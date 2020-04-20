Мода на карантине: как сделать что-то оригинальное из старых вещей

Торговые центры в Барнауле до сих пор закрыты, а гардеробчик ой как хочется освежить? Барнаульский стилист Ольга Трофимова рассказала, как из старых вещей смастерить новый лук:

- Чтобы обновить какую-то вещь из гардероба необязательно иметь навыки профессиональной швеи и спецтехнику. Для несложных манипуляций вам понадобятся всего лишь ножницы, иголка и нитки.

Легкая блуза из мужской рубашки

Для создания новой легкой блузы нужно сначала забрать у любимого мужчины одну из его рубашек. Затем вырезать у нее горловину по форме, которая больше всего нравится (V-образная, «лодочка», овальная или квадратная), после обрезать рукава (делаем их ¾), и аккуратно обработать швы. Под такую блузу можно нашить кружевные или хлопковые лямки или же оставить более открытый вариант.

Легкая блуза из мужской рубашкиФото: Юлия ЕВГРАФОВА

Оригинальный топ

Если не понравился первый вариант, то из мужской рубашки можно еще сделать топ. Для этого нужно обрезать рукава, укоротить рубашку по длине (каждая выберет свой оптимальный вариант) и сделать в плечевой зоне овальные вырезы. После всех манипуляций с ножницами необходимо обработать швы (на руках или машинке, кто как умеет). Кстати, для этого варианта не обязательно использовать мужскую рубашку, можно таким способом преобразить одну из своих старых блуз.

Оригинальный топФото: Юлия ЕВГРАФОВА

Платье без ножниц

- Из мужской рубашки еще очень легко сделать платье. Для этого даже не придется ничего кроить и шить. Просто драпируем рубашку, завязываем рукава на груди бантиком. Такой образ можно также дополнить какими-то аксессуарами. Надеть ожерелье или серьги, а может и дополнить ненавязчивым поясом, и стильный лук готов! – рассказывает стилист из Барнаула Ольга Трофимова.

Платье без ножницФото: Юлия ЕВГРАФОВА

Волшебный палантин

Из обычного палантина можно сделать модную накидку буквально за полчаса. Для этого нужно свернуть его вдоль и сделать небольшой шов на плече, чтобы получился вырез «лодочкой» - стильная накидка готова. Такой образ отлично дополнит красивая брошь или длинные бусы.

Волшебный палантинФото: Юлия ЕВГРАФОВА

Топ из платков

Для этого нужно взять два платка (не страшно, если они будут разные по цвету), аккуратно завязать их на плечах. Затем зафиксировать на талии новый топ поясом. Можно по бокам немного прошить его. И все – смело планируйте куда в нем пойдете после карантина!