Мясо кусками и хлеб – на помойку: барнаульцев возмутило обращение сотрудницы магазина с продуктами

Жителей Барнаула в очередной раз возмутило обращение сотрудников продуктовых магазинов с просроченными продуктами, которые выбрасывают на помойку. Видео опубликовано в паблике «Unusual Crimes Barnaul».

- Выкидывают мясо кусками, хлеб! Да лучше бы бездомным отдали! – говорит автор видео.

Видео в паблик прислал один из подписчиков. Оно снято около «Пятёрочки» на Чкалова-Комсомольском.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/768099" frameborder="0"></iframe> Продукты на выброс.

- Здесь хоть и не криминал, но отчётливо видны современные реалии – на помойку вылетает то, что можно было бы раздавать для людей, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации. И просрочки там, которую действительно нельзя употреблять в пищу, от силы десять процентов, - пишет паблик.

Мы позвонили на горячую линию магазина, где лишь развели руками – правила предписывают утилизировать просроченные продукты в контейнер.

- Там только просрочка, мы не можем отдавать ее людям, так как это может быть опасно для их здоровья, - сообщил оператор.

Вот только, по словам местных жителей, люди все равно забирают эти продукты из контейнера. Возможно, если бы их оставляли где-то недалеко от магазина на чистом месте, то, как минимум, они бы не смешивались с другими отходами.

Справедливость ради, стоит заметить, что продукты, у которых не истек срок годности, но потерялся товарный вид, передаются на переработку в корм животных. Этот проект магазин запустил прошлой осенью.

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