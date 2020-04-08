Гороскоп по карантину: как сидят на самоизоляции разные знаки зодиака

До конца апреля страна сидит на вынужденных каникулах в связи с коронавирусом.

- Сложившаяся в мире ситуация внесла свои коррективы почти во все сферы нашей жизни. У каждого знака зодиака свой взгляд на ситуацию и отличное от других восприятие повсеместной изоляции, - говорит барнаульский астролог Вера Топчеева.

О том, чем обернулся карантин для каждого знака – в нашем прогнозе:

Овен

Овны привыкли действовать импульсивно - «шашку наголо и вперед!», поэтому для них целый ряд ограничений и запретов во время самоизоляции просто невыносим. Теперь от их жажды действовать страдают все домочадцы. Их попытки установить свой режим правления для семейства нередко приводит к жарким баталиям.

Телец

Для Тельцов наибольшими ценностями являются комфорт и домашний уют, поэтому они первыми сделали основательные запасы и наслаждаются семейным благополучием, любимым рукоделием и приготовленными вкусняшками.

Близнецы

Близнецы скучают по привычному круговороту событий и общения, однако их разносторонность и любознательность помогает избежать скуки и расширить коммуникативные рамки с помощью всевозможных гаджетов и онлайн-курсов.

Рак

Ракам ситуация изоляции по душе - их любимые люди в кругу семьи, а домашний очаг наполнен заботой и тёплыми вечерними посиделками за чашкой ароматного чая. А еще это те бесценные моменты, когда можно закутаться в шерстяной плед, взять в руки спицы и связать милую вещицу.

Лев

Львам катастрофически не хватает публики и комплиментов окружения, да и похвалы домочадцев за последние дни заметно поиссякли. Поэтому их харизматичную персону клетка ограничений явно тяготит. Хороший выход: доставать своими идеями и онлайн-указаниями попрятавшихся по домам коллег.

Дева

Девы щепетильны к каждому члену семьи. От стерильности дома, которую они навели за дни изоляции, уже «потряхивает» всех окружающих. Заразу они точно не пропустят в свою обитель – наготове уже стоит «тревожный чемоданчик» с медикаментами и дезсредствами. Поэтому всяк осмелившемуся переступить порог их дома вручается разовое обмундирование и бутыль антисептика.

Весы

Весы пребывают в замешательстве - столько мнений с разных сторон о сложившейся ситуации. Но попытка следовать и «за нашими», и «за вашими» до добра не доведёт. Возьмите себя в руки и определитесь уже с направлением движения. Можете при этом даже пару раз театрально вздохнуть – если от этого станет легче.

Скорпион

Скорпионы невозмутимо, с присущим им спокойствием, наблюдают за происходящим и делают свои умозаключения. В их тихом омуте те ещё черти водятся, коим и вирусы не помеха, но вот чем они заняты и где бывают, остаётся для окружающих тайной, покрытой мраком.

Стрелец

Стрельцы подвисли в ступоре - их энергичный поезд жизни на полном ходу перекрыли рамками запретов. Хотя многие тут же нашли выход своей активности и позитиву, вспомнив про заграничных друзей, онлайн-путешествия и расширение кругозора через многочисленные сайты.

Козерог

У Козерогов всё под контролем: от перемены рабочих мест в домашние стены структура действий не меняется. Всё идет по плану и в привычном режиме, может только с домочадцами «пожестче гайки закручены», но все это ради дела и порядка, поэтому - пусть терпят!

Водолей

Водолеи рационально и с присущей им изобретательностью используют вынужденные каникулы во благо всему малочисленному окружению: мастерят модели, читают книги, изучают и тестируют технические новинки, обмениваются опытом с коллегами в онлайн-режиме. Одним словом, времени даром не теряют!

Рыбы

Рыбы пребывают в прострации и самоизоляции даже от домочадцев, зависнув в тихой гавани своей комнаты, изучая возможные пути развития ситуации, познавая секреты бытия и пытаясь найти за семью печатями верное средство защиты от вторжения внеклеточных агентов.