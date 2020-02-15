Барнаульские предприятия борются за звание лучших в спартакиаде

В Барнауле 15 февраля состоялось открытие ХXI спартакиады среди коллективов физической культуры предприятий и организаций Октябрьского района. Она прошла в спортзале по адресу проспект Калинина,112.

открытие ХXI спартакиады среди коллективов физической культуры предприятий и организаций Октябрьского районаФото: Олег УКЛАДОВ

Традиция ежегодно проводить спартакиаду среди предприятий Октябрьского района зародилась еще в 1999 году. Она проводится по 13 видам спорта – это шахматы, волейбол, боулинг, плавание, мини-футбол, стритбол, лыжные гонки, гири, пулевая стрельба и другие. Октябрьский район пока единственный в городе организует подобные спортивные мероприятия.

Спартакиада Октябрьского районаФото: Олег УКЛАДОВ

Все соревнования начали проходить еще 9 февраля, тогда 12 барнаульских организаций состязались в дисциплине лыжные гонки. Первое место досталось команде «Сбербанка», второе заняли спортсмены Алтайской таможни, на третьем оказались лыжники Сибирской генерирующей компании.

открытие ХXI спартакиады среди организаций Октябрьского районаФото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня в рамках спартакиады проходят игры по волейболу. Составы команд смешанные – играют как мужчины, так и женщины. Все состязание проходит достаточно эмоционально и весело. Кстати, поболеть за своих коллег барнаульцы пришли целыми семьями. В форме с логотипом предприятия, на котором работают родители, задорно выкрикивают пожелания победы даже дети.

- Спартакиада проводится в целях пропаганды здорового образа жизни, развития и улучшения спортивной, физкультурной и оздоровительной работы в коллективах предприятий и организаций, массового привлечения населения района к занятиям физической культурой и спортом, выявления сильнейших коллективов по физической культуре в Октябрьском районе, - рассказали организаторы мероприятия. Это комитет по делам молодежи, культуре, физической культуре и спорту администрации Октябрьского района.

Глава администрации октябрьского района Вячеслав НовиковФото: Олег УКЛАДОВ

Кстати, в этом году среди участников спартакиады насчитывается 15 предприятий. В их числе Диагностический центр Алтайского края, Барнаульский станкостроительный завод, Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району, Барнаульский водоканал, Алтайская таможня, Сибирская генерирующая компания, Инвестиционно-строительная компания «Союз», Алтайское отделение Сбербанка России. За первые три места в спортивных дисциплинах командам полагаются денежные сертификаты. А вот завершаться все спортивные мероприятия 18 апреля.

Спортивные состязания предприятий Октябрьского районаФото: Олег УКЛАДОВ

Открытие ХXI спартакиады Октябрьского районаФото: Олег УКЛАДОВ

Торжественное открытие спартакиады в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Состязания по волейболуФото: Олег УКЛАДОВ

Эмоциональная играФото: Олег УКЛАДОВ