Укусил Ким Чен Ира. Куда продают алтайских орловских рысаков

8 марта на барнаульском ипподроме состоятся первые в этом году «Большие бега». Посостязаться за призы приедут наездники и лошади из Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Кемеровской областей. От Алтайского конезавода побегут несколько красавцев.

- Я думаю, хорошо побегут, - уверена гендиректор ООО «Алтайский конный завод» Светлана Хахалина.

По ее словам, кровь лучших алтайских рысаков есть практически во всех орловских чемпионах - в третьем, а то и ближе колене. Поэтому не случайно в СМИ на днях предположили, что 12 скакунов, проданных осенью в Северную Корею, принадлежат нашему заводу.

Одна из самых красивых лошадей на конезаводе - Жаркая пора. Фото: «Алтайский конный завод»

- Это неверная информация. В прошлом году мы рысаков в Корею не поставляли, - рассказала «Комсомолке» Светлана Викторовна. - А вот раньше поставки были.

Показал свой норов

Из запоминающегося: в 2013-м году президент Путин выбирал подарок лидеру Кореи. И наш алтайский Иплом попал в тройку выбранных красавцев.

На заводе любят рассказывать, про то, как Иплом показал свой нрав.

- Когда Ким Чен Ир - отец нынешнего лидера Ким Чен Ына выбирал скакуна, наш жеребец куснул его, тем и понравился северокорейскому руководителю,- рассказывают сотрудники завода.

По словам Светланы Хахалиной, после этого крупная поставка рысаков с завода в Северную Корею была в начале 2015 года: тогда в КНДР отправились как раз 12 лошадей.

Иппика похоронили стоящим в попоне

В этом году алтайских скакунов покупали как конезаводы, так и частники, увлеченные орловской породой.

- Сегодня поедем на испытания на ипподром, - говорит Светлана Хахалина. - Человек наш с Алтайского края буквально «заболел» орловскими рысаками, как и мы тут все. Из Новосибирска покупатели приезжали, еще раньше - с Самарского конезавода.

Кобыла Богиня восхищает гостей конезавода. Фото: «Алтайский конный завод»

- Наши рысаки, конечно, славятся, - не скрывает гордости Светлана Викторовна - Рекорд Иппика на дорожке 2400 метров до сих пор не побит.

В историю рысистого конезаводства России наш завод вошел как первый, давший «двухминутного» орловского рысака. Серый Иппик на дистанции 1600 метров показал резвость 1 минута 59 секунд. Он же установил всесоюзный рекорд для всех пород на 2400 метров – 3 минуты 2 секунды.

Знаменитый Иппик, как боец, пал в 1999-м году на дорожке. Рысаку было на тот момент 19 лет. Его с почестями похоронили стоящим в попоне на территории завода.

Потомок Иппика - Барин (на верхнем фото) установил рекорд на зимней ледяной дорожке в Москве. Он пробежал 1600 метров за 2 минуты и 3 секунды.

- Его 11 лет никто не мог побить, - говорит директор завода. – Нынче побили, но я лично так не считаю. Какая ледяная дорожка в этом году в бесснежной Москве? Лошадь бежала по обычной дорожке…

Факт

Алтайский конный завод был основан в 1907 году одним из представителей знаменитой купеческой династии Винокуровых. Сейчас на заводе содержатся 30 элитных конематок, за которыми ухаживают 11 коневодов.

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Во сколько именно обошлась сделка, неизвестно. Но по самым скромным подсчетам одна такая лошадь стоит порядка 60 тысяч рублей, а то и больше. Между прочим, севекорейские власти пообещали, что лошади будут использоваться только во время торжественных мероприятий (подробнее)