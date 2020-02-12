Бизнесмен за пять дней

Уже четыре года в Алтайском крае проводят курсы «Азбука предпринимателя», на которых начинающие бизнесмены могут получить не только ценную информацию по развитию своего дела, но и поддержку от Фонда развития малого и среднего предпринимательства.

Всего пять дней занятий в простой и доступной форме - и ты с нуля можешь начинать свое дело. На курсы приходят не только те, кто устал работать на кого-то и решил открыть свой бизнес, но и вчерашние школьники. Самому юному слушателю последнего выпуска «Азбуки предпринимателя» всего 17 лет!

- Я хочу помогать другим людям достигать их целей. Бывает, появляется у человека какая-то мысль, но он не знает, как этого достичь. Он один, и ему никто не подскажет, а я хочу помочь ему, хочу стать его коучем, который направит его, поговорит с ним и даст необходимые инструменты для эффективного личностного роста, - говорит слушатель курса Тимофей Якунин.

Слушатель курса Тимофей Якунин

Здесь он смог построить реальную модель бизнеса и теперь уверен на все 100%, что если запустит его, то даже в самые худшие времена достигнет рентабельности в 30%.

За четыре года курс «Азбука предпринимателя» читали уже семь раз. В свободное плавание с реальными навыками вышли более 150 человек. Теперь к ним добавилось еще 50 таких же амбициозных и талантливых людей. В их багаже знания бухучета, финансового планирования, маркетинга и права. Они уже составили бизнес-планы, просчитали риски.

- Наши выпускники выходят с осознанным видением своего будущего развития, видением своего бизнеса. Пользуясь случаем, мы пригласили их принять участие в других образовательных программах. Будем стараться поддерживать их информационно. К нам приходят разные люди, некоторые никогда не занимались предпринимательством, но пусть они здесь попробуют, протестируют, чем начнут работать и наделают ошибок. Эксперты помогут им оформить идею и с ней выйти в жизнь, - говорит Антон Слободчиков, директор Алтайского фонда малого и среднего предпринимательства, и обещает: если потребуется помощь, ее здесь всегда окажут.