Алтайские школьники сочинили частушки про коронавирус
Надежда Брылякова вдруг решила поменять профессию и пойти работать в школу. Она преподает в начальных классах одной из барнаульских школ. И параллельно ведет дневник на страницах «Комсомолки».
Пока дети отдыхают на каникулах, я до сих пор с умилением вспоминаю последние деньки третьей четверти. Понимая, что обстановка по кронавирусу усугубляется, очень переживаю, что мои маленькие волшебники начнут паниковать и бояться. Поэтому, расставаясь, мы шутили, смеялись и даже сочинили частушки про эту заразу.
Ходить нельзя бояться!
Пандемия коронавируса – проблема, конечно, серьезная, но поддаваться панике не стоит. Выяснилось, что некоторые дети не на шутку встревожены происходящим. Они вместе с родителями посещают магазины и видят переполненные тележки с «наборами для выживания»: «Мама купила полный пакет продуктов, а 3 пачки спагетти не вошли, она их мне в ранец положила». Не понимаю, зачем так пугать детей. Если, не дай Бог, вирус завладеет вами, то все равно съесть не успеете. Да и статистика говорит о том, что опасности подвергается старшее поколение, за которым пристально наблюдает Министерство здравоохранения. Пусть ученики отдыхают, смотрят мультфильмы, играют, гуляют, общаются, высыпаются. У них же каникулы! К слову, каникулы в этот раз нестандартные – длинные, на радость детям! Пока они их догуливают, мы готовимся к дистанционному обучению.
Честно сказать, я с трудом представляю дистанционное обучение для начальной школе. Здесь нужен контроль учителя. Не будут они учиться сами, просто не смогут. И родители считают, что младшие школьники должны посещать школу, вопреки всем рекомендациям Минобразования. У меня в классе мыла, салфеток, хлоргексидина достаточно, регулярно производится влажная уборка и проветривание, так что детей я успокоила.
А теперь частушки, которые для вас сочинили дети 2 «Б» класса и Надежда Александровна:
Мы заразы не боимся,
В масках не нуждаемся.
Берегись, коронавирус –
Школьники кусаются!
***
Объявили карантин,
Сапоги повесь на тын.
Мы на улицу гурьбой,
Страшно так, аж хвост трубой!
***
Объявили пандемию –
Испугались взрослые.
В магазинах все скупили,
Лучше б руки чаще мыли!
***
У Ивана на печи
Мама жарит калачи.
У Ильи в квартире газ,
У меня крупы «Камаз»!
***
Раскупили всю лапшу,
Сахар разобрали.
И стоит пустой витрина,
Рад директор магазина!
***
Не поможет от болезни
Паника и спешка.
Нам советует физрук
Баню и пробежку.
***
Мы готовили к уроку
Признаки галактики,
А учитель нас спросил
Меры профилактики!
***
Я на музыке чихнул,
Думал, что болею.
Мне поставили укол,
Кашлянуть не смею!
***
Мы не ходим по кафе,
Не едим фаст-фуда.
Есть у мамы на плите
Вкусные три блюда.
***
Мы желаем вам здоровья,
Что бы вы ни думали.
Ведь болезни победить
Можно только с юмором!
Действительно, смехотерапия найдется в каждом доме, в каждой семье. Ее можно применять без рецепта и в самой разной дозировке. Юмор никогда не подорожает, не закончится и не пропадет с прилавков, как, например, медицинские маски в аптеках. Так что лечитесь смехом, шутите, радуйтесь жизни и будьте здоровы!
ИСТОЧНИК KP.RU
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