Спорт на клюшку: На Алтае соревнования начинают проводить онлайн

Международный день спорта на благо развития и мира отмечался накануне 6 апреля. Отмечался он онлайн – сейчас только так можно оставаться на связи со своим тренером. А между тем спорт – одна из тех сфер, по которой эпидемия коронавируса ударила больнее всего.

Фото-финиш

Тут даже сказать сложно что тяжелее – завершать сезон раньше или уходить в онлайн – среду, которая привычна только для киберспорта, а для большинства все же важен факт присутствия болельщиков и духа соперничества. О том, как приживается такой формат турниров мы поговорили с вице-президентом федерации бодибилдинга и фитнеса Алтайского края Александром Барбашиным. Именно он занимается организацией финала популярного среди любителей проекта «Сибирская трансформация». Его суть заключается в том, что за несколько месяцев опытные тренера с нуля выводят участников в соревновательную форму, которую ой как тяжело поддерживать даже профессионалам.

- Из-за эпидемии отменился не только чемпионат края, отменилось огромное количество чемпионатов по всей России, а также чемпионат Европы, и куча других международных стартов. У меня в этом году была большая команда – больше 20 человек. Мы все работали, трудились и, конечно, всем обидно, что так получилось. Большая часть ребят сейчас продолжает трудиться, диетить, постоянно выходят со мной на связь, - рассказывает Барбашин. – Что касается проекта «Сибирская трансформация» - это моя радость и боль одновременно. Я всегда позитивно смотрел на многие вещи и считаю, что в любой, даже самой кризисной ситуации, всегда есть положительные моменты. Говорят, что сейчас можно сделать то, что ты не мог сделать на протяжении долгого времени.

По мнению спортсмена, во всем есть свои плюсы, даже в самоизоляцииФото: из личного архива героя(ев) публикации

Причем сложившаяся ситуация настолько всех сплотила, что в отличие от предыдущих сезонов в этот раз до финала дошли практически все: стартовали больше ста человек, а на «выпуск» готовятся больше 80. Обычно же, по словам автора проекта, около 30% уже в процессе подготовки сходили с дистанции.

- И я не боюсь, что именно к финалу кто-то еще сойдет. Постоянно в чате общаюсь с участниками проекта, девчонки и ребята очень уверенно идут до конца. Все потому что мы им сказали: финал будет в любом случае, - говорит бодибилдер.

Конечно, в свете последних событий рассчитывать на какой-то масштабный праздник не приходится. Провести его просто не разрешит ни один компетентный орган. Тем не менее, подготовка продолжается: для награждения участников уже доставили медали и грамоты.

- Единственный вариант проведения финала на данный момент – это онлайн соревнования. Мы запечатлели участников в начале, так что хороший исходник у нас есть. Замеры также есть. Мы можем задать ребятам определенные условия для фото в домашних условиях. Судьи также из дома будут отсматривать их через специальную онлайн-платформу, сравнивать и выносить свои решения, - продолжает собеседник.

По словам Александра Барбашина, сам процесс «соревнований» будет проходить в одно время – 12 апреля: определенное количество судей зайдут в специальную конференцию и будут отсматривать участников. По большинству категорий никаких проблем нет.

Александр Барбашин уверен, даже через интернет определить лучших можно будетФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Сложнее всего в категории фитнес-бикини. В этом случае даже не важно фото «до». Тут важная презентация, подача участницы, грим, прически, купальники. В общем, тут без вариантов – им придется записывать видео, - говорит наставник. – Самое главное, чтобы процесс был максимально комфортен для самих участников. А судьи-то могут и сутками отсматривать – это уже наша работа. Ничего страшного. Не обязательно же всем одновременно собираться в одно время.

Афиша предстоящего турнира (фото: предоставлено организаторами)

Единоборства следующие на очереди

Кстати, в России уже был подобный опыт. Алтайский край же попробует провести онлайн-соревнования впервые. На очереди – Новосибирская область и турнир по тхэквондо, в котором участвуют алтайские ребята. Может показаться, что это вообще за гранью реальности, ведь одно дело – показывать тело и совершенно другое контактные виды спорта, а в данном случае вообще единоборства.

- Дело в том, что соревнования будут проходить по формальным комплексам, то есть тем, где тхэкондист показывает технику боя с воображаемым противником. Участник должен выполнять комплекс, записать все на видео и загрузить в интернет. Отсматривать видео будут пять судей. Также проведут жеребьевку, - рассказывает президент Алтайской краевой спортивной федерации тхэквондо (ИТФ) Дмитрий Савельев. – Конечно, для участников это не так волнительно, как на настоящих соревнованиях, но это определенный выход.

Как долго будет продолжаться такая обстановка сейчас никто не берется прогнозировать. По словам министра спорта Алтайского края Алексея Перфильева, ограничительные мероприятия действуют до особого распоряжения и пока оно не прозвучало.

- Для нас приоритетным является вопрос здоровья и безопасности. Так что пока риски будут оставаться, мы будем находиться в режиме самоизоляции. Что касается возможности заниматься спортом в домашних условиях, то каждый сам для себя определяет возможную двигательную активность. Легко исполнима, к примеру, гимнастика, растяжка. Лично у меня – это настольный теннис. У меня целая команда детей дома, так что можно даже мини-турниры проводить, а заодно и пообщаться, - говорит министр.