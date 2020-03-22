2020-03-22T14:05:46+03:00
Общество

На алтайской трассе две женщины погибли в аварии

Еще три человека госпитализированы
БОРЗОВ Денис
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Стоп-кадр из видео очевидцев ДТПСтоп-кадр из видео очевидцев ДТП
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Сегодня, 22 марта, около 14:50 в Первомайском районе на 29 километре трассы «Белоярск-Заринск», произошло столкновение автомобилей «Хендай Аванте» и «Рено Сандеро».

В результате аварии погибли две женщины-пассажирки, которые сидели на передних сидениях транспортных средств. Водитель и пассажир автомобиля «Рено Сандеро» госпитализированы в городскую больницу города Барнаула № 1, ребенок-пассажир автомобиля «Хендай Аванте», перевозившийся в детском автокресле, госпитализирован в Заринскую городскую больницу.

"На данный момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Авария возле села Голубцово.Автор: Ольга Швецова

Очевидцы аварии опубликовали в соцсетях видео с места аварии. Два автомобиля отнесло с трассы, а запчасти разлетелись на десятки метров вокруг ДТП.

Жители Алтайского края предупреждают, что опасности подстерегают не только на этой трассе. Например, со стороны Новосибирска сильный ветер, есть два жестких перемета. Между "Гранями Алтая" и Безменово фура лежит на боку, а также газель опрокинулась в кювет. Еще один перемет между селами Безменово и Черепаново.

ИСТОЧНИК KP.RU

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