Эксперт: «Для интернет-платежей заведите виртуальную карту, а деньги храните на счете»

Сколько раз вам звонили сотрудники банков и предлагали какие-либо услуги, оправдываясь тем, что вы оставляли у них заявки? Хотя вы точно знаете, что никаких заявок и дел с этими банками не имели. При этом просили назвать те самые три цифры с обратной стороны банковской карты, чтобы якобы предотвратить мошенничество или перевести вам деньги?

В эпоху «черных зеркал» и глобальной компьютеризации представить жизнь без отправки данных через почтовые ресурсы мало возможно. Мы совершаем тысячи операций: входим с разных устройств во «Вконтакте», «Одноклассники», Instagram с помощью своего сотового номера, в WhatsApp пересылаем маме, сестре, начальнику копии документов, а чтобы не забыть пароли, используем даты рождения.

Вне подозрений

Сейчас все заинтересованы в сохранности сведений о себе, хотя многие даже не думают, что персональные данные связаны между собой. Узнав Ф.И.О., мошенник легко может найти ваш номер телефона. Подобрав пароль к одной из страничек в социальных сетях, повторит его при входе на другую, и, если пароли совпадают, взломает и ее.

Многие мошенники подтверждают информацию о вас: они откуда-то знают серию и номер паспорта, адрес прописки. Поэтому у большинства жертв не возникает подозрений. Мы, естественно, виним банки в разглашении такой важной информации или утечке данных, но, на самом деле, все гораздо проще.

- Многие пользователи пересылают в социальных сетях, по почте, к примеру, копию паспорта. Мы делаем это, не задумываясь, а зря. Таким образом, мы гарантированно делаем данные из наших паспортов достоянием общественности! Пересылка вложений электронной почты, соцсетей происходит без шифрования, то есть любой эти вложения может посмотреть, если будет знать, где смотреть, - говорит Егор Шабала, студент кафедры информационной безопасности физико-технического факультета Алтайского государственного университета.

Что делать?

Наш эксперт дал несколько советов, следуя которым, вы можете обезопасить себя:

− Для интернет-платежей можно завести виртуальную карту, на которой при списании будет только необходимая сумма. Почти у всех банков есть возможность выпускать ее. Это не физическая карта, а только набор цифр, но пользоваться в интернете ей можно как обычной. Таким образом, вы не обнародуете данные реальной карточки в интернете, и, даже если введете ее данные на каком-то поддельном сайте, не страшно. Во-первых, с нее не украдут деньги, во-вторых, в любом случае не придется перевыпускать карту.

− На реальной карте также лучше не хранить деньги, а использовать для этого отдельный счет. В моменты, когда нужно что-то оплатить или снять, переводить со счета на карту нужную сумму.

− С вниманием относитесь к фишинговым сайтам, которые фактически не предоставляют никакую услугу, а только являются сбором данных. Сбои бывают у всех, не всегда такие сайты можно распознать, поэтому для подобных целей, подписок на какие-то услуги можно завести «левую» симкарту.

− Устанавливайте антивирусы. У них есть почти всегда встроенные безопасные браузеры. Они защищают данные пользователей и максимально противостоят тому, чтобы пользователь просто не смог даже открыть фишинговый сайт.

Ценность информации

В глобальной сети Интернет есть все – даже сайты, на которых злоумышленники продают персональные данные будущих жертв мошенников. По определенным критериям их можно найти, а уже там приобрести любую интересующую информацию. К примеру, выписка с операций по счету стоит 5000 рублей, баланс счета − 1000. Любые нестандартные запросы тоже можно удовлетворить – вопрос лишь в цене.

- Откуда у злоумышленников доступ к конфиденциальной информации? Зачастую ими являются те же люди, которые работают в банках, салонах связи и даже государственных структурах. С помощью таких "подработок" они могут увеличить свою зарплату в несколько раз, - говорит Егор Шабала. - Люди выставляют личную информацию в публичное пространство самостоятельно, поэтому чаще всего и платить злоумышленникам не требуется. Информация − это ценность и обращаться с ней нужно соответственно. Не нужно упрощать работу мошенникам. Чем сложнее и дороже им обходится получение информации, тем менее им эта информация интересна.

Одним словом - кто предупрежден, тот, как говорится, вооружен. Главное, знать об опасности и быть к ней готовым. В конечном итоге, лучше ваших бдительности, осторожности и осведомленности вас никто не сможет защитить.

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