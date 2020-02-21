Оживший металл: почта-бабочка, волшебный ключ и подкова на счастье

У кузнеца Алексея Устименко есть почта-бабочка. Вылупившись из огня и металла, легкокрылое насекомое приземлилось на почтовый ящик (см. на фото вверху). С крыши глядит глазастый кот, также выпрыгнувший из недр кузницы, на дверях отгоняют зло ореолы подков.

- Бабушки говорят: найдешь подкову - счастье будет, мне искать не надо, сам его делаю, - улыбается Алексей.

Кузнец Алексей Устименко. Фото Ильи Кочеткова

Таинство горна

Пламя в горне гипнотизирует. Смотреть, как твердая тяжеловатая железка начинает гнуться, словно пластилин, краснеть и превращаться в подкову или лепесток – завораживающе.

- Огонь и греет меня, и вдохновляет. Я порой настолько погружаюсь в работу, что забываю о времени, - говорит мастер.

В его кузнице время действительно течет иначе. Словно мгновения нынешнего века падают сквозь сито из века железного. Наблюдая за работой мастера, ты как будто стоишь в кругу предков, которые считали кузнецов небожителями. А те молчаливо улыбаются, радуясь возрождению ремесла.

Вещий сон

Сердце Алексея Устименко.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- В 18 лет я устроился на работу скобы вручную долбить, - рассказывает Алексей. - Мужики по 400 таких штук делали за день. И вот я прихожу щуплый - и столько же сделал, а потом вообще по 1000 в день их делал, и рука не уставала.

Через семь лет судьба приготовила ему встречу с профессионалом кузнечного дела Виктором Малютиным.

- Посмотрел, как он красоту делает, и потянулся к этому ремеслу, - вспоминает бийчанин.

К молоту кузнечному Алексей не рисковал подходить, пока не увидел вещий сон.

- Один из главных секретов - ритм, - объясняет мастер. - Не знал, как его схватить. И вдруг во сне услышал музыку. Ту самую музыку молота. Пришел наутро на работу, и все зазвучало так, как надо. В нужном ритме.

Редкостный дар

Работа мастера. Фото Ильи Кочеткова.

На столе, над которым висят дипломы лауреата разных фестивалей и конкурсов, лежат выкованные шпажки (не обычные, напоминающие реальные шпаги мушкетеров), большой ключ с тайной дверкой для маленьких ключиков, который тут же хочется подержать на счастье, как и подковы (см. фото вверху). Даже книга отзывов в кузнице выкована из металла. Внутри листочки, где самая частая фраза: «Настоящий мастер!».

Когда у Алексея стали появляться первые эксклюзивные вещи, он услышал:

- Дар у тебя парень редкостный, явно, в роду кузнец был.

- Я стал мамку допытываться, та сказала - прадед был кузнецом, – вспоминает Алексей.

Рядом с мастером между тем уже лежат две горячих подковы, сделанных на моих глазах. А в горне уже плавится следующая заготовка.

Дом в подарок

Потомственный кузнец Алексей Устименко уверен: если быть верным призванию, Бог помогает.

- Подарком свыше была встреча с хорошим человеком, который поменял всю мою жизнь, - рассказывает Алексей. - Скобликов Сергей Михайлович помог моей семье купить дом и построить кузницу. Услышал, что я собрался уезжать, так как жилья в Бийске не было, и остановил, дал денег на дом. Это был не займ - подарок.

- В память об этом человеке кузница будет процветать, - обещает благодарный мастер. - А значит, и пространство рядом будет здоровым. Слышали поверье, если в селе живет кузнец, то это село будет существовать долго?

Нельзя работать без желания

Креативная художественная ковка Алексея Устименко впечатляет самых требовательных заказчиков. Среди них немало крупных бизнесменов. На туркомплексах Алтая можно увидеть его ограды, неповторимые, как морозная изморозь на окне, метровые шишки, где даже хвоинки смотрятся, как живые, другие эксклюзивные вещи. Геологу одному под заказ выковал ворота в виде географической карты, представьте себе, аж в 3-D – смотрите на фото!

- Много чего сковал, еще много чего впереди, - говорит кузнец. - Я упертый, если что-то не получается, все равно добиваюсь своего, при этом всегда вкладываю душу в свои изделия.

14-летний сын Никита, который часто помогает отцу в кузнице, уже понял золотое правило – работать надо с охотой.

- Если с желанием что-то делаешь, все получается быстро и легко, а если через лень, то время много потратишь, а так как надо все равно вряд ли получится, - наставляет сына отец.

Яблоня для Алены

Мастер со своей семьей. Фото Ильи Кочеткова.

Пока я с восхищением наблюдаю, как отец и сын ловко работают в кузнице, пятилетняя дочка кузнеца Иоанна нарисовала для папы яблоньку.

- Жена Алена хочет, чтобы я ей сковал яблоню с большими красными яблоками, чтобы было, как вживую, - улыбается Алексей. - Где-то червячок в яблочке, где-то по стволу бегает муравей, а на земле - опавшие желтые листья.

Жена кузнеца - не просто красавица и хорошая хозяйка. Ее работы из дерева тоже впечатляют. Более того, хрупкая Алена и в кузнице мужу частенько помогает!

- Семья - главное для меня, мне хочется радовать самых близких дорогих мне людей, делать в первую очередь для них свои кованные красивые изделия - напишите именно так, слово в слово! – говорит кузнец на прощание. И протягивает подкову на счастье.