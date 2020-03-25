2020-03-25T10:19:14+03:00
Общество

Пенсионер в платье из-за ревности сжег два автомобиля «ухажеров» своей любимой

При очередной попытке его скрутили очевидцы
Иван ОЛЕКСЮК
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Переодевался он при этом в женскую одежду – возможно, из маскировки, а может, и чтобы навести подозрения на причину своей боли и страсти.Переодевался он при этом в женскую одежду – возможно, из маскировки, а может, и чтобы навести подозрения на причину своей боли и страсти.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Думаете, после шестидесяти в душе не бывает бурь и не разворачиваются сцены страсти, от которых даже Саша Грей покраснела и стыдливо опустила глаза? Как бы ни так! Взять, к примеру, случай в Горно-Алтайске, где из-за ревности к своей любимой 61-летний мужчина сжигал машины, как он думал, бессовестно флиртующих с ней мужчин. Переодевался он при этом в женскую одежду – возможно, из маскировки, а может, и чтобы навести подозрения на причину своей боли и страсти.

Его дама сердца работала в автомагазине. Конечно, женщина знала постоянных покупателей в лицо и приветливо могла перекинуться с ними парой слов. Это сводило с ума пожилого Виктора Яковлевича, поэтому он взял бутылку с бензином и поджог припаркованный у магазина автомобиль, думая, что он принадлежит сопернику. Но хозяйкой машины оказалась девушка, которая вообще никакого отношения к любовным разборкам не имела.

Вскоре в семье нашего героя произошел очередной скандал: пожилой Отелло вновь приревновал свою даму и даже хорошенько поколотил. В итоге она прогнала его из дома.

Мужчина не оставлял надежды вывести на чистую воду свою сожительницу и поймать на измене, поэтому продолжал караулить ее возле работы. Когда в очередной раз ему показалось, что приехал новый любовник, он переоделся в женскую одежду и разбил стекло арматурой.

- Он облил бензином салон машины «Toyota Corona» стоимостью 140 тыс. руб., принадлежащий ранее незнакомому ему потерпевшему, но довести поджог до конца не смог, так как был задержан на месте преступления потерпевшим и сотрудниками магазина, - сообщает республиканская прокуратура.

После расследования дело направили в суд, предъявив сразу несколько статьей – поджог, угрозу убийством (он не раз говорил своей женщине, что убьет, если она свяжется с другими мужчинами), а также кражу. В результате его отправили в колонию общего режима на 3,5 года. Мужчина не раз обжаловал приговор, но 12 марта Верховный суд республики отклонил доводы осужденного, признал законным постановленный приговор и оставил его без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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