнаула и Новосибирска.

В 2020 году начали выпускать специальную сейсмостойкую серию. Готовые конструкции сразу же отгружают для доставки в город Белово Кемеровской области. Там возводят дома по программе для детей-сирот и поэтому крайне важно выполнить заказ качественно и в срок.

В 2020 году начали выпускать специальную сейсмостойкую серию. Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2020 году начали выпускать специальную сейсмостойкую серию.Фото: Олег УКЛАДОВ

Вакансии

На завод требуется мастер. Это одна из ключевых должностей крупного производственного предприятия. Задача сотрудника – правильно «прочитать» чертежи, дать чёткое задание сотрудникам, проконтролировать результат. Плюс обеспечение трудовой дисциплины и периодический инструктаж по технике безопасности. Но самое главное, настроить свой коллектив на позитивный лад и отличный результат.

Также на завод требуются сварщики ручной и электродуговой сварки. Открыто несколько вакансий по каждой специальности.

С конвейеров завода уже несколько десятков лет выходят панели 97-й серии с утеплителем внутри. Фото: Олег УКЛАДОВ

С конвейеров завода уже несколько десятков лет выходят панели 97-й серии с утеплителем внутри.Фото: Олег УКЛАДОВ

Поздравление

Уважаемые ветераны! Уважаемые дети войны! Уважаемые земляки!

В 2020 году мы отмечаем 75-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Совсем скоро мемориалы памяти украсят торжественные букеты, флаги. Совсем скоро прозвучат поздравительные слова тем, кто добывал победу. Тем, кто не смирился и не отдал родную землю захватчикам.

75 лет прошло с момента парада Победы на Красной площади. Но каждый житель нашей страны – от мала до велика – помнит совершенный подвиг! Его добывали бойцы с винтовкой в руках, танкисты, моряки, летчики. Её же ковали труженики тыла под лозунгом: «Всё для фронта, всё для победы»!

Я желаю всем мирного неба над головой. Здоровья вам и вашим близким.

С уважением, директор завода «ЖБИ-100» Сергей Савченко.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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