2020-04-10T13:28:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 10 апреля 2020: двух первых выздоровевших инфекцией на Алтае выписывают из больницы

Стали известны последние новости по распространению коронавируса в Барнауле, первые заболевшие выходят из больницы
БОРЗОВ Денис
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Свежие новости о зараженных коронавирусом в Алтайском краеСвежие новости о зараженных коронавирусом в Алтайском краеФото: Олег УКЛАДОВ
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Коронавирус в Барнауле, последние новости на 10 апреля 2020, первых двух выздоровевших людей выписывают из госпиталя. Не исключено, речь идет о супружеской паре - они стали первыми зараженными. Напомним, женщина вернулась из Доминиканы, вторым инфицированным стал ее муж, он несколько дней ходил на работу.

Свежие новости

У выздоровевших пациентов заболевание протекало в легкой форме, состояние пациентов было удовлетворительное. Полное выздоровление подтвердили двукратные отрицательные результаты теста на коронавирусную инфекцию.

Тем не менее, в медучреждениях Барнаула все еще заражены коронавирусом 19 человек, двое из которых дети. Почти все наблюдаются в инфекционном госпитале горбольницы №5 - 16 пациентов. Также трое находятся в горбольнице №11.

Среди заболевших были два ребенка: один случай – завозной, четыре случая выявлены у больных пневмонией, два случая – у заболевших ОРВИ, 14 случаев – по контакту с заболевшими. Все – жители Барнаула.

Как чувствуют себя пациенты

Состояние одного из зараженных коронавирусом остается тяжелым, он находится на аппарате ИВЛ, ещё одного - средней степени. Состояние остальных пациентов доктора оценивают, как лёгкой степени тяжести. Лечение они получают в полном объеме.

Вместе с тем, как сообщает оперативный штаб Алтайского края по профилактике и контролю возникновения коронавируса, в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в настоящее время находятся на исследовании анализы ещё 10 жителей нашего региона.

Оперативный штаб Алтайского края, ещё раз призывает жителей края, особенно пожилых людей, строго соблюдать предписания по самоизоляции, выполнять меры предосторожности и профилактики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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