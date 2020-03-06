Детский «лепет» в канун 8 марта: «Мама не разрешает взять котенка, говорит, что у нас уже есть животные – минтай в морозилке!»

Надежда Брылякова вдруг решила поменять профессию и пойти работать в школу. Она преподает в начальных классах одной из барнаульских школ. И параллельно ведет дневник на страницах «Комсомолки».

В школе активно идет подготовка к праздничному концерту, посвященному Международному женскому дню. Начальные классы делают открытки для мам и бабушек, учат стихи и песни. Старшеклассники репетируют вокальные, хореографические и юмористические номера.

А мы с ребятами готовим видеофильм о мамах, в котором раскроются некоторые секреты из их повседневной жизни. Абсолютно весь мой класс считает, что их мамы самые красивые, самые умные, самые добрые, самые нежные. Это неоспоримый факт. Сегодня мы публикуем некоторые секретики, которыми дети поделились со мной:

- Моя мама носит длинную шубу, она в ней очень красивая и похожа на Герду.

- А кто такая Герда?

- Наша овчарка!

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- Я не люблю ходить с мамой в «Галакси» (ТРЦ Galaxy, - прим. ред.), потому что она не может влезть в новое платье и злится, а мне там всегда жарко.

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- Я сейчас коплю деньги, чтобы исполнить мамину мечту. Мне нужно 500 долларов и 8 центов.

- А какая у твоей мамы мечта?

- Она мечтает купить старенький «Москвич». Думаю, что этих денег и на «вишневую девятку» хватит.

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- Я не люблю, когда мама и папа ругаются. Один раз я сказал папе, чтобы он делал что хотел, но так, как сказала мама.

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- Если мама говорит, что сегодня мы будем наводить порядок в комнате, после того, как она немного отдохнет, я сижу тихо и не бужу ее, чтобы она проспала.

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- Я очень хочу, чтобы мама разрешила мне завести котенка, но она не разрешает. Мама говорит, что у нас уже есть дома животные.

- Какие?

- Минтай в морозилке.

Класс Надежды БрыляковойФото: из личного архива героя(ев) публикации

***

- Твоя мама добрая или злая?

- Злая.

- Почему?

- Потому что папа купил себе новую лодку, и она сказала, что будет ходить злая до китайской пасхи.

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- Меня мама заставляет ходить в школу. Она говорит, что в школе больше шансов стать человеком.

- А ты сам как считаешь, мама права?

- Она так специально говорит, потому что не хочет одна рано вставать.

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- На восьмое марта я куплю маме красную помаду. Она мне обещала, что на каникулах мы поедем в Горный Алтай.

- Правильно, чтобы мама на отдыхе была самая красивая.

- Нет, чтобы метки на деревьях ставить и не заблудиться.

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- Когда мы с мамой идем гулять, она всегда долго наряжается. Я бы за это время и погулять успела, и спать легла.

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- Папа иногда говорит маме «ваше величество». Мама работает бухгалтером и считает чужие деньги, и тогда он называет ее «ваше количество».

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- Когда у папы разболелось колено, бабушка дала лекарство и сказала, что надо лечить березовыми почками на спирту. Папа тогда очень обрадовался, а вечером даже танцевал.

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- Когда мне в школе поручили сделать из картона танк, папа не захотел мне помогать. Танк сделала мама, да такой крутой, что папа с ним долго играл.

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- Моя мама не очень любит утюжить белье, а папа не любит смотреть сериалы. Тогда мама предложила поменяться и папа согласился! А я бы не согласился.

Думаю, наш фильм мамы посмотрят с интересом и получат массу положительных эмоций. А напоследок хотела бы еще сказать: женщина счастлива, когда ее любят, когда в ней нуждаются, когда ее радуют, когда она гордится достижениями своих детей. Женщина счастлива, когда у нее есть время для досуга, когда она высыпается. Женщина счастлива, когда светит яркое солнышко и у нее ничего не болит. Женщина счастлива, когда у нее есть новые туфельки и красная помада. С праздником, милые мамы и бабушки! Мы желаем счастья вам!