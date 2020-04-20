81-летняя пенсионерка заказала убийство соседа за попытку увести ее подпольный бизнес
Пенсионерка из Новороманово заказала убийство соседа, который стал угрозой ее подпольного бизнеса. Бывшая медсестра организовала нелегальную продажу паленой водки, но конкурент начал переманивать клиентов. Тогда женщина решила его устранить – спланировала убийство, нашла исполнителя, но тот сдал ее полиции.
Божий одуванчик
Белые как снег волосы собраны в пучок, глаза давно выцвели, а на лице морщины сплелись в паутину. Божий одуванчик. Взглянешь на нее и ни за что не поверишь, что эта немного сутулая, маленькая и добродушная бабушка способна хладнокровно организовать убийство человека.
Зинаида Петровна (все имена в публикации изменены – прим.авт) почти всю жизнь проработала медсестрой, одна вырастила детей - у нее двое сыновей от разных браков – один живет в Краснодаре, а другой в Барнауле. Даже когда дети выросли, она продолжала им помогать, наверное, для этого и начала торговать спиртом.
Все местные закупались у нее. Сосед, увидев, что дела у старушки идут бойко, быстро понял, что бизнес может оказаться очень прибыльным. Чтобы заполучить клиентов, начал снижать цены, давал товар в долг и просто угощал местных, предлагая продукт на пробу – кстати, потом, во время следствия, ни он, ни криминальная старушка в торговле спиртным не сознались.
«Надо убить человечка»
Пенсионерка, пережившая половину советских вождей, перестройку и девяностые так просто сдавать свой бизнес не собиралась. Конкурента нужно было устранить. Исполнителем она выбрала своего постоянного клиента – Андрея*, у которого за плечами было несколько судимостей. Она пришла к нему домой и, когда они остались одни, заявила – «мне надо убить человечка». Она объяснила это тем, что сосед Игорь* якобы распространяет наркотики, поэтому должен поплатиться.
- Я сначала подумал, что она шутит, - вспоминал Андрей во время дачи показаний. – И ответил согласием, потому что было просто интересно узнать, кого она решила заказать. Естественно, я никого убивать не собирался, но сказал, что мои услуги будут стоить 20 тысяч рублей.
Бабушка сказала, что заплатит 30 тысяч, единственное условие – заказ должен быть исполнен в течение десяти дней.
- Все это она говорила тихо и спокойно – было ясно, что она не шутит, - рассказал Андрей.
Когда заказчица ушла, Андрей обо всем рассказал своему знакомому, который был у него в гостях, а потом заказанному односельчанину и полиции. Чтобы предъявить старушке обвинение, нужны были улики.
«Доказательство нужно одно – его похороны»
По разработанному пенсионеркой плану, Андрей должен был позвать соседа на рыбалку, а когда тот напьется – прикончить. Пенсионерка и ее «подельник» несколько раз обсуждали план, в это время их разговоры уже записывали оперативники.
Чтобы запутать следствие, Андрей должен был купить ботинки большего размера и оставить в них следы на месте преступления, чтобы создать видимость, будто на берегу был еще и третий человек. А потом, когда следователи начнут задавать вопросы, объяснить, что ушел домой еще вечером, а Игорь задержался на берегу.
В назначенный час оперативники помогли сымитировать преступление, чтобы Андрей мог показать заказчице фото и получить за работу деньги, но пенсионерка оказалась не так проста – смотреть на фото даже не стала и заявила:
- Ты зачем сюда его телефон и документы принес, нас выследят по ним. Уходи! Заплачу тебе, только когда увижу, как его в гробу по улице несут.
Через пару дней Андрей снова пришел за деньгами, сказав, что сыщики подобрались слишком близко к нему и ему нужно срочно залечь на дно, уехав из города. Женщина, почувствовав угрозу, поддалась и заплатила.
Бабушка вынесла деньги из дома в платочке, аккуратно размотала его и передала деньги, а потом посмотрела «киллеру» в глаза и пригрозила – если он кому-то проболтается, она найдет его и своими собственными руками отправит на тот свет. В этот же день старушку повязали.
Не виноватая я
Пенсионерка оказалась юридически подкованной, никаких явок с повинной писать не стала и потребовала адвоката. А потом вообще сказала, что не помнит тех событий, мол, кто-то ей подменил лекарство, и она была не в себе. То ли план бабушки удался, то ли пожилую женщину просто пожалели – но в итоге ее отправили на принудительное лечение как невменяемую, хотя сотрудники, которые общались с ней тогда, говорили – трезвому уму бабы Зины можно только позавидовать.
Ближайшие пару лет организаторше заказного убийства придется провести под присмотром врачей – ей вменили подготовку к преступлению и покушение на убийство. Суд огласил решение осень прошлого года, но ее сын с таким приговором не согласен и сейчас пытается вызволить маму из заточения.
- Еще ничего не кончено, мы будем обжаловать решение и дойдем до международного суда, если потребуется, - поделился сын арестантки.
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