ЧП на университетской конеферме: школьница оказалась в коме из-за буйной лошади

Алтайский аграрный университет может выплатить пострадавшей от удара лошади девушке и ее семье 1,1 млн рублей компенсации морального вреда. Решение суда вступит в силу в начале апреля.

Несчастный случай произошел в мае прошлого года на конеферме университета. 15-летняя Софья выводила из стойла коня, на котором она занималась, но животное неожиданно встало на дыбы и ударило наездницу копытом по голове. В итоге перелом основания черепа, трепанация с удалением трёх костей и пол месяца комы.

Софью взяли в школу олимпийского резерва.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Дочка выжила, но мозг сильно пострадал – она путается во времени, появились проблемы со зрением и слухом, координацией в пространстве и времени. Никто не дает прогнозов, что будет дальше, - говорит Елизавета, мама Софьи.

Занималась в модельной школе

До случившегося ЧП Софья занималась танцами, ходила в модельную школу. Конным спортом она увлекалась около двух лет. Её даже включили в школу олимпийского резерва. В лошадях она души не чаяла.

- В тот день мы созванивались с ней в три часа дня, - вспоминает майские события мама пострадавшей девочки. - Она еще была на ферме, хотя занятия уже закончились. Ее и еще одну девочку оставили ухаживать за лошадьми – за это им обещали заплатить 700 рублей на двоих, а юристы сейчас уверяют, что такого не было.

Девочка мечтает снова вернуться в конный спорт.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Девчонки снимали видео, как Софья ведет своего коня. На записи видно, что мимо проходит конюх, который никак не отреагировал на то, что девочка в этот момент без каски, что она самостоятельно ведет животное. Кстати, потом юристы АГАУ настаивали, что девочка взяла Дакара без разрешения. Далее все случается в считанные минуты – за кадром лишь крик о помощи снимавшей происходящее подруги.

Что будет с Дакаром?

После того, как Софья вышла из комы и стала более менее реагировать на окружающее – первое, что она спросила – что будет с ее конем, не убьют ли теперь Дакара.

- Конь был неспокойный, он ее уже скидывал с себя. Из-за этого их даже снимали с соревнований, но у Софьи вообще не было никакого страха перед ним. И она не хотела менять его на другую лошадь. Да и ни я, ни тренера не настаивали, - говорит мама.

Софья мечтала стать юристом. Сейчас ее будущее под большим вопросом - она пытается учиться, но с памятью и концентрацией проблемы.

Школьница мечтала стать юристом, а теперь ей предстоит долгое лечение.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Виновным признали конюха

По решению суда виновным признали конюха, ему дали условный срок, уволили с работы, а АГАУ обязали выплатить семье компенсацию морального вреда, лечение было за счет государства.

- Вуз собирается обжаловать решение суда, и теперь мы можем лишиться денег, которые нужны на восстановление дочки, - говорит мама Софьи. - Из вуза нам никто даже не позвонил, не извинился, что допустили такое, только со школы олимпийского резерва.

В приемной университета корреспондента «Комсомолки» отказались соединить с ректором, посоветовав написать официальный запрос. Но нам удалось поговорить с сотрудником вуза, знакомым с ситуацией.

- Решение суда будет обжаловано, - проинформировал источник в вузе, попросив не называть своего имени. – Чем это кончится, пока неизвестно. У вуза позиция в том, что дети самовольно вывели коня, нарушив технику безопасности.

- Если честно, там настоящий бардак. Девочки могли работать, ухаживать за животными и получать за это деньги – это прямое нарушение. Никто не следил за безопасностью, по словам родителей, было в порядке вещей, что дети даже верхом могли ездить без шлемов, - считает представитель семьи Анна Барон.