«Пингвины приходят к храму и слушают колокола»

В храме святой живоначальной Троицы, построенном в Антарктиде по проекту алтайских архитекторов, в эти дни идут праздничные службы. В честь важной даты: 200 лет назад, 28 января 1820 года, отчаянные русские мореплаватели Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев открыли сверкающий льдами суровый континент.

В память о первооткрывателях и погибших полярников

- Когда я впервые увидел те места, к которым моряки подплыли на деревянных шлюпах, я был изумлен, - рассказывает Петр Анисифоров, председатель Алтайского краевого отделения Союза архитекторов России. – Пролив очень сложный, вода бурлит как на сковородке, плюс скалы. Это подвиг неимоверный.

Архитекторы Петр Анисифоров и Светлана Рыбак стали авторами проекта первой православной церкви, построенной в Антарктиде в 2004 году.

Инициатором идеи и «благодетелем», как называет его Анисифоров, стал Петр Задиров. Азартный человек, испытатель парашютов, руководитель фирмы, которая занималась доставкой грузов в экстремальных условиях в недоступные точки, загорелся желанием построить на холодном континенте православную церковь в память о ее первооткрывателях и погибших исследователях.

Храм в Антарктиде. Фото из архива архитектора Петра Анисифорова

На острове шквальных ветров

Красивый храм из кедра и лиственницы сегодня стоит рядом со станцией Беллинсгаузен на острове Кинг-Джордж (Ватерлоо). Его видно и с моря, и при подлете к аэропорту.

-Там очень сильные, шквальные ветра, - рассказывает Анисифоров. - При строительстве использовался прием, который применяют в оборонном зодчестве, стены сходятся кверху под наклоном, внутри очень сильные крепления.

По словам Светланы Рыбак, замысел храма пришел ей под новый год в 2001-м. Представив первооткрывателей Антарктиды, сегодняшних полярников, Светлана прониклась темой, буквально за вечер появился первый эскиз. Потом его пришлось дорабатывать, менять высоту и т.д. В итоге храм получился и стойкий, и изящный одновременно. Сначала его сруб появился в Кызыл-Озёке, недалеко от Горно-Алтайска, затем наши строители прибыли в Антарктиду и собирали его на ветру без единого гвоздя.

«Все на равных: люди, звери, птицы»

Антарктида. Пингвины у храма. Фото из архива архитектора Петра Анисифорова.

Одно из самых ярких воспоминаний Петра Анисифорова - освящение храма 15 февраля 2004 года.

- Февраль там самое теплое время года, полярное лето. Рядом с храмом стояли суровые полярники, пел патриарший хор, и я увидел непроизвольные слезы на обветренных лицах, то ли от ветра, то ли от этого пения, а, может, тут было все вместе, - вспоминает Петр Иванович. - Вообще, там удивительные люди работают, профессионалы своего дела. Когда приезжают на материк им не по себе… В суете городов после безмолвия льдов им неуютно.

В Антарктиде, по словам Анисифорова, особое отношение с природой:

- Все равны: люди звери, птицы. Кстати, пингвины любят подходить к храму, когда там идут службы. Разумные, любопытные птицы.

- Да, только зазвенят колокола они тут как тут, - говорит иерей Сергий, настоятель храма святой и живоначальной Троицы. Он приехал в Антарктиду из Горно-Алтайска.

- Там и тюлени, и птицы непуганые, им хочется играть с человеком, - вспоминает Анисифоров. - Подходишь к тюленям, вожак смотрит внимательно и заинтересованно, толстым усом шевелит. Птицы-поморники тоже подлетают поиграть, но от них даже приходилось отмахиваться палкой, когти-то у них не игрушечные.

Антарктида. Храм. Фото из архива архитектора Петра Анисифорова.

- С таким упоением рассказываете, будто вчера там были. Хотелось бы вернуться? - спросила собеседника.

- А я вернусь, - улыбнулся Петр Иванович, - потому что оставил там свои кроссовки.

Он говорит, что тот, кто однажды был на южном полюсе, всегда будет вспоминать этот загадочный материк. А в храм, который построили наши архитекторы, сегодня все чаще прилетают венчаться. Под звон колоколов, при свидетельстве суровых скал и божественной красоты ледников.