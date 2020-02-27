«Три фотоаппарата, четыре магнитофона»: экспозиция из личных вещей Роберта Рождественского открылась на Алтае

26 февраля в алтайском селе Косиха состоялось долгожданное открытие новой экспозиции в мемориальном музее поэта Роберта Рождественского.

Из личного архива

На самом деле, в музее открылись сразу три зала – в двух разместились экспозиции, а один представляет собой зал для вечеров, выставок, концертов, собраний, лекций и т.д. Собрать все в единую концепцию не удалось, да такой задачи и не стояло. У каждого из них свой дух и своя задача.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/763120" frameborder="0"></iframe> Мемориальный музей Роберта Рождественского.Автор: Анна СЕМИНА

- Работа по ремонту помещения и созданию экспозиции заняла почти полтора года. Само здание, где размещается музей, нам передали в ведение в 2018 году и после этого его площади выросли в три раза, - рассказывает Игорь Коротков, директор Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая. – Поэтому мы приняли решение не ломать основную экспозицию, а попробовать сделать экспозиционный зал и наполнить его новым смыслом, воплотить наши мечты, которые не мы не могли осуществить исходя из сложившейся ситуации.

Мемориальный музей Роберта РождественскогоФото: Анна СЕМИНА

Но и это еще не все: музей также «отвоевал» себе место на стенах лестничных маршей и фойе второго этажа. Здесь можно увидеть выставку картин Аллы Киреевой – супруги Роберта Рождественского и фотоработы дочери Екатерины, которая передала их в дар совершенно безвозмездно.

Мемориальный музей Роберта РождественскогоФото: Анна СЕМИНА

- Алла Борисовна в 70 лет увлеклась компьютерным рисованием, хотя до этого момента никогда даже кисти в руках не держала. А вот тут она получила какое-то творческое вдохновение. Кстати, именно благодаря ей восемь лет назад началась история нашего музея. Она передала первые экспонаты и с ее благословения мы создали экспозицию, - говорит Игорь Алексеевич. – А вот фотоработы Екатерины у нас представлены здесь не все. К примеру, актер Валерий Золотухин в образе Салтыкова-Щедрина находится в Быстром Истоке.

Мемориальный музей Роберта РождественскогоФото: Анна СЕМИНА

Зал №1. Реликварий семьи Рождественского

В этом зале дизайнеры воссоздали обстановку комнаты из дома Рождественского в Переделкино. Здесь все практически точно так, как было когда-то на самом деле. Даже фотографии родных на стенах развешаны именно в исторической последовательности, как это было у их хозяев. Здесь же представлены предметы интерьера, личные вещи семьи Рождественских. Большинство из них в дар музею передала Екатерина Робертовна.

Мемориальный музей Роберта РождественскогоФото: Анна СЕМИНА

- Здесь представлены два основных раздела – семья Роберта Ивановича, его жена, дочери, а также другие родственники. Фотографии висят точно также, как на даче в Переделкино. Мы лично там были, - продолжает директор ГМИЛИКи. – Основной замысел зала заключается в том, чтобы человек мог ощутить то тепло, доброту, тот мир и согласие, которые царили в этой семье.

Еще в 2018 году Екатерина Робертовна, приехав на фестиваль памяти своего отца, увидев музей твердо заявила, что поможет его обустроить, и слово свое сдержала – передала некоторые предметы интерьера: этажерку, шкаф, тумбу и другое. Причем между собой они не связаны – они в разное время были на разных квартирах семьи.

Мемориальный музей Роберта РождественскогоФото: Анна СЕМИНА

- К сожалению, нам не передали письменный стол, поэтому мы решили отойти от концепции «письменный стол с незаконной рукописью». Поэтому единственный новодел в этом зале – это обеденный стол, но сервиз на нем подлинный. Такой же был в их семье в каждой квартире. Порой в них жили до десяти человек – это несколько поколений. Они все вместе за ним собирались, общались, обсуждали фильмы, книги, пили чай с вареньем, - рассказывает Игорь Коротков.

Мемориальный музей Роберта РождественскогоФото: Анна СЕМИНА

Приятным бонусом будет тот факт, что каждый посетитель музея может посидеть за этим столом, почитать бумажные книги или «полистать» страницы в электронном виде, благо здесь же есть планшет со всей информацией. Также можно послушать аудиокниги или просто зарядить свой гаджет – это не возбраняется. А пока идет процесс, можно наслаждаться обстановкой, рассматривать личные вещи известной семьи.

Мемориальный музей Роберта РождественскогоФото: Анна СЕМИНА

Здесь же экскурсоводы расскажут о том, как жил Роберт Рождественский. К примеру, возможно не многие знают, что после женитьбы он переехал в дом своей тещи. Современному человеку сложно представить, особенно оглядываясь на тысячи анекдотов про «любовь» родственников, но семьи поэта это совершенно не касается. В их случае зять и теща жили душа в душу и нежно любили друг друга:

- Теща могла написать писателю записку: «Роба, если ты встанешь раньше меня – разбуди, я сварю тебе кашку». Эту записку она подсовывала ему под дверь.

Мемориальный музей Роберта РождественскогоФото: Анна СЕМИНА

Тут же есть фотокарточки самого старого члена семейства - прадеда Екатерины Рождественской Якова. Он известен тем, что руководил бригадой обойщиков во время ремонта музея «Эрмитаж». И именно он настоял на том, чтобы малахитовый зал украсили бордовыми обоями.

- Здесь же присутствует много предметов, которые сопровождали семью Рождественских на протяжении всей жизни. Нам прислали три фотоаппарата, четыре магнитофона – они скапливались в их доме. В этой семье вообще никогда ничего не выбрасывали. Есть даже детские коньки брата Роберта Ивановича – Ивана Ивановича.

Мемориальный музей Роберта РождественскогоФото: Анна СЕМИНА

Вообще Рождественские и их близкие родственники были очень дружелюбные и часто принимали дома гостей. В один из таких вечеров произошел забавный случай: Ксении, тогда еще школьнице, задали по уроку технологии сварить дома борщ, и чтобы все было честно, отзыв о нем должны были оставить члены семьи.

- Так получилось, что в этот момент к ним домой пришла вся съемочная группа «17 мгновений весны»: Иосиф Кобзон, Татьяна Лиознова, Микаэл Таривердиев. Они с удовольствием съели этот борщ и написали отзыв, который Ксения отнесла учительнице. Та увидела подписи народных артистов и пошла к директору. Думаю, всем понятно какую оценку девочка получила, - продолжает экскурсию Игорь Алексеевич.

Зал №2. Образ слова

В этом зале расположилась выставка «От сердца. От руки». В основе, конечно же, лежат произведения Роберта Рождественского, а оформлены они в формате каллиграфии. Автор работ - Ольга Алексеенко.

Руководство музея рассказывает, что после того, как встал вопрос о создании экспозиции, долгое время не могли придумать как связать выставку и поэзию – все же это не художественное искусство, не фотография. Перенести слово во что-то, что можно ощутить и увидеть было сложно. Но потом совершенно случайно узнали о мастере каллиграфии из Барнаула и вот тут все сошлось воедино.

Мемориальный музей Роберта РождественскогоФото: Анна СЕМИНА

- В этом зале можно просто получить эстетическое удовольствие от стихов Рождественского. Возле каких-то работ вам придется подолгу постоять, почитать и порасшифровывать – это нормально, это хорошо, - говорит директор ГМИЛИКи. – Почитав стихи можно переместиться к планшетам и послушать песни на стихи Роберта Ивановича.

А для тех кому хочется попробовать также красиво писать, экскурсоводы расскажут, как правильно это сделать.

Мемориальный музей Роберта РождественскогоФото: Анна СЕМИНА

Мемориальный музей Роберта РождественскогоФото: Анна СЕМИНА

Мемориальный музей Роберта РождественскогоФото: Анна СЕМИНА

Мемориальный музей Роберта РождественскогоФото: Анна СЕМИНА

Мемориальный музей Роберта РождественскогоФото: Анна СЕМИНА

Мемориальный музей Роберта РождественскогоФото: Анна СЕМИНА

Мемориальный музей Роберта РождественскогоФото: Анна СЕМИНА

Мемориальный музей Роберта РождественскогоФото: Анна СЕМИНА

Мемориальный музей Роберта РождественскогоФото: Анна СЕМИНА

Мемориальный музей Роберта РождественскогоФото: Анна СЕМИНА

Мемориальный музей Роберта РождественскогоФото: Анна СЕМИНА

Мемориальный музей Роберта РождественскогоФото: Анна СЕМИНА

Мемориальный музей Роберта РождественскогоФото: Анна СЕМИНА

Мемориальный музей Роберта РождественскогоФото: Анна СЕМИНА

Мемориальный музей Роберта РождественскогоФото: Анна СЕМИНА

Мемориальный музей Роберта РождественскогоФото: Анна СЕМИНА

Мемориальный музей Роберта РождественскогоФото: Анна СЕМИНА

Мемориальный музей Роберта РождественскогоФото: Анна СЕМИНА

Мемориальный музей Роберта РождественскогоФото: Анна СЕМИНА

Мемориальный музей Роберта РождественскогоФото: Анна СЕМИНА

Мемориальный музей Роберта РождественскогоФото: Анна СЕМИНА

Мемориальный музей Роберта РождественскогоФото: Анна СЕМИНА

Мемориальный музей Роберта РождественскогоФото: Анна СЕМИНА