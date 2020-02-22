«Любил город всей душой»: 17 лет назад трагически погиб Владимир Баварин

22 февраля на могилке Владимира Баварина на Черницком кладбище всегда лежат цветы. Это день памяти первого мэра Барнаула. И приходят вспоминать известного градоначальника не только родственники.

Я хорошо помню его похороны в феврале зимой 2003 года. Среди огромного столпотворения людей, пришедших проститься с Бавариным были и стар, и млад. Старики с костыликами добирались до центра со всех концов города. Приехали тогда даже те, кто из-за дряхлых ног уже старался не выходить из дома. Одна из бабуль, встав на крыльцо Дворца Спорта, где проходило прощание, с плачем развернула самодельный плакат с трогательной надписью: «Ушол защитник пенсионеров».

Владимир Баварин заботился о стариках по-сыновьи, до сих пор помнят, как он был непреклонен в отстаивании льгот для пожилых людей. И автобусы бесплатные в родительский день при нем стали ходить для всех горожан.

Первый мэр Барнаула погиб в автокатастрофе. Напомним, трагедия произошла 22 февраля на «Чуйском тракте» в Республике Алтай — на повороте неподалеку от села Манжерок. По заключению следствия, Баварин не справился с управлением «Лэнд Ровера», машина слетела с трассы, перевернувшись несколько раз. Глава Барнаула умер по дороге в больницу.

Жене Вере Алексеевне, бывшей с ним тогда в автомобиле, и спустя годы страшно о тех мгновениях вспоминать. Ее с травмами тогда саму увезли в больницу и преданная женщина даже не могла проститься с мужем. Когда потерянная супруга Баварина зашла после больницы в опустевшое жилье, исхудавший от тоски любимый пес Владимира Баварина Эмир подлетел к ней, радостно облизывая и выглядывая, а где же он, его друг… Потом, скулил, подлетал к двери, все ждал, что тот зайдет и ни вместе поедут с ним в дозор по улицам Барнаула.

В честь первого мэра в Барнауле названа площадь у речного вокзала, сооружена часовня князя Владимира.

-Сам он не любил этого слова - «мэры». «Это там на Западе, а у нас дворники, следящие за чистотой в городе» - так он сам говаривал он, - вспоминает Владимир Овчинников, бывший советником Баварина с 1991 по 2003 год.

Фото Михаила Хаустова

Ниже отрывки из воспоминаний Овчинникова, опубликованные на его странице в фейсбуке:

Город

Он любил всей душой Барнаул, его старые улицы, новые кварталы. Субботу начинал с поездки на своей «Ниве», в компании с любимым псом Эмиром, по улицам Барнаула. И, не дай бог, он увидел непорядок, глава этого района мог сразу забыть о выходных и с трепетом ждать аппаратное в понедельник, нагоняй обеспечен! Однажды, объезжая город, в одном из районов он наткнулся на беспорядок, заехав в администрацию, вызвал к себе главу, того не оказалось в городе, в понедельник, на аппаратном, выслушав нелепые объяснения этого главы, предложил ему искать другую работу. Возвращаясь из очередной командировки, обязательно вносил в жизнь города новшества, увиденные там. А город он возглавил в 1986 году и вел хозяйство в тяжелые «нулевые», практически приняв на себя функции директорского корпуса, выступая посредником с инвесторами. А директорами были Кулагин, Байкалов, Захаров, Бобков, у которых он сам не стеснялся учиться! В 1995 году по итогам Всероссийского конкурса «Мэр 95» Баварин вошел в первую десятку (из 220 участников), говоря, что это заслуга города Барнаула и горожан.

Люди

Говоря о людях, скажу, что он очень внимательно относился к нуждам и проблемам барнаульцев. На первом месте у него были дети, пенсионеры и ветераны ВОВ (отец погиб на фронте). В период задержки пенсий искал возможности помощи пенсионерам, это по его инициативе были открыты социальные магазины, цены в которых были у него на личном контроле. Сам вел переговоры с директорами предприятий о снижении цен на товары. Его же личной заслугой можно считать и льготные проездные на общественный и транспорт!

Церковь

Будучи коммунистом, а затем одним из первых руководителей, поддержавших Ельцина, он не был противником вероисповедания. Указ президента о возврате зданий церкви, принял как должное, состоял в хороших отношениях с Епископом Барнаульским и Алтайским Антонием, но церкви не посещал, не рисовался! Воспринимал Религию как фактор политической жизни общества и проблему взаимного влияния политики и религии.

Слабости

Любил свой сад в Бобровке (особенно свои яблони) и пса Эмира. В детстве мечтал иметь старшего брата (послевоенная действительность). Любил «мамин борщ», рыбалку, охоту и там, во время перекуса, ржаной хлеб с салом.

Алкоголь

Про мертвых или хорошо или ничего. Владимир Николаевич был противником употребления спиртного. Но 1 случай за 13 лет работы я поведаю, думаю, родные не обидятся на меня. Прошли первые выборы главы администрации, они были нелегкими и впервые «грязными». По городу распространялись слухи, что Баварин выстроил себе огромный коттедж, и приводили в пример дом в конце улицы Кутузова и в начале объездной. Осознавая всю нелепость обвинения, но, не допуская мысли на поиск оправданий, он очень переживал, а тут еще на остановке общественного транспорта у Домы быта появилась надпись — «Баварин - вор!». Мы примерно догадывались, чьих рук это дело, но облегчения это не приносило. Подошло время очередной телепередачи «Встреча с мэром». Я и пресс-секретарь Нестеров Игорь Леонидович предложили озвучить этот слух в передаче и сказать — «кто действительно найдет и докажет, что этот коттедж Баварина, получит его в подарок». Так Владимир Николаевич и сделал, слухи прекратились и в итоге выборы были выиграны! Чтобы отблагодарить всех, кто ему помогал и поддерживал, Владимир Николаевич заказал вечеринку у Чабана в «Алтайских зорях». Были все директора заводов, ныне покойный Епископ Антоний и многие другие известные барнаульцы. В середине вечера Владимир Николаевич поднялся на импровизированную сцену, произнес слова благодарности, и, вдруг, запел песню «Сиреневый туман». Супруга Вера Алексеевна попыталась его остановить, но он произнес ей (а микрофон был включен) — «дорогая, дай мне хоть раз, сегодня, выпить с друзьями». Все, в остальные годы работы я ни разу не видел его в таком состоянии!

Семья

Это была закрытая тема, но в праздник «День города» с удовольствием знакомил гостей города со своей семьей и внучатами, при виде которых «светился». И цветы своим женщинам дарил всегда, на все праздники!

Работа

Здесь можно коротко — город не проснулся, он на работе, город ложится спать, он на работе! Иногда я после работы, проезжая по своим делам по проспекту Ленина, видел горящий в его кабинете свет.

Мост

Когда в городе появился цветной журнал, в котором говорилось о городе, а одна глава называлась «Баваринский мост», о новом мосте, на который Ельцин в 1996 году выделил деньги и он встал над Обью, Владимир Николаевич велел городской пресс-службе по возможности изъять весь тираж. Он не хотел, чтобы ему приписывали чужие заслуги, но значимость моста для города ценил и всегда говорил: «Ну вот и еще одна жилка забилась в городском организме».

Досье

Владимир Баварин родился 9 марта 1939 года в селе Куклино Калининской области. В годы Великой Отечественной войны семью эвакуировали в Барнаул, где Баварин окончил среднюю школу № 1, затем Алтайский политехнический институт. С 1962 по 1983 год работал на Алтайском моторном заводе конструктором, начальником цеха, заместителем директора по быту, секретарем парткома. В 1983 году был избран секретарем, затем первым секретарем Барнаульского горкома КПСС, в 1986 году - председателем исполкома городского Совета народных депутатов. В 1991 году указом президента России Бориса Ельцина был назначен главой администрации Барнаула. В 1996 году на первых всенародных выборах барнаульцы избрали Баварина на должность главы администрации. В 2000 году он был избран на эту должность повторно. Владимир Баварин погиб в автомобильной катастрофе 22 февраля 2003 года в Республике Алтай.