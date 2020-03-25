Исповедь виновницы смертельного ДТП: «Колония стала моим спасением»

Поздно вечером 29 декабря 2017 года во всех СМИ звучала новость о жутком ДТП на трассе в Алейском районе. Автомобильная авария унесла жизни пяти человек. По данным ГУ МВД России по Алтайскому краю, «Рено Флюенс» столкнулся с автомобилем «Тойота Карина», который выехал на полосу встречного движения. За рулем «Тойоты» находилась 20-летняя Виктория. В тот вечер она потеряла почти всю свою семью, а сама чудом осталась жива.

Суд назначил ей четыре года колонии-поселения. Накануне Вика освободилась условно-досрочно. Мы поговорили с ней о событиях того вечера и о том, как она нашла силы жить дальше.

«Родители хотели для нас лучшего будущего»

- Сама я из Поспелихи. После первого класса, родители переехали в Барнаул. Они хотели для нас с сестрой лучшего будущего. Чтобы получили хорошее образование и работу. Долгое время жили на съемной квартире. В 2012 году у нас еще одна сестренка родилась - Соня. Там уже на материнский капитал дом купили и переехали.

После окончания школы я поступила в медицинский колледж, отучилась на акушерку. Работала медсестрой в перинатальном центре «Дар». Мне очень нравилось. К тому же, мы с мамой работали в одном отделении. Она была сестрой-хозяйкой. Отработала я там полгода, и потом случилась эта авария.

«Я боком выехала на встречку»

26 декабря мои родители официально развелись. Вечером 29 декабря мы поехали в Поспелиху – к родственникам на праздники, уже без папы. У сестер – каникулы, себе на работе я специально взяла выходные. Все были пристегнуты. Соня находилась в детском кресле. На тот момент мой стаж за рулем был полгода.

ДТП случилось на станции Язевка. Мне в правый бок въехала машина. Последнее, что я помню – пыталась вырулить вправо, уходя от столкновения. Второй участник аварии сказал, что моя машина выехала на полосу встречного движения, и он на экстренном торможении попытался уйти от моего авто. В приговоре написано, что я боком выехала на встречку. У нас там есть несостыковки. Поэтому я не особо люблю читать приговор.

После столкновения я отключилась. Когда очнулась, ничего не слышала и не понимала происходящего. Открыла глаза – на улице опять начался снегопад. Я попыталась зрительно найти всех в машине. Мама на переднем сиденье была без сознания. Сестра и ее друг – сзади. Только Соню я не увидела. Она сидела около двери, куда и пришелся весь удар при столкновении. Тогда я еще не понимала, что они уже мертвы…

В другой машине находились три человека: сестры-близнецы и парень за рулем. Все были не пристегнуты. Одна из близняшек погибла, и в нашей машине тоже все, кроме меня погибли.

«Узнала о смерти близких через две недели»

На фоне болевого шока я периодически теряла сознание. Когда приходила в себя, пыталась узнать у врачей, где Соня. Спрашивала, что произошло, что с моими родными? Они говорили, что я попала в аварию и все… Долгое время я пребывала в неизвестности. У меня диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, гематому левого полушария затылочной области, трещину на крестце, девять сломанных ребер, гемопневмоторакс, из-за чего в итоге легкое просто «свернулось». На удивление, я смогла довольно быстро восстановиться.

Где-то на подсознании я понимала, что никто не выжил. Но надежда, что кто-то из моих остался жив, находится в другой больнице, все же, была. Она и терзала меня. О том, что все погибли, мне сказала подруга почти через две недели после случившегося. Я ждала этих слов от отца, но он молчал. Приходил ко мне в больницу, поддерживал. Но, сколько бы я его не «пытала», не смог сказать, что мама и сестры погибли. Согласно экспертизам, у всех были сломаны шейные позвонки. Это и послужило причиной смерти. Они умерли мгновенно, не мучились.

«Больно было и физически, и морально»

Первые полгода было очень тяжело. Больно было и физически, и морально. Понимала, что это я – виновница страданий всех родственников. Мне и сейчас тяжело, но тогда было совсем невыносимо. Я жила как в тумане. Угнетала пустота. По утрам меня уже не будили Соня, Рита или мама. Я просыпалась сама. В доме стояла тишина. Просто слезы – это не так страшно, гораздо опасней были внезапные истерики, которые самостоятельно не можешь контролировать. Все родственники – отец, бабушки – усиленно меня поддерживали, боялись, что я не переживу такой трагедии, что-нибудь с собой сделаю. Честно, ни разу даже не пыталась как-то покончить с собой.

Думала ли я, почему осталась жива? Да, неоднократно. В момент аварии мое кресло каким-то образом повернулось спинкой к двери. Это приостановило ударную волну. Поэтому я осталась жива. Но почему так случилось, я не могу дать ответ.

В больнице я провела месяц. Потом побыстрей попыталась выйти на работу. Все замкнулось на этом: работа – дом, дом – работа. Больше ничего не хотелось. Жизненных стимулов просто не было. Чтобы хоть как-то отвлечься, вернулась к девчонкам на танцы. Я ведь со школы этим увлекалась. Правда, я уже не танцевала, а просто присутствовала на тренировках.

«Колония стала моим спасением»

Тем временем шли судебные процессы. Водитель «Рено» прошел по делу свидетелем. Хотя я считаю, что в ДТП виноваты оба водителя. Один – потому что не справился с управление, другой – потому что не ушел от столкновения. Мне назначил 4 года колонии-поселения и лишение водительских прав на 3 года.

4 октября 2018 года я прибыла в колонию. Она стала моим спасением. Я ехала сюда, чтобы убежать от реальности. Закрыться здесь и обдумать многие вещи. Здесь я пришла в себя. Если раньше, после аварии, я продолжала жить ради родственников, то сейчас я живу ради себя. У меня есть планы, цели.

Из колонии меня встретил папа. Через некоторое время он уедет на вахту. Мы с ним съездим к родным, и я займусь учебой – каждые два года надо повышать квалификацию. Попытаюсь вернуться на прежнее место работы. Как снег сойдет, надо могилу оформить. И если найдется такой человек – морально сильнее меня, на которого можно положиться, я хочу создать с ним семью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пятеро человек, в том числе ребенок, погибли в ДТП на Алтае

Судя по видео, машины после аварии превратились в груду металла. То, что в этом месиве выжили люди, кажется чудом. Пользователи выражают соболезнования и призывают быть осторожными на трассах в такую погоду (подробнее)