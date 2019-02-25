Бывший барнаульский полицейский и его знакомый нарушили тайну телефонных переговоров
Бывший начальник отдела полиции по Индустриальному району Барнаула и его знакомый приговорены к штрафам за нарушение тайны телефонных переговоров.
Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, в 2018 году житель Барнаула пообещал предпринимателю получить информацию о телефонных переговорах его делового партнера.
Для этого он обратился к начальнику отдела полиции по Индустриальному району Барнаула с просьбой помочь в получении необходимых сведений.
Полицейский, используя служебное положение, передал интересующую информацию своему знакомому.
Довести преступный умысел до конца барнаульцу не удалось. В момент получения от предпринимателя вознаграждения в размере 50 тысяч рублей, его задержали оперативные сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю.
За совершенное преступление суд назначил бывшему полицейскому штраф в размере 150 тысяч рублей, а его знакомому – 140 тысяч рублей. С учетом времени, которое осужденные провели под стражей, им назначили штрафы – 50 тысяч и 40 тысяч рублей соответственно.
ИСТОЧНИК KP.RU