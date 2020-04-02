Алтайские школьники сочинили частушки про коронавирус

Надежда Брылякова вдруг решила поменять профессию и пойти работать в школу. Она преподает в начальных классах одной из барнаульских школ. И параллельно ведет дневник на страницах «Комсомолки».

Пока дети отдыхают на каникулах, я до сих пор с умилением вспоминаю последние деньки третьей четверти. Понимая, что обстановка по кронавирусу усугубляется, очень переживаю, что мои маленькие волшебники начнут паниковать и бояться. Поэтому, расставаясь, мы шутили, смеялись и даже сочинили частушки про эту заразу.

Ходить нельзя бояться!

Пандемия коронавируса – проблема, конечно, серьезная, но поддаваться панике не стоит. Выяснилось, что некоторые дети не на шутку встревожены происходящим. Они вместе с родителями посещают магазины и видят переполненные тележки с «наборами для выживания»: «Мама купила полный пакет продуктов, а 3 пачки спагетти не вошли, она их мне в ранец положила». Не понимаю, зачем так пугать детей. Если, не дай Бог, вирус завладеет вами, то все равно съесть не успеете. Да и статистика говорит о том, что опасности подвергается старшее поколение, за которым пристально наблюдает Министерство здравоохранения. Пусть ученики отдыхают, смотрят мультфильмы, играют, гуляют, общаются, высыпаются. У них же каникулы! К слову, каникулы в этот раз нестандартные – длинные, на радость детям! Пока они их догуливают, мы готовимся к дистанционному обучению.

Честно сказать, я с трудом представляю дистанционное обучение для начальной школе. Здесь нужен контроль учителя. Не будут они учиться сами, просто не смогут. И родители считают, что младшие школьники должны посещать школу, вопреки всем рекомендациям Минобразования. У меня в классе мыла, салфеток, хлоргексидина достаточно, регулярно производится влажная уборка и проветривание, так что детей я успокоила.

А теперь частушки, которые для вас сочинили дети 2 «Б» класса и Надежда Александровна:

Мы заразы не боимся,

В масках не нуждаемся.

Берегись, коронавирус –

Школьники кусаются!

***

Объявили карантин,

Сапоги повесь на тын.

Мы на улицу гурьбой,

Страшно так, аж хвост трубой!

***

Объявили пандемию –

Испугались взрослые.

В магазинах все скупили,

Лучше б руки чаще мыли!

***

У Ивана на печи

Мама жарит калачи.

У Ильи в квартире газ,

У меня крупы «Камаз»!

***

Раскупили всю лапшу,

Сахар разобрали.

И стоит пустой витрина,

Рад директор магазина!

***

Не поможет от болезни

Паника и спешка.

Нам советует физрук

Баню и пробежку.

***

Мы готовили к уроку

Признаки галактики,

А учитель нас спросил

Меры профилактики!

***

Я на музыке чихнул,

Думал, что болею.

Мне поставили укол,

Кашлянуть не смею!

***

Мы не ходим по кафе,

Не едим фаст-фуда.

Есть у мамы на плите

Вкусные три блюда.

***

Мы желаем вам здоровья,

Что бы вы ни думали.

Ведь болезни победить

Можно только с юмором!

Действительно, смехотерапия найдется в каждом доме, в каждой семье. Ее можно применять без рецепта и в самой разной дозировке. Юмор никогда не подорожает, не закончится и не пропадет с прилавков, как, например, медицинские маски в аптеках. Так что лечитесь смехом, шутите, радуйтесь жизни и будьте здоровы!