Что будет с ценами на бензин: мнение алтайских экспертов

В сфере последних событий, когда курс рубля падает, автомобилисты задаются вопросом – отразиться ли это на стоимости бензина. «Комсомолка» попросила прокомментировать ситуацию алтайских автомобильных экспертов.

- Спрогнозировать то, что сейчас творится на мировых рынках нефти, не могли даже самые профессиональные эксперты. Хочется верить, что мы не увидим никаких потрясений на рынке нефтепродуктов РФ. Главное, чтобы крупные нефтеперерабатывающие заводы работали в штатном режиме и не снижали объём производства. На мой взгляд, цены на бензин и дизтопливо на АЗС останутся на прежнем уровне. Как вариант - возможна небольшая корректировка на процент инфляции, – считает Юрий Матвейко, вице-президент Российского топливного союза.

Артем Долгов, руководитель одной из барнаульских АЗС, предполагает, что на розничном бензине если и отразятся изменения, то лишь незначительные. Нефть, все-таки, товар, которым торгуют на бирже, и до того, как она пройдет в стадию бензина, пройдет много времени. Розница последние несколько лет практически стабильная, опт – скачет вверх-вниз. Даже если сейчас спадет оптовая цена на бензин, то, скорее всего, в этот момент, те, у кого есть АЗС или кто как-то иначе связан с бензином, не будут работать себе в убыток.

- Перед новым годом оптовая цена упала, после – выросла на несколько тысяч за тонну, - делится руководитель заправки. - Практика показывает, что когда нефть дешевеет – бензин растет, нефть растет – бензин все равно дорожает. Поэтому в любом случае стоит ждать традиционных повышений.

По мнению известного автоблогера Александра Михельсона, цены на бензин будут расти – понемногу, незаметно, но при этом постоянно.

Владелец барнаульской автомастерской Виктор Риттер, считает, что стоимость бензина не будет зависеть от падения рубля:

- Сколько раз падал курс рубля, но при этом бензин не дешевел. Каждый год цены меняются – и этот год не станет исключением. Скачки стабильно происходят весной – перед посевной и осенью – перед уборочной, - говорит Риттер.