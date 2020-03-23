Смели с полок: Что приготовить из гречки, которой затарились из-за коронавируса

На волне паники, вызванной коронавирусом, в супермаркетах страны продолжают сметать продукты. И в первую очередь - гречку. Если вас тоже захлестнул ажиотаж, вы затарились по самое не хочу, а теперь не знаете, что с этой крупой делать - не переживайте. Мы собрали для вас старинные рецепты с родины гречки – Алтая. Это рецепты от старожилов, которые передавали их из поколения в поколения, из книги «Алтайская трапеза», вышедшей ограниченным тиражом, а также из уникальной кулинарной книги 18 века от барнаульского музея «Мир времени». Читайте, готовьте, наслаждайтесь!

Гренки из гречневой каши от Натальи Петровны Хатиной из Крутихинского района.

Понадобится

2,5 стакана гречневой муки

100 гр. масла

½ чайная ложка соли

Способ приготовления

Сварить кашу без масла, выложить ровным слоем на блюдо, смоченное водой, накрыть смоченным дном другого блюда. Сверху установить пресс, остудить. Нарезать кусочками средней величины, пожарить в раскаленном масле с обеих сторон, вынуть, дать стечь маслу.

Гречневый суп от Анастасии Голенок из Горняка

Понадобится

3 литра воды

50 гр. гречки

5 средних картофелин

Морковь

Лук

300 грамм свиного фарша

Растительное масло

Способ приготовления

Гречку предварительно хорошо промыть и поставить варить. Во время варки следить за бульоном, если он получается темный, можно слить все через дуршлаг и залить новой водой. После десяти минут кипения закидываем фрикадельки и картошку, ближе к концу варки пережаренные лук и морковь. Приправу и соль добавляем по вкусу. Этот же суп можно сварить постным – в таком случае нужно убрать мясо, лук и морковь не пережариваем.

Каша "Дубинушка" от Марии Петровны Артамоновой из Родинского района

Понадобится

0,5 стакана замоченной в течение восьми часов перловки

0,5 стакана поджаренной на сковороде гречки

0,5 стакана пшеничной крупы

0,5 стакана пшена

1 стакан натертой на терке тыквы

2 луковицы

3 морковки

1 небольшой кабачок

Зелень петрушки и укропа

300-350 граммов свежих помидоров

3 болгарских перца

2 небольших свеклы

6 стаканов воды

50 грамм сливочного масла

0,5 стакана панировочных сухарей

Соль по вкусу

Способ приготовления

Все крупы перебрать и промыть. Морковь и свеклу натереть на крупной терке. Тыкву натереть, не срезая кожицы. Лук мелко порубить. Кабачок, помидоры, перец нарезать ломтиками. На дно высокой, смазанной маслом и обсыпанной панировочными сухарями кастрюли уложить подготовленную свеклу, на нее пшеничную крупу, далее морковь, перловку, помидоры и перец, на них гречку, потом лук и пшенную крупу. Верхний слой выложить из тыквы. Слой крупы закрывается слоем овощей. Смесь залить горячей подсоленной водой, поставить на огонь, проварить 15-20 минут. Снять, накрыть крышку и поставить в духовку на 20 минут. Кастрюлю потом опрокинуть на блюдо. Должен получиться слоеный пирог, который нарезать кусками.

Гречка по-купечески от Анны Тиль из Алейска

Понадобится

1 стакан гречки

500 грамм фарша

Болгарский перец

Морковь

Лук

Чеснок (два зубчика)

2 ст. ложки томатной пасты

1 ст. ложка муки

150 гр воды

Соль по вкусу

Способ приготовления

Отварить гречку, в это же время на сковородке обжарить фарш, добавить перец болгарский, морковку, лук и чеснок. Потом в сковороду добавить томатную пасту, воду и муку. После этого перемешать с гречкой.

Постный пирог с картофелем и гречкой от Казанцевой Веры Федоровны из Смоленского района

Понадобится

1 стакан сахара

Щепотка соли

20 грамм свежих дрожжей

2 стакана пшеничной муки

Для начинки

1 луковица

2 столовых ложки кунжута

50 мл подсолнечного рафинированного масла

1 ч. ложка соли

120 грамм гречневой крупы

300 гр картофеля

Способ приготовления

Картофель и гречку отварить по отдельности до готовности. Лук порезать кубиками. Горячий картофель растолочь, добавить гречку, поджаренный лук, посолить по вкусу. Форму (15 на 15 см) выстелить кулинарной бумагой, две трети теста раскатать в пласт 1 см, чтобы были бортики. Форму с тестом заполнить начинкой, сверху выложить раскатанный пласт остального теста. Защипнуть края, смазать подсолнечным маслом и посыпать кунжутом. Запекать 35- 40 минут при температуре 190 градусов.

Кундюбки гречневые от поваров ресторана « Ползунов»

Понадобится

Крупа гречневая

Грибы

Грибной бульон

Лук

Пельменное тесто

Зелень

Растительное масло

Способ приготовления

Главное в этом блюде правильную начинку сделать. Отвариваем крупу гречневую в грибном бульоне, протираем ее , добавляем немного лучка, пожаренного на растительном масле. Тесто пельменное тонко раскатываем, вырезаем кружочки, на центр выкладываем фарш и защипываем как вареники с красивой косичкой , отвариваем в подсоленной воде до полуготовности. В глиняной горшочек закладываем кундюбы, заливаем грибным бульоном, добавляем рубленые блины и ставим на 10 минут в жарочный шкаф. При подаче посыпаем зеленью.

Рецепт из книги «Дом и хозяйство» 18 века от музея «Мир Времени»

Рецепты блюд из гречкиФото: музей "Мир времени"

Гурьевская каша (на 6 человек)

(примечание фунт - 410 грамм, золотник- 4 грамма)

Понадобится

¾ фунта гречневой муки

2 фунта говядины (грудины)

12 стаканов воды

Коренья

Соль

1/2 фунта говяжьего мозга

18 золотников сушеных или тарелку свежих боровиков.

Способ приготовления

¾ фунта гречневой крупы промывают очень чисто, кладут в 12 стаканов готового процеженного бульона, прибавляют тарелку очищенных, нарезанных четырехугольниками сырых боровиков или 18 золотников сушеных (которые мочат в продолжении нескольких часов в воде и отваривают до половины готовности), немного соли и варят кашу, пока крупа не станет мягкой. На дно приготовленной формы выкладывают маленькие кусочки говяжьего мяса, потом ряд каши и так далее, пока форма не наполнится, верхние ряд должен быть из мозгов. Форму ставят в печь и запекают кашу, чтобы она подрумянилась. Время нужное для приготовления - 3,5 часа.

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