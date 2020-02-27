В Барнауле создали бесплатную комнату здоровья

Жизнь старшего поколения Октябрьского района Барнаула кипит – у них есть все, чтобы не сидеть дома. И если до недавнего времени пенсионеры микрорайона могли посвящать себя только духовному развитию - ходили в клубы рукоделия, посещали школы красоты или читали новинки в библиотеке, то теперь могут заняться и физическим здоровьем в недавно открывшейся комнате здоровья. Воплотить идею в жизнь удалось благодаря стараниям председателя территориального общественного самоуправления «Тимуровский» Татьяны Колотилиной.

Ей удалось выиграть несколько грантов, на которые она приобрела массажеры и тренажеры. Первое время начинающие физкультурники ютились в тесном зале, где помимо этого проходили чаепития и литературные вечера. Председатель ТОСа попросила помощи у администрации города, и еще одно помещение было выделено, но оно нуждалось в ремонте. И вот тут на помощь пришли неравнодушные люди.

– Студенты нам помогали выламывать все ненужные конструкции, выносить крупный мусор, а уже ремонт делали сами жители, - говорит Татьяна Юрьевна. – Все делали своими руками – от и до.

Материалы для ремонта предоставил Владимир Отмашкин, директор строительной компании «СОЮЗ», а окна установили за счет средств фонда Александра Прокопьева. На днях все причастные к большому делу побывали на торжественном открытии комнаты здоровья.

Татьяна Колотилина и Александр Прокопьев (фото: Илья КЛИМЕНТЬЕВ)

- Это была не мечта, а четко поставленная цель и вы очень поступательно к ней шли, а мы вам в этом только помогли, - говорит депутат Госдумы РФ. - Реализация безусловно, ваша. Поэтому, я думаю, что ваш пример показательный и для жителей других микрорайонов. Я хочу вам пожелать заниматься своим здоровьем!

Татьяна Юрьевна на самом деле активный человек. Она может заразить энтузиазмом любого! В комнату здоровья проходят даже те, кто со спортом был на «Вы». Занятия в тренажерном зале расписаны по часам. Причем потягать железо и побегать на дорожках приходят не только пенсионеры. Своим примером они подтянули сюда и молодежь. Для студентов это очень выгодно, ведь посещение бесплатное.