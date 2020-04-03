04.04.2020: что можно делать в этот день, а что нельзя

04.04.2020 – дата неоднозначная и достаточно любопытная с точки зрения нумерологии. По мнению барнаульского нумеролога Вячеслава Класина, чтобы этот день принес позитивные плоды нужно знать, как вести себя в эту дату, а от чего стоит отказаться.

- В этот день лучше не договариваться о каких-то встречах (даже онлайн), не планировать ничего серьезного. Пятерок и шестерок в дате нет – это называется «перевернутый стаканчик». А в него, как известно, невозможно ничего «налить». Поэтому в этот день очень не просто найти себя, вы будете чувствовать себя потерянными. Также интуиция будет плохо работать. 04.04 многим захочется поспорить и побыть принципиальными, из-за чего могу возникнуть конфликты с близкими, - предостерег барнаульский нумеролог Вячеслав Класин.

Но несмотря на то, что в эту красивую дату 04.04.2020 нам сложно будет договориться друг с другом и доделать какое-то начатое дело до конца, не все так плохо. По расчетам специалиста, если сложить все цифры этого дня, то получится тройка. А это значит, что четвертого апреля многим захочется проявить хозяйственность, позаботиться о ближнем, а еще этот день хорош для генерации масштабных идей! В эту красивую дату у жителей Алтайского края появится и непреодолимое желание выражать свою точку зрения и отстаивать свое личное пространство. А вот с этими желания стоит быть аккуратнее.

- В этот день также будет превалировать энергия денег, накопление, выгоды, и творческого полета фантазии. Каждый будет очень практично относиться к решению вопросов. Не пугайтесь, если четвертого апреля вам сильно захочется давать указания, манипулировать. Этой дате свойственно такое поведение. Еще в ней мы видим три четверки. Это проявление честности, человек будет стараться спасти других, помочь кому-то, но это будет скорее напускное. Я советую все же сконцентрироваться в этот день больше на себе, а не на других, - добавил Вячеслав Класин.

Так что 04.04.2020 стараемся провести побольше времени наедине с самими собой (режим самоизоляции к тому же благоприятствует такому раскладу событий). Медитируем, записываем все гениальные идеи в блокнот, чтобы потом попытаться их реализовать. В общем наводим порядок у себя в голове и вокруг.