2020-02-19T11:12:56+03:00
Дом. Семья

«Сладкая створка», «Хобот слона» и «Настоящий мужик»: садоводы готовятся вырастить чудо-урожай

Приживутся ли «Могучее вымя», «Толстопуз» и «Примерный муженек» на алтайских огородах – рассказывает эксперт
Ольга ВЕДЕРНИКОВААнна МОСКАЛЕНКО
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"Хобот слона" и "Сладкая створка""Хобот слона" и "Сладкая створка"Фото: Анна МОСКАЛЕНКО
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Выбирая семена в магазине для садоводов, складывается ощущение, что попал на сайт знакомств для откровенных встреч – «Сладкая створка», «Мачо», «Дон Жуан», «Кис-кис», «Чупа-чупс», «Хобот слона», «Плей бой». От такого разнообразия, честно сказать, даже голова кружится. Стараюсь держать себя в руках, нервно перебирая яркие глянцевые упаковки. Знаете ли, в таких вопросах выбор решает все! Дело серьезное, между прочим, на кону стоит вопрос качественного потомства – урожая я имею в виду. Была – не была, попробую все-таки «Настоящего мужика»! Надеюсь, понравится, а то ведь настоящие мужики нынче – на вес золота…

Перец "Плей бой" Фото: Анна МОСКАЛЕНКО

Перец "Плей бой"Фото: Анна МОСКАЛЕНКО

- Вот эти тоже возьмите – «Алтайский крепыш». Плод хороший, крепкий, хрустящий! – советует на кассе продавщица садоводческого магазина.

Вот так весело у корреспондентов «Комсомолки» начался дачный сезон. Грех не поделиться с вами, дорогие читатели.

Когда нужно садить

- Посадочный сезон семян на рассаду в нашем регионе начинается ориентировочно 24-25 февраля, – рассказывает Лариса Бычкова, ученый-агроном, владелица магазина семян на Алтае.

Какие сорта лучше брать

Специалист посоветовала, какие семена лучше всего подходят для алтайского климата.

Итак, проверенные временем томаты: «Батяня», «Бабушкин секрет», «Севрюга». Из новинок интересные сорта: «Сибирские гиганты», «Пень», «Могучее вымя», «Сибирский здоровяк», «Стерлядь», «Лось».

В нашем регионе лучше садить ранние сорта баклажанов: «Длинный фиолетовый», «Бибо», «Валентина», «Эпик», «Скороспелый», «Жизель», «Царская икра».

Перцы, которые уже зарекомендовали себя: «Золотой теленок», «Ягуар», «Толстый барин», «Толстопуз», «Примерный муженёк». Новые: «Бабкин язык», «Сибирский богатырь».

Рассаду огурцов пока еще рано сеять, даже для теплицы. Но можно попробовать посеять комнатные сорта – например, «Городской огурчик».

Помните, что сорта алтайской и новосибирской селекции идеально подходят для нашего региона, поэтому лучше выбирать именно их.

Чем подкармливать

– Для получения более дружных всходов, я предпочитаю семена предварительно замачивать в таких препаратах, как «Эпин», «Цитовит», «Циркон». На эту процедуру нужно 2-4 часа, можно оставить на ночь, – делится Лариса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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