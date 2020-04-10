Коронавирус в Барнауле, последние новости на 10 апреля 2020: двух первых выздоровевших инфекцией на Алтае выписывают из больницы

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 10 апреля 2020, первых двух выздоровевших людей выписывают из госпиталя. Не исключено, речь идет о супружеской паре - они стали первыми зараженными. Напомним, женщина вернулась из Доминиканы, вторым инфицированным стал ее муж, он несколько дней ходил на работу.

Свежие новости

У выздоровевших пациентов заболевание протекало в легкой форме, состояние пациентов было удовлетворительное. Полное выздоровление подтвердили двукратные отрицательные результаты теста на коронавирусную инфекцию.

Тем не менее, в медучреждениях Барнаула все еще заражены коронавирусом 19 человек, двое из которых дети. Почти все наблюдаются в инфекционном госпитале горбольницы №5 - 16 пациентов. Также трое находятся в горбольнице №11.

Среди заболевших были два ребенка: один случай – завозной, четыре случая выявлены у больных пневмонией, два случая – у заболевших ОРВИ, 14 случаев – по контакту с заболевшими. Все – жители Барнаула.

Как чувствуют себя пациенты

Состояние одного из зараженных коронавирусом остается тяжелым, он находится на аппарате ИВЛ, ещё одного - средней степени. Состояние остальных пациентов доктора оценивают, как лёгкой степени тяжести. Лечение они получают в полном объеме.

Вместе с тем, как сообщает оперативный штаб Алтайского края по профилактике и контролю возникновения коронавируса, в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в настоящее время находятся на исследовании анализы ещё 10 жителей нашего региона.

Оперативный штаб Алтайского края, ещё раз призывает жителей края, особенно пожилых людей, строго соблюдать предписания по самоизоляции, выполнять меры предосторожности и профилактики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Что будет с ценами на крупы, макароны и муку из-за коронавируса

Последние пару недель в магазинах Барнаула бум на крупы, макароны и муку из-за коронавируса. О том, стоит ли ждать дефицита этих продуктов, и повысятся ли на них цены, «Комсомолка» узнала у работников пищевой промышленности (подробнее)

Что будет с нарушителями карантина в Алтайском крае: увольнения, штрафы и уголовная ответственность

По последним данным, в России зарегистрировано 658 случаев заболевания коронавирусом, две пожилые женщины погибли. В Алтайском крае пока что нет ни одного заболевшего (подробнее)