2020-02-04T08:27:44+03:00
Общество

Дневник учительницы: что делать с неуспеваемостью школьников

«Комсомолка» публикует дневник барнаульской учительницы начальных классов [часть 17]
Надежда БРЫЛЯКОВА
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Надежда Брылякова: Самая частая причина неуспеваемости - отсутствие домашнего режимаНадежда Брылякова: Самая частая причина неуспеваемости - отсутствие домашнего режимаФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Надежда Брылякова вдруг решила поменять профессию и пойти работать в школу. Она преподает в начальных классах одной из барнаульских школ. И параллельно ведет дневник на страницах «Комсомолки».

Вершина айсберга

Несмотря на то, что существует множество образовательных программ и методик, учитывающих особенности развития детей, проблема школьной неуспеваемости остается нерешенной. И чем больше мы изучаем эту проблему, тем больше мы не знаем о ней. Причем проблема беспокоит всех: учителей, родителей и самого ребенка. Зачастую, первые завышают требования, а последний не в силах им соответствовать.

В первую очередь, это связано с физиологическими и психологическими особенностями детей. Создать ситуацию успеха детям, имеющим слабое здоровье, болезни нервной системы или нарушения эмоционально-волевой сферы очень проблематично. О каких пятерках может идти речь, если ребенок испытывает физический или психологический дискомфорт?

Вершиной айсберга является несоблюдение режима дня. Согласитесь, если у вас болит живот, вы не станете выполнять прыжок с «переподвыподвертом». Так почему ребенок в аналогичном состоянии должен захотеть внимать знания?

В моем классе учатся дети, которые не могут включиться в работу на первом уроке в связи с плохим самочувствием. Требовать незамедлительного выполнения тех или иных инструкций минимум непедагогично - я же не «Зверюга Кровожадовна». А требовать соблюдения режима дня и рекомендовать родителям показать своего ребенка специалисту, если требуется, считаю делом необходимым.

Многие родители испытывают недоумение, когда я прошу взять на контроль завтрак и утренний туалет ребенка. Именно с этого должен начинаться успешный день не только ученика, но и взрослого.

То, что таится под водой

Не секрет, что сейчас у многих детей при рождении врачи диагностируют различные поражения головного мозга. Причинами могут быть осложнения во время беременности, вредные условия работы, интоксикации, недоношенность и т.д. Такие дети импульсивны, вспыльчивы, агрессивны, не принимают критики, склонны к прожорливости и бродяжничеству. В начальных классах у них появляются проблемы с письмом (дисграфия), чтением (дислексия) и нарушение счета (дискалькулия).

Надежда Брылякова: Родители, поймите, проблему неуспеваемости ребенка можно и нужно решать только вместе Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Надежда Брылякова: Родители, поймите, проблему неуспеваемости ребенка можно и нужно решать только вместеФото: из личного архива героя(ев) публикации

Что делать? В таких случаях нужен индивидуальный подход и адаптированная образовательная программа, в основе которой будет заложена ситуация успеха. Но чтобы запустить этот механизм, необходимо заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), которая определяет дальнейшую образовательную программу для ребенка. Иногда педагоги сталкиваются с упорством и безразличием родителей, которые не хотят заниматься здоровьем своих детей, боятся посещать специалистов и упускают драгоценное время. Ребенку можно помочь, пока его мозг пластичен, а это возраст до 12 лет. В период полового созревания и взросления скорректировать физиологические и психологические недуги куда сложнее. Не нужно бояться диагнозов, нужно бояться необратимых последствий. Ведь многим родителям айсберг кажется совсем небольшим, но лишь при столкновении с ним приходит осознание того, что таится под водой.

Поле брани

Другая причина неуспеваемости – это социально-бытовые условия. Согласитесь, очень тяжело учить стихотворение, если родители устраивают скандалы или, еще хуже, терроризируют ребенка. Мне искренне жаль этих детей, и я стараюсь всячески им помочь и поддержать. Понимаю, что покупать ребенку краски или булочку неправильно, это обязаны делать родители, но я кожей чувствую детский стыд и отчаяние и не могу поступить иначе. Чувствую себя, как на поле брани, но родители, в конечном счете, побеждают чаще.

Самая частая причина неуспеваемости - отсутствие домашнего режима. Когда нет родительского контроля, ребенок расслабляется и теряет мотивацию к обучению. В итоге дети перестают делать уроки, а в старших классах и вовсе не ходят на занятия.

Хотела бы дать совет: родители, поймите, проблему неуспеваемости ребенка можно и нужно решать только вместе. Станьте с учителем одной командой – когда вы будете вовлечены в учебный процесс, когда вы научитесь не только спрашивать и требовать с ребенка, но и радоваться его малейшему успеху, когда вы примите за правило не перекладывать свою ответственность на плечи школ, тогда ситуация точно сдвинется с мертвой точки! Пробуйте! Дерзайте!

Продолжение следует.

ИСТОЧНИК KP.RU

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