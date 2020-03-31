Восьмиклассница спасла двух маленьких детей на пожаре

Двое соседских детей теперь могут смело называть 14-летнюю Настю Русину из Новоалтайска своей второй мамой – восьмиклассница спасла их из горящего дома.

- Уже на улице обернулась на дом, и в этот момент прогремел взрыв – взорвался газовый баллон, - вспоминает девочка.

Все произошло 13 марта, мама двух маленьких детей – пятилетнего Артема и девятилетней Софьи - должна была уйти из дома. Ей неожиданно позвонили с железной дороги, и вызвали на работу. Женщина одна воспитывает малышей, оставить их было не с кем, увезти детей к свекрови в соседнюю деревню просто не было времени.

Пришлось просить дочку подруги посидеть с малышами несколько часов – они хорошо ладили, и Настя время от времени присматривала за ними.

- Когда Настя укладывала Артема и Соню спать, в доме неожиданно погас свет, Анастасия решила посмотреть, горит ли свет в соседних домах, для этого она вышла на веранду. В этот момент стены веранды уже полыхали открытым пламенем, - рассказывают спасатели МЧС.

Настя, не медля ни секунды, вернулась назад в дом, который стал быстро заполняться едким дымом, дышать становилось сложнее. Малыши начали плакать, но школьница не растерялась, быстро одела ребят и вышла с ними на улицу.

Сейчас спасатели хотят представить Настю к награде – вручить ей медаль. Но девочка лишь удивляется – это не геройство, на ее месте так поступил бы каждый.