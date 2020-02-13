Сотрудник сотовой компании за деньги «сливал» детализацию звонков абонентов

Сотрудник сотовой компании из Барнаула пойдет под суд за то, что передал незнакомцу детализацию звонков нескольких абонентов.

«Легкие» деньги

Все началось еще в ноябре 2018 года. Сотрудник компании получил сообщение в социальной сети от незнакомца, который предложил ему заработать «легкие» деньги. Все, что от него требовалось – собрать данные по детализации телефонных соединений определенных абонентов. Дело плевое, особенно когда есть доступ, и он согласился.

- Когда сотрудник был на рабочем месте, он использовал специальную программу, запрашивал необходимые сведения о телефонных соединениях. Всю информацию он через Telegram передавал «заказчику». В ответ ему на банковскую карту переводили деньги, - рассказывает помощник прокурора Индустриального района города Барнаула Алина Арбакова.

Таким образом, были получены данные четырех абонентов. Размер «компенсации», полученной сотрудником сотовой компании, не уточняется. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений». Если в суде будет доказана вина сотрудника компании, то ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Слепая ревность

Для Барнаула это не единственное подобное преступление. В том же 2018 году был задержан член краевой Адвокатской палаты. Он промышлял тем, что торговал личными sms-переписками и другими данными абонентов. Как заявил обвиняемый, на это ему пришлось пойти потому что основной вид деятельности особого дохода не приносил, зато в новом деле он преуспел поставил его на поток. Суд оказался лоялен к нарушителю и назначил ему штраф в десять тысяч рублей. Все-таки, наверно, не такой уж он и плохой адвокат.

В то же время в сентябре 2019-го состоялся суд над жительницей Барнаула, которая также являлась сотрудницей сотовой компании. У нее не заладились отношения с бывшей супругой ее сожителя и она, используя свое служебное положение, почти год следила за ней, ее звонками, сообщениями. Когда потерпевшая об этом узнала, то сразу же написала заявление в службу безопасности компании.

- Там провели служебную проверку и выявили незаконные действия сотрудника. Все подтвердилось. Женщину уволили и завели на нее уголовное дело, - сообщили в Следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.

На суде она свою вину полностью признала и раскаялась. Тем не менее, ей дали год условно с испытательным сроком полтора месяца.

По отрицательным мотивам

Все в том же 2019-м на скамье подсудимых оказался начальник отдела полиции № 2 УМВД России по Барнаулу Игорь Варнавских и его знакомый. Мужчина обратился к полицейскому для того, чтобы он, используя свое служебное положение, помог достать информацию о телефонных соединениях делового партнера одного из руководителей коммерческой организации города.

На суде оба полностью признали свою вину. В итоге полицейского уволили со службы по отрицательным мотивам помимо этого ему назначили штраф 150 тысяч рублей, а его «напарнику» - 140 тысяч. С учетом того, что оба находились под стражей, им сделали «скидку» до 50 и 40 тысяч рублей соответственно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывший барнаульский полицейский и его знакомый нарушили тайну телефонных переговоров

Житель Барнаула пообещал предпринимателю получить информацию о телефонных переговорах его делового партнера (подробнее)