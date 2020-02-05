«Боится спать на спине»: мама девочки с ДЦП просит о помощи

Надежда Лазарева из алтайского села Поспелиха уже не знает куда обращаться: благотворительные фонды отказывают, даже журналисты не соглашаются придавать огласке её беду. Где взять каплю сочувствию и милосердия? Конечно, у неравнодушных людей. Женщина, воспитывающая дочь со страшным диагнозом ДЦП (детский церебральный паралич), даже завела профиль в Instagram, чтобы собрать деньги на реабилитацию для дочери Полины. Девочке 11 лет, но ходить она не может, а во время лечения у неё и вовсе возникла фобия – боится лежать на спине, даже спать.

Полина – недоношенный ребенок: родилась на 32-ой неделе (при норме от 38 до 40) с весом 1,4 кг. Когда к своим девяти месяцам она не переворачивалась на спинку и не сидела, родители забили тревогу. После некоторых обследований врачи заключили, что это все из-за недоношенности, говорили, «догонит еще ровесников». Но позже стало понятно, что это не причем. Затем опять больницы, тети и дяди в медицинских масках, страшная аббревиатура из уст врачей и оформление инвалидности. В свои 11 лет Полина сверстников так и не «догнала»…

- Все это время мы лечились в бесплатных государственных клиниках в Барнауле, ездили по санаториям, но я вижу, что никаких сдвигов нет: не ходит. Я решила попробовать обратиться в платную клинику. Знакомые посоветовали Детский реабилитационный центр в Томске. Посмотрела отзывы, какие они процедуры делают, послушала, что говорят знакомые, и решилась. Когда связалась с клиникой, там запросили некоторые документы, выписки, обследования, составили программу и на основе этого выставили счет. Конечно, план процедур будем еще корректировать, но нужно не меньше 132 тысяч рублей, - рассказывает Надежда.

Некоторое время назад Полине кололи "Диспорт" – препарат, расслабляющий мышцы. Два укола дали результат: опираясь на диван или стол, Поля могла передвигать ножки. Но третья процедура оказалась лишней - в организме произошел гормональный сбой, и вес ребенка за несколько лет увеличился вдвое. И это еще не самое страшное.

lazarevanadezhda454 Помогая друг другу, мы чувствуем внутри себя тепло

- Она боится лежать на спине из-за "Диспорта". Процедура делалась на кушетке, когда ребенок лежит. Теперь Полина панически боится спать на спине, проблемы еще с туалетом, везде ездим со своим горшком. Уколы по точкам делают, "Диспорт" - четыре полных инсулиновых шприца, в каждую точку колется один миллиграмм. То есть за процедуру делается около 15 уколов по всему телу, больше в ножки и ручки. Она у нас теперь всего боится, - продолжила мама.

Поэтому, когда Надежде предложили поехать на реабилитацию в Москву, пришлось отказаться: девочка не переносит «что-то движущееся или трясущееся», доверяет только машине родителей. До Москвы на автомобиле доехать можно, но тяжело, а в Томск – гораздо проще.

132 тысячи рублей нужны, чтобы Полина вновь могла начать посещать школу, а не сидеть на домашнем обучении. Но таких денег у семьи нет: работает лишь отец, а маме приходится ухаживать за дочерью. Раньше женщина могла возить Полину в школу, где с ней индивидуально занимался учитель, но теперь девочка стала совсем неактивной, а носить на себе её мама, к сожалению, уже не может.

Полина отлично рисует и делает аппликации. Её картины не раз бывали на выставках в Барнауле и Рубцовске. Но мечта у неё другая – хочет стать врачом, и даже уже практикуется, правда, пока на куклах. Возможно, если когда-то девочка начнет хорошо ходить, то поступит учиться в художественную школу, а затем и в медицинский университет. Но пока для ребенка обычный шаг – целое испытание.

Из необходимых 132 тысяч рублей собрано лишь 44 тысячи. Обо всех поступлениях Надежда отчитывается перед своими подписчиками, и за любую сумму говорит «Спасибо».

- Помогая друг другу, мы чувствуем внутри себя тепло, которое не может сравниться ни с чем другим. В нашем огромном мире мы можем дать шанс детям обрести здоровое детство. В одиночку справиться бывает просто невозможно. Болезнь детей – это не тот случай, когда нужно сдаваться. Выбор только один – бороться, - пишет Надежда в своем Instagram.

Если вы хотите помочь девочке, все реквизиты указаны в профиле Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле прекращен сбор денег для тяжелобольного юноши с ДЦП

Недавно у парня началось обострение, благотворительный фонд «Облака» собирал средства на лечение в реабилитационном центре «Шаг за шагом», а накануне появилась радостная новость - неизвестный спонсор согласился регулярно оплачивать терапию для юноши (подробнее)