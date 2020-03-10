Учитель о семейном образовании: «У ребенка даже нет банальной возможности дать списать домашку!»

В 36 лет Надежда Брылякова вдруг решила поменять профессию и пойти работать в школу. Сейчас она преподает в начальных классах одной из барнаульских школ. И параллельно ведет дневник на страницах «Комсомолки».

Век живи, век учись – гласит народная мудрость. А как учись - дело житейское. Сегодня стали очень много говорить о семейном образовании. Сразу отмечу, что не стоит путать надомное обучение и дистанционное, к которым относится семейное. Надомный вид обучения разработан специально для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Таких ребят учителя обучают на дому.

Для кого подходит семейное образование

Семейное же обучение – когда родители принимают решение самостоятельно вместе с ребенком проходить школьную программу, а потом проходят необходимую аттестатацию. На мой взгляд, семейное обучение подходит одаренным детям, которые, кстати, чаще всего, не отказываются от посещения школьных занятий полностью. Такая форма действительно, очень эффективна, при соблюдении этих условий. Если семья вынуждена часто менять место жительства, дистанционное обучение становится актуальным и в этом случае. Но заменять посещение школы на онлайн-обучение и занятия с репетиторами в корне неправильно. Каждый ребенок должен уяснить, что школьные годы – чудесные.

Минусы

Сейчас принято говорить только о плюсах семейного обучения, но я расскажу о минусах, и очень значительных. Безусловно, дома заниматься комфортнее, и работать удобнее, все фрилансеры сейчас со мной соглашаются. Но это взрослые люди, постигшие азы тайм-менеджмента, мотивированные «денежкой». А среднестатистическому ребенку такой вид обучения может даже навредить. Речь не идет об одаренных детях. К слову, в Алтайском крае таких детей не более 10%.

Итак, образование вне школы лишает ребенка очень многого:

Одним словом, дети должны обучаться и воспитываться в обществе и обществом.

О начальной школе

А семейное образование в начальной школе, на мой взгляд, недопустимо совсем. Младший школьник, как никто другой, нуждается в общении с большим количеством взрослых, со сверстниками. И общение это не должно сводиться к общению по интересам. Дети должны уметь общаться как с друзьями, так и с незнакомыми людьми, комфортно чувствовать себя на публике, уметь слушать, уступать, отстаивать свою точку зрения. Обучаясь вне школы, дети смогут получить свой индивидуальный багаж знаний, свой научно-исследовательский опыт. А выживать и побеждать они как научатся? Сидя дома, под одеялом? Не надо создавать и навязывать (без необходимости) зону комфорта. Ребенок не захочет ее покидать. Никогда. А наша суровая действительность ему этого не простит и снисхождений не предоставит.

Надо понимать, что семейное обучение – крайне ответственный процесс, требующий огромных эмоциональных и временных затрат, ложащийся на плечи родителей. Тут уроки-то проверить некогда. Поэтому, полностью отказываться от посещения школы я не рекомендую. Это вредно для юной, многогранной, гармонично развитой личности, которая получается только при посещении образовательного учреждения.

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