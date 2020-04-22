В Алтайском крае произошло около 800 пожаров: как наказывают виновников возгораний

В Алтайском крае некоторые люди до сих пор используют огневой способ очистки полей, что приводит к росту числа ландшафтных пожаров. Об этом на пресс-конференции 22 апреля сообщил Владимир Попрядухин, министр природных ресурсов и экологии Алтайского края.

- Ежегодно начало весеннего периода испытывает на прочность наши противопожарные формирования, которые занимаются тушением лесных пожаров, - отметил министр.

Проблемы с ландшафтными возгораниями возникают с началом сельскохозяйственных работ и выходом на поля. Отдельные руководители фермерских хозяйств все еще используют огневой способ очистки своих участков. Это негативно влияет на сохранение биологического разнообразия, плодородие почв и приводит к росту возгораний.

При этом число непреднамеренных поджогов снижается, но данные по годам исчисляется сотнями. Особенно много их было в прошлом году, в связи теплой погодой и ветрами. Министр отметил, что в целом большая часть лесных пожаров, около 60%, происходит по вине человека.

-На текущий период времени, согласно мониторингу, мы имеем порядка 800 ландшафтных пожаров. Третья часть из из них угрожала землям лесного фонда, - сообщил Владимир Попрядухин .

Он напомнил, что с 10 апреля в регионе объявлен пожароопасный сезон. Все оперативные службы находятся в полной боевой готовности и оперативно устраняют возгорания. Уже ликвидировали 14 пожаров, площадь составила около 30 га лесных угодий.

При этом с жителями Алтайского края проводят беседы и объясняют, что жечь траву нельзя. Инспекторы вынесли больше 400 административных наказаний из-за неисполнения противопожарного законодательства на землях лесного фонда. Сумма выплаченных штрафов составила 4 млн 950 тыс. рублей. Выявили 20 виновников возникновения лесных пожаров, а четырех человек даже привлекли к уголовной ответственности.

Министр природных ресурсов и экологии подчеркнул, что сейчас постановление правительства категорически запрещает огневой способ очистки на землях любых категорий. Кроме того, хозяйствующие субъекты должны выполнять профилактические противопожарные мероприятия.

- Их неисполнение несет как административную, так и уголовную ответственность, - подчеркнул Владимир Попрядухин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 22 апреля 2020 года составило 136 человек

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Барнауле (подробнее)