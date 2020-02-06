По ту сторону барной стойки: сколько просаживают клиенты, что пьют знаменитости и кто любит водку больше русских

Уроженец Алтайского края Владимир Холодков в свои 26 лет сделал крутую карьеру бармена. В свое время он работал в Барнауле, потом уехал в Китай. Сейчас же покоряет своими напитками жителей столицы. Корреспондент «Комсомолки» пообщалась с ним и узнала, чем русские посетители баров отличаются от китайских, какие тайные знаки клиентов говорят об опасности и сколько чаевых можно получить.

– Как ты стал барменом?

– Я начал работать в баре, когда учился на втором курсе университета. Это был способ немного подработать. На третьем курсе начал задумываться о поездке за границу. Мы с моей девушкой решили поехать в Шанхай пожить, поучить китайский. Скопили немного денег и отправились в путь. Китайский был почти нулевой, но помогло то, что знание английского после учебы было на очень хорошем уровне. Спустя какое-то время нашёл работу барменом там, подучил язык и стал бар-менеджером. Спустя два года мы переехали в Москву.

Один из авторских напитков Владимира ХолодковаФото: из личного архива героя(ев) публикации

– Расскажи, чем отличаются русские посетители баров от китайских

– Китайцы пьянеют чуть быстрее, но пьют много, отважно и весело. Отказываться там не принято, чтобы не «потерять лицо». И что интересно, часто они выбирают именно водку, которая в китайских барах стоит примерно столько же, как джин или виски.

– А кто больше пьет в барах - женщины или мужчины?

– У меня нет гендерных предубеждений, поэтому сказать по этому поводу ничего не могу. Одна моя подруга всегда, например, заказывает крепкие напитки, а ее парень легкие фруктовые. Официанты часто путают, кому что предназначается. Все индивидуально.

- Какие проблемы бывают у барменов на работе?

- В России были проблемы с агрессивными гостями, однажды даже приходилось вызывать группу быстрого реагирования. В Китае все проблемы были простыми и довольно легко решались, так что, за два года конфликтных ситуаций особо и не было. Но в любом случае, я сделал вывод - чтобы избежать проблем, лучше сделать для гостя больше, чем ты должен. Например, вызвать пьяному человеку такси, посадить его в машину, записать номер машины.

– В фильмах и сериалах бармен достаточно известный персонаж. Его образ создается чаще всего из стереотипов. Какие стереотипы ты знаешь, с какими не согласен?

– Основной стереотип о профессии в том, что это временная работа. Это очень раздражает. Я воспринимаю свою работу, как работу шеф-повара, просто работаю в основном с жидкостями. Ещё есть стереотип, что бармен постоянно пьёт, что тоже неправда. Да, приходится постоянно дегустировать, но это лишь одна или две капли и совсем не чувствуется физически. Я всегда работаю на трезвую голову и выпью лучше в свой выходной или после смены.

– Говорят, что бармен – психолог. Что скажешь об этом? Удавалось с кем-нибудь подружиться из посетителей баров?

– Отчасти согласен. Часто человек приходит в бар и хочет выговориться. Учишься слушать по-настоящему. Был случай в Шанхае. Ко мне подошел мужчина. Оказалось, что он из Германии и в Шанхае в командировке. Каждый раз, приезжая в Шанхай, он ходил в бар, где я работал. Потом случилось то же самое, но с другим человеком. Тоже немец, тоже в командировке. И однажды я их познакомил. Они дружат до сих пор. Часто, когда они приходят в бар вдвоём, отсылают мне фотографии, говорят, что не хватает моих напитков.

– Кого запомнил из гостей?

– В Шанхае я работал в баре, куда часто приходили состоятельные и знаменитые люди. Например, Дэвид Бэкхем приезжал к нам в рамках рекламной компании. Для его обслуживания специально вызывали известного китайского бармена. Выкупили целый этаж. Заказывал Бэкхем напитки на основе зернового виски Haig. Вообще, частыми гостями были местные очень обеспеченные люди, для которых не было проблемой оставить в баре в переводе на рубли сто тысяч.

– Скажи, а разрабатывал какие-нибудь напитки самостоятельно? Добавлял творчества в профессию?

– Конечно, постоянно разрабатываю. В Барнауле летом делал небольшую вечеринку, где делал коктейли из всего летнего дачного добра. Например, джин со сливками и земляникой, игристое вино со смородиновым листом, вишней и ревнем.

Один из авторских напитков Владимира ХолодковаФото: из личного архива героя(ев) публикации

– Самый дорогой чек?

– В Китае было много крышесносного, если честно. 400 тысяч рублей за вечер с небольшой компании было пару раз. Платил, причём, один человек. Может, и больше было, но я уже перестал запоминать в какой-то момент. Чаевые тоже, если честно, не помню самые большие. Тысяч десять было точно.

– У барменов сто процентов есть какие-нибудь секреты! Поделишься какими-нибудь с нашими читателями?

– Из классных секретов есть такая штука, как коктейль «тюльпан». Заказывая его, человек может негласно дать понять, что он в опасности и ему нужна помощь. Например, пришла девушка на свидание с незнакомцем. А он ведёт себя неадекватно, и она не знает, что делать. Она заказывает коктейль, ты помогаешь ей вызвать такси, не привлекая внимания ее спутника. Я не проверял, насколько это рабочая схема, но идея шикарная и требует популяризации. Однако не могу сказать, сколько барменов про это знают. В англоязычных барах была такая же тема, но не с коктейлем, а с фразой: «is Angela working tonight?»

Еще есть секрет: очень пьяным людям ставить бокал воды с лимоном. Часто они воспринимают это как нечто алкогольное и продолжают пить. Таким образом, человек утоляет жажду и, возможно, передумает заказывать очередной напиток, ведь ему уже достаточно. Разумеется, никаких денег за это брать не нужно.