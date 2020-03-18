Алтайский журналист о Лимонове: «Его письма под паролем «Иванович Иван» станут частью моей личной истории»

17 марта на 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов. С Алтаем этого неординарного человека связывает немало. Однажды его даже арестовывали здесь – случилось это на пасеке в Горном.

По данным следствия, пасеку национал-большевики планировали использовать в качестве тренировочной базы для военной подготовки членов собственной армии с целью вооруженного вторжения в Республику Казахстан. Позднее обвинение по статье за создание незаконных вооруженных формирований и попытке свержения государственного строя с писателя было снято. А вот за незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ) на территории Алтая Лимонову тогда дали 4 года лишения свободы.

Тем не менее, арест не поменял хорошего отношения писателя к Алтаю. Вот как рассказывает об этом соратник Эдуарда Лимонова, алтайский журналист Евгений Берсенев:

«Впервые Эдуарда Лимонова я увидел в 1999 году. Я тогда был кем-то вроде пресс-секретаря регионального отделения одной из ныне несуществующих политических партий и меня направили в столицу на семинар. Времени было много, я позвонил Лимонову на домашний телефон и мы встретились.

Та встреча получилась не слишком продолжительной, но эмоциональной для меня. До этого я неоднократно общался с Лимоновым по телефону, но вживую это были другие ощущения. Он расспросил меня об Алтае, о Барнауле, о людях, которые там живут. Я что-то отвечал. Через час я вышел от него, то так и не понял, сумел ли заинтересовать его своим рассказом о регионе. И только на будущий год понял, что да, сумел.

В 2000 году Лимонов приезжал на Алтай. До ареста в 2001 году он побывал здесь трижды, если не ошибаюсь. И всякий раз мы пересекались, общались. Лимонов был увлечен регионом. Помню, с каким интересом он слушал рассказы писателя-краеведа Александра Родионова об Алтае. Они вместе путешествовали по Барнаулу, были, наверное, у всех друзей-приятелей Родионова. Могли выпить. Но по Лимонову никогда не было видно, насколько он нетрезв. Погибший в ноябре 2000 года Виктор Золотарев водил его по горам Алтая, рассказывал много о них с изрядной примесью мистики. Но Лимонов, как убежденный реалист, мистику, по-моему, воспринимал с большой долей иронии. Однажды он сказал:

«Мистику создают люди, когда стараются что-то объяснить себе и окружающим. А горы — они и без нас сотни, тысячи лет стоять будут. Вне зависимости от того, найдем мы в них что-то мистическое или не найдем».

Затем мы встретились в Саратове в 2002 году, на судебном процессе по его делу. Лимонов постоянно что-то записывал, даже сидя в клетке в зале суда. Мы обменялись приветствиями. Когда я отвечал на вопросы суда, я отвечал по-злому, иронично и довольно едко. Лимонов это оценил. Постоянно искренне смеялся во время моих ответов и аплодировал. В 2000-е годы мы встречались еще несколько раз.

В 2004 году на форуме нацболов Лимонов сказал мне в перерыве: «Женя, здравствуйте. Скажите слово от Алтая». Я выступил. В почте у меня несколько писем под ником «Иванович Иван» - псевдоним Лимонова. Он интересовался жизнью на Алтае. Спрашивал, помнят ли пасечника Пирогова (умер несколько лет назад и стал героем его «Книги мертвых» - прим. авт. ), спрашивал о Марии Бутиной, когда ту арестовали в США, о других широко (и не очень) известных людях с Алтая, упоминавшихся в федеральных СМИ.

Обычно я удаляю переписку, когда знаю, что с адреса не будут приходить письма. Письма от «Ивановича Ивана» будут храниться в моем ящике, пока этот ящик будет существовать. Они не будут удалены. Они стали частью моей личной истории. И воспоминаний о человеке, без которого, как выразился Захар Прилепин, «мы словно осиротели».

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