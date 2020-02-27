Шедевры из мусора: алтайский сталкер превращает барахло в фантастические вещи

Обычный двор в селе Сычёвка Смоленского района сегодня напоминает инопланетную посадочную площадку. Сюда «приземляются» ошеломительные фантастические твари. Драконы, монстры, фениксы, супер-орлы - все это «детища» 37-летнего мастера Андрея Лунина, называющего себя вольным сталкером.

- Сталкер - это состояние души, - объясняет Андрей. - Для меня это определение обширное. Я читал Стругацких «Пикник на обочине», смотрел фильм Андрея Тарковского и т.д. Так что тему изучил со всех сторон, она ко мне зашла. С детства люблю по всяким «заброшкам» лазить, мечтаю побывать в заброшенном городе Припять, ну а пока здесь есть куча крутых проектов.

Крах и воскресение Конрада

Свои впечатляющие фигуры алтайский сталкер создает из подножного мусора.

- Все началось с того, что я пилил большой сук на черемухе, а потом подумал, неплохо было бы на него кого-нибудь поселить, - рассказывает Андрей. - Получилось, что создал постамент для первой фигуры. Это был орел из проволоки и пластиковых бутылок.

И понеслось. Идеи бурлили, как величайшая река Андуин в легендах Толкиена. Вскоре к орлу приземлился колоритный дракон Конрад. Причем постаментом для него стала шестиметровая башня.

- Однажды увидел репортаж из китайского Гуанчжоу, - вспоминает Андрей. - У них там телебашня построена по принципу шуховских башен гиперболоидных. Она из металла и высотой 600 метров. Решил повторить конструкцию.

Так в его дворе водрузилась деревянная шестиметровая башня, на которую сталкер умудрился затащить горделивого дракона Конрада. Сооружение радовало зевак несколько месяцев, но оказалось не очень прочным.

Дракон на башнеФото: из личного архива героя(ев) публикации

Прошлой весной башня подломилась от сильного ветра, затрещала и рассыпалась, увлекая в руины и дракона. Однако Конрад - не лыком шитый, тут же очнулся, и после того как сталкер залечил его боевые раны устроился на заборе.

«Эпическая калитка»

Кстати о заборе. Он у сычёвского умельца тоже весьма колоритный. «Просто эпический» - называют его пользователи в Инстаграме.

А вот как рассказывает о преображении рассохшегося штакетника сам Андрей:

- Начал я с калитки. Покрасил заново. Нарезал из «полторашек» сантиметровых лент. И переплел всю конструкцию на манер плетня. Калитка сразу вся стянулась, упрочнилась и стала выглядеть необычно! К воротам подошёл с другим замыслом. Нарезал пивных банок на листы алюминия и донышки. Листами обтянул штакетины и набил донышек для красоты. Ворота сияют! А днём и когда подъезжаешь к ним на авто с фарами - особенно!

Как большой фанат «Властелина колец» Андрей в идеале видел свои ворота такими, как Мораннон («черные врата», «мегакалитка»). Но потом решил, что это буде перебор.

Чужой

Зато Чужой, стоящий сегодня за воротами, получился у сталкера тютелька в тютельку, как инопланетный монстр из одноименного фантастического фильма.

- Когда я набил руку, захотелось создать что-то более детализированное и более фантастическое. Делал его не для страха, а для самопроверки: смогу ли… В итоге через два месяца он стал, как живой. Всем нравится, - улыбается Андрей. - Недавно гаишный экипаж из Бийска аж подкатил, ребята хохотали, фотографировались. Так что можно сказать: понравился Чужой и силовикам.

Пчела, сова и феникс

Односельчане сначала просто дивились «космодрому» Лунина, а теперь и заказы стали делать. В школу, например, попросили сделать символ знаний.

- Так появилась мудрая сова. Она сделана тоже из барахла, но какая красавица, украшает сегодня школьный двор, - похвалился мастер.

Другая фигура - пчела «прилетела» на пасеку. Крылышки из поликарбоната на проволочном каркасе смотрятся легкими и невесомыми.

- Мы сваяли ее совместно с пасечником, - рассказывает Андрей.

Еще одно чудо-юдо - яркий оранжевый феникс украшает дачу родственников Андрея. Сделана фигура также из подручно-подножных материалов. Навеяно компьютерной игрой «Герои Меча и Магии III».

Новый супер-проект

Под новый год вольный сталкер задумал очередной большой проект.

- Точней как: задумал очень давно, вынашивал и разрабатывал долго, в голове окончательно построил в конце 2019, и на Новый год приступил! – рассказывает Лунин. - Пока все закупали мандаринки, я собирал материалы - как всегда те, что на фиг никому не нужны. Пока все встречали праздник, я чертил и размечал. Пока все отходили после праздников, я строил. Работа так меня захватывает, что даже когда ко мне кто-то обращается, могу не услышать.

Пока он держит свою идею в секрете, решив помещать в сети только ключевые вехи сооружения.

Его восторженные подписчики, в числе которых теперь и я, заинтригованы и с нетерпением ждут завершения мега-проекта от вольного сталкера, гадая, что же это будет.