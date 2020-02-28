2020-02-28T11:21:57+03:00
Общество

Отмените поездки на выходные: в Алтайском крае перекрыли трассы из-за непогоды

Сильный ветер и плохая видимость могут спровоцировать множество аварий
БОРЗОВ Денис
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Алтайские трассыАлтайские трассыФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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В последние дни в регионе заметно потеплело. Однако небесная канцелярия при этом, как обычно, оказалась щедра на осадки. Трассы местами засыпало снегом, а плохая видимость мешает быстрой реакции в экстренной ситуации. Чтобы не создавать аварийную обстановку на дорогах, в регионе перекрыли несколько трасс.

Будьте аккуратней

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю, закрыто движение для всех видов транспорта по автодорогам:

- К-03 «Змеиногорск - граница Новосибирской области», (от Змеиногорска до Рубцовска).

- К-18 «Алейск - Чарышское», (от с. Новокалманка до с. Маралиха).

- Поспелиха - граница Республики Казахстан (от с.Поспелиха до с.Курья).

- Алейск – Петропавловка – Смоленское

Закрыто движение для грузовиков и автобусов:

- К-05 «Бийск - граница Кемеровской области», (от г. Бийск до р.ц. Целинное).

- Чуйский тракт – (Новоалтайск - Бийск 213-345 км)

- К-11 «Бийск - граница Республики Алтай», (на всем протяжении).

Полностью движение закрыто на четырех трассах, где ожидается усиление ветра с порывами до 20 м/с, осадки в виде снега, метели, гололедные явления.

- Пока на дорогах сильный ветер, плохая видимость, непогода, местами гололедица. Точно сказать, когда трассы откроются, нельзя. Может затянуться и на все выходные. Но уже сегодня мы рекомендуем водителям не отправляться в дальние поездки, если нет острой необходимости, - пояснил сотрудник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Андрей Поздняков.

По данным Алтайского гидрометцентра, частично погода улучшится к вечеру 28 февраля.

В пресс-службе правительства Алтайского края отметили, что для уборки трасс дорожники работают в круглосуточном режиме, задействовано более 450 единиц техники и еще 50 привлеченных спецавтомобилей.

Если нужна помощь

Если вы попали в тяжелую ситуацию или вы стали свидетелем происшествия, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101. Также вы можете сообщить об этом по единому номеру 112.

К тому же доступны диспетчерские службы в круглосуточном режиме:

- Дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

- Дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;

- Дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10, (3852) 202-621 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);

- Дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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