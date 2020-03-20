2020-03-20T13:29:21+03:00
Звезды

Уйду в пивнушку! В Алтайском театре драмы - премьера

Трагикомедию «Случайные встречи» зрители увидят 20, 21 и 22 марта [фото, видео]
Марина КОЧНЕВА
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Захудалая американская пивнушка, в которой разворачивается действие на сцене театра драмы, становится перекрестком случайных встреч.Захудалая американская пивнушка, в которой разворачивается действие на сцене театра драмы, становится перекрестком случайных встреч.Фото: Олег УКЛАДОВ

Мой друг, музыкант Валера Предко, перед смертью все чаще ходил в барнаульскую чебуречную на пл. Спартака. Там во внутреннем дворике под кленами царила особая жизнь. Валера заказывал себе 100 грамм и чебурек, а потом сидел, углубившись в думы. Иногда к нему кто-то подсаживался с житейскими монологами. Однажды, когда мы вместе там были, зашел мужчина в монашеском одеянии, ему тут же зарядили пару вопросов о Боге и вере, тот что-то ответил, после перекрестив то ли людей, то ли деревья, ушел. В другой раз подвыпившая женщина, подперев щеку рукой, вдруг запела грустный романс, поглядывая на красивого музыканта. Бывало, дед колоритный заходил с гордой осанкой, заказывал одноразовый стаканчик чая и кусок хлеба. Когда предлагали угостить, соблаговолял ответить не каждому…

Захудалая американская пивнушка, в которой разворачивается действие на сцене театра драмы, тоже становится перекрестком случайных встреч. Зрителей переносят в 1939 год, в Сан-Франциско, когда Америка обсуждает выборы и Великую депрессию. В дешёвом портовом баре собираются политики, праздные зеваки, безработные артисты, музыканты, докеры.

В центре заведения задумчиво перебирает игрушки таинственный богач Джо. «Случайно и не случайно — он буквально вершит судьбами этих людей, помогая униженным и оскорбленным, и верша правосудие над злом. Только чтобы перед смертью заслужить звание — «хороший человек Джо», - пишут в анонсах к спектаклю.

Премьера спектакля "Случайные встречи" в алтайской драме..Видео: Олег Укладов

По замыслу режиссера до этого главного героя интересовали счета, деньги, за которыми стояли разоренные люди, девочки начинающие заниматься проституцией из-за того что папу разорили. И вот пятнадцатилетняя Китти Дюваль появляется в баре и начинается история «чистилища» для Джо.

Из монологов: «Не бывает неважных случайных людей, незначащих событий, не бывает мелочей. Все для чего-то послано нам в этой жизни, все имеет смысл. Так легко обижаться на жизнь и так трудно сделать ее лучше и ярче, причем даже не для себя…»

В основе спектакля - пьеса «Лучшие годы вашей жизни» Уильяма Сарояна, удостоенная двух крупных литературных наград - премии нью-йоркских критиков и Пулитцеровской премии. По мнению режиссера Марины Глуховской, это произведение из разряда редких текстов, которые со временем не устаревают, а становятся лучше, приобретая новые актуальные смыслы, близкие и понятные людям в любой точке мира.

В одном из интервью накануне премьеры Марина сказала, что пыталась поговорить о действительно важных вещах. О том, что человек может оставаться человеком даже на краю мировой катастрофы, что люди могут любить друг друга, слушать эти барные исповеди, и рассказывать свою судьбу за стаканом пива или виски.

Из монологов: «Я думал, я на ней женюсь. Я все представлял, какие у нас будут дети. Третий был моим любимчиком. Первые два были замечательные. Красивые и обаятельные, и умные, но этот третий был не похож ни на кого. Тихий, и такой...придурковатый. Мне он ужасно нравился. Когда она сказала мне, что выходит замуж, я не жалел о первых двух, я жалел только об этом третьем».

И там, на перекрестке судеб, ты вместе с героями начинаешь кружиться в танце, полном печали и бешеной энергии одновременно. Рядом с близкими и дальними, живыми и ушедшими…

Кстати, мой знакомый музыкант в последний раз был на перекрестке судеб в маленькой питейной за неделю до своего дня рождения. Грустил, но после, садясь в автобус, послал воздушный поцелуй, а через несколько минут возле дома упал от сердечного приступа… Во время похорон известный барнаульский гитарист маэстро Владимир Капустин положил в гроб маленькую гитару. Чтобы Валера и там, на перекрестке миров, в баре по ту сторону света, был с музыкой.

Премьера спектакля "Случайные встречи" в алтайской драме. Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля "Случайные встречи" в алтайской драме.Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля "Случайные встречи" в алтайской драме. Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля "Случайные встречи" в алтайской драме.Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля "Случайные встречи" в алтайской драме. Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля "Случайные встречи" в алтайской драме.Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля "Случайные встречи" в алтайской драме. Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля "Случайные встречи" в алтайской драме.Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля "Случайные встречи" в алтайской драме. Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля "Случайные встречи" в алтайской драме.Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля "Случайные встречи" в алтайской драме. Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля "Случайные встречи" в алтайской драме.Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля "Случайные встречи" в алтайской драме. Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля "Случайные встречи" в алтайской драме.Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля "Случайные встречи" в алтайской драме. Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля "Случайные встречи" в алтайской драме.Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля "Случайные встречи" в алтайской драме. Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля "Случайные встречи" в алтайской драме.Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля "Случайные встречи" в алтайской драме. Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля "Случайные встречи" в алтайской драме.Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля "Случайные встречи" в алтайской драме. Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля "Случайные встречи" в алтайской драме.Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля "Случайные встречи" в алтайской драме. Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля "Случайные встречи" в алтайской драме.Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля "Случайные встречи" в алтайской драме. Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля "Случайные встречи" в алтайской драме.Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля "Случайные встречи" в алтайской драме. Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля "Случайные встречи" в алтайской драме.Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля "Случайные встречи" в алтайской драме. Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьера спектакля "Случайные встречи" в алтайской драме.Фото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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