Гороскоп с 16 по 22 марта 2019 года: Дев ждут романтические знакомства, а Стрельцов – дополнительный заработок

Овен

Овны полны энергии и веры в собственные силы, их амбициозные цели имеют реальные шансы на успех, а природная напористость и влиятельная поддержка позволят покорить карьерные вершины. Надежным помощником в достижениях станет гармония с самим собой, способность в дзен-состоянии услышать подсказки внутри себя.

Телец

Тельцы способны обаять любого и отстоять свои интересы легко и непринужденно. Перед вами открываются заманчивые перспективы и увлекательные путешествия, возможность завязать дружеские отношения с влиятельными людьми из других стран, расширить границы своего кругозора, бизнеса и профессионализма.

Близнецы

От Близнецов потребуется выдержка и спокойствие в мелких провокациях, а следование намеченным планам позволит добиться существенных результатов. Также представятся перспективы развития бизнеса, карьерного роста, привлечения инвестиций, найдутся ответы на давние тайны.

Рак

У Раков активизируются партнерские отношения: проявление дипломатии, поддержка инициативы партнера – всё это будет способствовать укреплению связей, выходу на более доверительный уровень. Хорошее время для рекламных кампаний, расширения деловых границ, укрепления своего статуса.

Лев

Львы пребывают на пике работоспособности и профессионализма, спорится в руках любая работа, будь то решение хозяйственных вопросов по дому или проявление профессиональных навыков. Распорядок дня позволит пребывать в отличной физической форме.

Дева

Девы настроены на активное участие в жизненных событиях, творческие способности и любимое хобби увлекут их с головой, а яркие романтические знакомства прибавят позитива. Успешное время для индустрии отдыха и развлечений, раскрытия потенциала, привлечения клиентов и организации своего дела.

Весы

Весы заняты благоустройством дома, принимают активное участие в жизни семьи, оптимистично настроены на садовые работы и решение бытовых тем. Хорошее время для упорядочивания и завершения дел, конструктивного выполнения задач, проявления профессионализма. Будут успешны сделки в недвижимости и строительстве.

Скорпион

Скорпионы прекрасно себя чувствуют в круговороте событий, встреч, информации. Проявление интеллектуальных способностей и многочисленные встречи позволят укрепить деловой круг знакомств, наметить прибыльное сотрудничество, заключить выгодные сделки. Благоприятно общение с родственниками.

Стрелец

У Стрельцов фокус внимания направлен на приумножение материальной базы - планирование бюджета, составление бизнес-плана, грамотное управление финансами. Открываются выгодные перспективы, возможен дополнительный доход. Время удачно для реализации творческого потенциала. Приток энергии позволяют быть в отличной форме.

Стрелец

Козероги сосредоточены на достижении своих целей - здоровые амбиции, энергичность и ясность ума позволяют наперед продумать ходы и преуспеть в деловых играх. Взаимовыгодное сотрудничество способствует прибыльным проектам, а события недели привнесут приятную изюминку радостей жизни.

Водолей

Водолеи проявят интерес к самопознанию и личностному развитию. Духовные практики и медитации приводят к внутреннему равновесию, способности осознать свои потребности, определить дальнейшее движение, приоткрыть завесу некоторых тайн и даже повысить доход за счет негласных предложений.

Рыбы

Рыбам открываются заманчивые перспективы. Жизнь бурлит интересными событиями и увеселительными мероприятиями с друзьями. Представители этого знака находятся в самом центре социума и способны проявить свою творческую натуру. Удачное время для привлечения единомышленников и поддержки покровителей.