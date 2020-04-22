На Алтае мужчину похитили из-за 12 тысяч рублей и заставили работать

Трех жителей Новосибирска обвинили в похищении человека из-за долга по кредиту. Потерпевшим оказался житель алтайского села Баево. Вскоре после того, как мужчина сбежал и вернулся домой, он снова таинственным образом пропал, а его тело нашли в болоте. Родственники погибшего уверены, он был в рабстве. Обвиняемые клянутся, что устроили парня на работу, чтобы помочь ему рассчитаться с долгом в 12 тысяч рублей. Следствие длилось почти два года, все это время трое похитителей находились под стражей.

Не повезло

Потерпевший Павел Ратушин из Баево звезд с неба не хватал от слова совсем – работал то на птицефабрике, то на пилораме, то уезжал на вахту. Как говорят его знакомые, 46-летний мужчина любил выпить. Лет десять назад он сошелся с женщиной, которая к тому времени уже была беременной. По словам родственников, не факт, что его ребенком. Когда она родила, мужчина принял малыша, воспитывал, как своего. Еще через пять лет у них появился общий ребенок – мальчик, как две капли воды похожий на отца.

- Не сказать, что они жили душа в душу - то сходились, то расходились, - говорит сестра потерпевшего Светлана Ратушина. – Он уедет на заработки, она с другими мужиками крутит. Пашка вернется с деньгами – она его снова привечает, а кончаются – он становится не нужен.

Незадолго до инцидента Ратушин оформил на себя кредит – детям нужно было купить компьютер и стол. Сумма составила около 27 тыс. рублей. Несколько месяцев глава семейства исправно выплачивал кредит. Осталось всего 12 тысяч рублей. Но вскоре Павел поссорился со своей гражданской женой и она, по словам родственницы, выставили его за дверь.

Павел уехал в Баево к матери, перестал платить за кредит – не было денег. Долг взыскали с поручителя – подруги его гражданской жены. Через пару месяцев к нему приехали муж поручительницы и двое его родственников. Как уверяет его сестра, они хотели стрясти деньги, которые заплатили вместо него банку, проценты и даже моральный вред. Однако мужчина заявил, что ничего платить не будет – денег у него нет, сам живет за счет матери-пенсионерки.

- Раз не отдаешь долги, поедешь отрабатывать, - заявили они Павлу, схватили под руки, не дав даже возможности переодеться, усадили в машину и повезли в Новосибирскую область.

Когда мать проснулась утром, все что она увидела – скомканный коврик в прихожей и странную царапину будто от ножа на двери. Телефон сына, документы – все осталось дома. Он, конечно, позвонил через несколько дней, сказал, что нашел работу, но отвечал односложно, ничего толком не объяснив. Родственники не обратились тогда в полицию, потому что это было нормальным, что Павел уезжает на заработки.

Осужденный Василий Михайлов.

«Его не раз видели в поселке»

Ратушина привезли в село Шурыгино Новосибирской области и устроили в дорожную бригаду к местному подрядчику Николаю Язвенко. Тот старался брать на работу в основном деревенских мужиков.

Павел жил в доме одного из своих похитителей Владимира Паневина. Его жена кормила «гостя». Собирала обеды, когда тот уходил на работу.

- Вова вечно кого-то в дом приводил – у нас как-то всю зиму прожила женщина, которую муж выгнал из дома, в другой раз он какого-то бездомного на трассе подобрал, чтобы тот не замерз. Я привыкла и не задавала вопросов, - говорит супруга подсудимого Анастасия Паневина. – Они когда приехали все вместе, потом еще три дня пили, потом все разъехались, а Паша остался. Утром уходил на работу, вечером возвращался, лежал, смотрел телевизор. Естественно, мне это не нравилось, я ему говорю – поезжай домой. Он отвечал, что ему там нечего делать – нет работы.

Периодически Павла отправляли в командировки.

Дом, где жил похищенный Павел Ратушин.Видео: Анастасия Паневина

- Спокойный, тихий парень, работал, жил в вагончике весте с пятью рабочими. Никто его там не сторожил, не выдумывайте. Я уже все это рассказывал и под детектором лжи тоже. Десять раз пожалел, что связался с ним, хотел помочь, а оно вот как вышло, - рассказал Язвенко.

Привлечь к ответу

Похищение произошло в апреле 2017 года, а в конце июня этого же года Павел вернулся домой, по словам родственников, исхудавший и больной.

Как рассказывает его сестра Светлана Ратушина, его вывезли в глухое место, заставили работать. Все это время он жил в вагончике под присмотром охранника. Брат несколько раз звонил домой, говорил, что устроился на работу, и вернется домой, как заработает денег, но сестра уверена, что все эти звонки он делал под угрозой.

- Выдавали ему телефон, говорили, что он должен сказать родственникам, мол, только пикни – пришьем, закопаем в лесу, и никто тебя искать не будет, – уверяет женщина.

По факту было возбуждено уголовное дело. Но когда следователь опросила мужчину, он написал объяснительную, что все это время у него была возможность уехать. В Шурыгино до конца апреля он ничего не делал – смотрел телевизор, иногда выходил в деревню. Работа началась в мае, за месяц он получил 30 тыс. рублей. Часть денег отдал за продукты хозяйке, 10 тыс. в счет долга (еще две тысячи он перевел ранее), остальные оставил себе. Уехал домой в конце июня.

«В конце июня я проснулся рано утром, хозяева еще спали, я собрал вещи и пошел на остановку, подъехал «частник» и согласился отвезти меня в Черепаново, - говорится в объяснительной. – Примерно через неделю после приезда, написал заявление в полицию о том, что меня похитили, данное заявление заставила написать моя сестра».

В итоге дело было прекращено.

- Они его уговорили написать это. Там еще Ирка (бывшая сожительница – прим.авт.) вмешалась, пообещала, если он напишет, что ни к кому претензий не имеет, то она выгонит своего нового сожителя, и они снова будут жить с Пашей как одна семья. Он сильно по детям скучал, вот и согласился, - говорит его сестра.

Осужденный Владимир ПаневинФото: из личного архива героя(ев) публикации

Кто громче кричит, того и правда

В октябре парень снова пропал, родственники решили, что его повторно похитили и начали писать обращения во все возможные инстанции, жалуясь на произвол следователей. По весне тело мужчины обнаружили в болоте – поговаривают, что Павел выпил лишнего и пошел в гости к своей знакомой в соседнюю деревню, решил сократить путь и угодил в топь.

Пока мужчина числился пропавшим, его сестра поехала на прием к главе Следкома Александру Бастрыкину. Своего она добилась – уголовное дело было снова возбуждено. Подозреваемых тут же посадили под замок, а следователя, закрывшего дело - уволили.

- Если бы парень не пропал во второй раз, дела бы никогда не возбудили. И решение принятое следователем было совершенно обоснованным. Я считаю, что ее уволили незаконно, - говорит адвокат Ирина Балышева, защищавшая «баевскую» троицу.

Теперь, как все было на самом деле, рассказать некому. Сестра погибшего уверяет, его убили и требует, чтобы нашли виновных. Но признаков насильственной смерти у трупа не было.

В апреле 2020 года Баевский районный суд огласил приговор – всем троим дали по шесть с лишним лет строгача за похищение человека, хотя вся эта ситуация со стороны была больше похожа на разборку деревенских мужиков. Почему-то судья не приняла во внимания свидетелей, которые говорят, что Ратушина никто не удерживал.

- Статья «Похищение человека» должна включать три последовательных действия - захват, перемещение и удерживание, - считает госзащитник по делу Сергей Киселев. - Они его посадили в машину, отвезли в другое деревню, но вот дальше ему никто не мешал покинуть это место. Возможно, в случае «баевских похитителей» сработал принцип правосудия – кто громче кричит, тот и прав. Сестра потерпевшего даже на судью написала несколько жалоб. Правильное это решение или нет – решит краевой суд во время апелляции. Но как показывает практика, решение первой инстанции редко меняется в пользу подсудимых.

Сестра Павла тоже собирается оспаривать решение, по ее мнению, приговор для них слишком мягкий – они должны сидеть пожизненно.

Стоит отметить, Баевский суд оставил без рассмотрения ее иск о моральной компенсации на два миллиона рублей.

Кстати, в суде давал показания и сосед Ратушиных, который отмотал не один срок. Оказывается, перед тем как идти в полицию брат с сестрой приходили к нему, чтобы проконсультироваться, смогут ли они, если напишут заявление на «похитителей», получить с них деньги.

Приговор первой инстанции еще не вступил в силу. Обе стороны намерены его обжаловать.