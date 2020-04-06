2020-04-06T12:41:46+03:00
Коронавирус Covid-19

ФСБ занялась проверкой травли первых заразившихся коронавирусом в Барнауле

За призывы к экстремистской деятельности виновным грозит до пяти лет тюрьмы
БОРЗОВ Денис
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На днях Генпрокуратура РФ передала все данные проверки в управление ФСБ по Алтайскому краю.На днях Генпрокуратура РФ передала все данные проверки в управление ФСБ по Алтайскому краю.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Проверкой травли в соцсетях заразившихся коронавирусом барнаульцев теперь займутся следователи ФСБ. Напомним, после сообщения о том, что в Барнауле выявлены первые заболевшие коронавирусом (ими стала семейная пара) в пабликах на них посыпались угрозы и оскорбления. Народ не особо стеснялся в выражениях, призывая к расправе.

Ответят за "план мести"

Увидев это, женщина обратилась через интернет-приемную в прокуратуру с жалобой. Как она сообщила корреспонденту Сибирь.Реалии травля началась после того, как из алтайского Минздрава произошла утечка документа, содержащего ее личные данные, адрес проживания и т.д. В управлении печати и массовых коммуникаций Алтайского края подтвердили подлинность данного документа.

- Это безобразие, что такой факт случился. Расследованием случая занимаются компетентные органы, будет принято решение. Пока не могу это комментировать, так как нет еще результатов расследования, - отметила на недавней пресс-конференции заместитель Председателя Правительства Алтайского края Ирина Долгова.

Действительно, медицинский документ очень быстро разнёсся по мессенджерам. Практически следом кто-то запустил «вирусное» фото заболевшей с подписью: «Героев надо знать в лицо… соседи уже думают над планом мести».

Однако поводом для прокурорской проверки стали комментарии, призывающие расправиться с первыми заболевшими в регионе, опубликованные под постом с заголовком «В Барнауле подтвержден второй случай коронавирусом» (в социальной сети "ВКонтакте").

- Материалы прокурорской проверки направлены в следственный отдел УФСБ России по Алтайскому краю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), - сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РФ.

До пяти лет

Публичные призывы к экстремистской деятельности, по мнению ведомства, создают предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности. Согласно закону, за такое правонарушение грозит до 5 лет лишения свободы.

На днях Генпрокуратура РФ передала все данные проверки в управление ФСБ по Алтайскому краю. С понедельник, 6 апреля ведомство начало заниматься этим делом.

- В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления признаков состава преступления. По результату будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела. Процессуально нам дается 10 суток после получения материалов от коллег из прокуратуры, - рассказала представитель УФСБ России по Алтайскому краю Александра Яскожук.

К слову, на 6 апреля в Алтайском крае коронавирус подтвержден у 12 человек. Все они в РТП (горбольница №5).

ИСТОЧНИК KP.RU

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