«Вариач на «Танцевач»: Глюкоза лестно отозвалась о клипе парней, танцующих в женских платьях

Сейчас столько групп, что голова кругом, но запоминаются единицы. Вот и шоу-группу «ЩепаДискорок» барнаульцы уже давно запомнили, потому что парни выпускают весьма нестандартные клипы. Например, в последней своей работе они станцевали в женских платьях и с ярко-накрашенными глазами. Глюкоза такой смелый подход парней оценила и выставила видео на своей странице в Instagram.

- Я смотрю все фото и видео, на которых меня отмечают, и рада, когда это каверы, пародии или просто танцы под мои песни! Так счастлива вдохновлять кого-то! Пройти мимо этого суперклипа просто не смогла! Ребята, вы огонь! Барнаульский вариач на #Танцевач - это кайф, - написала певица.

Глюк oZа ТАНЦЕВАЧ (Барнаульский вариач).Автор: ЩепаДискорок

Главного героя, кстати, сыграл журналист из Барнаула Никита Кисляков.

- Я снялся в этом видео, потому что всю жизнь считал себя самым неуклюжим и зажатым «танцевачём», мало что получалось даже на занятиях с профессионалами: стеснялся себя. Лучший способ побороть комплексы — самоирония. Так и очутился на этой фабрике юмора, эпатажа, перевоплощений с нотками доброй пародии у ЩепаДискорок. Гарик Харламов из меня, конечно, не получился, зато как много в Барнауле Глюкоз!, - рассказал Кисляков Вконтакте.

Кстати, ранее Глюкоза писала, что хочет, «чтобы люди сбросили «макси» и под песню «Танцевач» выходили на дискач». Группа отметила, что так и пыталась сделать.

Над созданием клипа работала целая команда: гример, два оператора, массовка и сами парни «ЩепаДискорок». Её основатель Михаил рассказал корреспонденту «Комсомолки», что на съемку клипа ушло всего два часа. 28 января группа дает концерт в гей-клубе. На вопрос о других планах группы Михаил ответил, что они хотят написать хиты.

Год назад группа сняла скандальный ролик, который за пару дней посмотрели больше 30 тыс. человек. Видео вызвало неоднозначную реакцию: одним ролик понравился, но многие отнеслись к нему с негативом.

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