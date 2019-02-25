2019-02-25T13:30:08+03:00
Происшествия

Бывший барнаульский полицейский и его знакомый нарушили тайну телефонных переговоров

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Бывший барнаульский полицейский и его знакомый нарушили тайну телефонных переговоровБывший барнаульский полицейский и его знакомый нарушили тайну телефонных переговоровФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Бывший начальник отдела полиции по Индустриальному району Барнаула и его знакомый приговорены к штрафам за нарушение тайны телефонных переговоров.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, в 2018 году житель Барнаула пообещал предпринимателю получить информацию о телефонных переговорах его делового партнера.

Для этого он обратился к начальнику отдела полиции по Индустриальному району Барнаула с просьбой помочь в получении необходимых сведений.

Полицейский, используя служебное положение, передал интересующую информацию своему знакомому.

Довести преступный умысел до конца барнаульцу не удалось. В момент получения от предпринимателя вознаграждения в размере 50 тысяч рублей, его задержали оперативные сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю.

За совершенное преступление суд назначил бывшему полицейскому штраф в размере 150 тысяч рублей, а его знакомому – 140 тысяч рублей. С учетом времени, которое осужденные провели под стражей, им назначили штрафы – 50 тысяч и 40 тысяч рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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