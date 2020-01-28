Дневник учительницы: Сытый педагог - добрый педагог

В 36 лет жительница Барнаула Надежда Брылякова вдруг решила поменять профессию и пойти работать в школу. Она преподает в начальных классах и параллельно ведет дневник на страницах «Комсомолки».

Как полопаешь, так и потопаешь

Как ни странно, но это факт. Школьная жизнь - штука динамичная и насыщенная. Учебный процесс предполагает постоянное вложение физических и психоэмоциональных ресурсов как со стороны ученика, так и со стороны педагога. Чтобы не испытывать дефицит энергоресурсов, необходимо правильно и своевременно питаться. Сытый ученик активнее работает на уроках и стремится к знаниям, сытый педагог становится доброжелательным и изобретательным. Как говорится, серединка наполнилась, и краешки завеселились. Ведь уроки должны быть в радость!

ЗОЖ – это модно

Сегодня здоровое питание и здоровый образ жизни является трендом и воспринимается обществом как необходимый атрибут. Безусловно, мы на правильном пути. Классно, что власти стали уделять достойное внимание здравоохранению и спорту, зачастую подкрепляя личным примером. В городе много спортивных клубов и тренажерных залов, но и точек быстрофуда с избытком. Видимо, так и должно быть, чтобы человек всегда делал выбор между «ангелом» и «демоном». И, совсем не вредно иногда пошалить, ведь такая вкуснятина там! Главное – не зашалиться. К сожалению, таких шалунишек среди школьников хватает, и убедить их съесть школьный комплексный обед практически невозможно. Поэтому в школьный буфет народная тропа не зарастет никогда. Согласна, в нашем буфете завидный ассортимент: воздушные булочки с мармеладом, горячая пицца с хрустящей корочкой, тающие корзиночки с вареной сгущенкой, пышные ароматные слойки и бесконечные шоколадные батончики. Но ежедневно питаться таким набором нельзя. Придет время, и дети «пожиреют» об этом.

Надежда Брылякова: Детям нравятся уроки правильного питания, они наперебой делятся знаниями о пользе и вреде продуктовФото: из личного архива героя(ев) публикации

В моем классе нет «фукающих» детей

Диетологи приводят неутешительную статистику. Детей с избыточной массой тела становится все больше. И эта «заслуга» целиком и полностью лежит на плечах родителей. Стало модным веяние с запада: ни в чем не ограничивать детей. С точки зрения обучения, да, так развивается критическое мышление. С точки зрения питания – это абсурд. Рацион ребенка должен полностью контролироваться родителями. Только ребенок не должен этого знать. Он же личность. Ему мы всегда предлагаем выбор: съесть говядину с кабачками или винегрет. Если в доме не принято хрустеть чипсами, то и в школе ребенок не станет их просить. Я очень рада тому, что в моем классе нет «фукающих» детей на котлеты из красной рыбы. Все любят этот шедевр школьного шеф-повара, потому что знают о полезных свойствах блюд из рыбы. Рыба и морепродукты – самые желанные гости и на моем столе, потому что это кладезь витаминов и минералов с деликатной калорийностью. В нашей столовой меню всегда сбалансировано и блюда очень вкусные, я проверяла. Так почему бы не провести дома беседу о пользе горячего питания для растущего организма? Педагоги, например, усиленно работают над этой проблемой.

Заложники сахара

В школьной программе есть дисциплина, открывающая перед учениками секреты рационального питания и здорового образа жизни. Детям нравятся уроки правильного питания, они наперебой делятся знаниями о пользе и вреде продуктов, упражнениями для осанки, но после окончания уроков некоторые все равно тусят в магазинах, покупают чипсы, мармелад, газировку, батончики и прочие ништячки. Идут домой и задумчиво жуют, что купили. Поэтому мамин борщ продолжает настаиваться в холодильнике. Быстрые углеводы порабощают детей. Раздражительные и капризные дети часто являются заложниками сахара и усилителей вкуса. Педагоги, конечно, огорчаются, но не останавливаются.

Морковь и свекла – всему голова!

Урок правильного питанияФото: из личного архива героя(ев) публикации

Недавно моим педагогом-наставником был организован практический урок правильного питания, на котором дети демонстрировали блюда из полезных продуктов, которые приготовили самостоятельно. Участие было добровольным, желающих было много. Чтобы разместить все яства, пришлось сдвинуть несколько столов, как на свадьбе. Мы, например, принесли канапе «Винегрет на палочке». Угощались все! Я и не думала, что морковь и свекла «улетят» с такой скоростью! Ученики отметили, что в блюдах использовались простые и доступные продукты, а их сочетания оказались вкусными. Многие захотели приготовить дома и угостить родителей. После мероприятия мы обменивались рецептами, много фотографировались и обнимались. Настроение у всех стало на «5+»!

Можно сделать вывод, что детям нравятся полезные продукты, и они готовы правильно питаться, но для этого необходимо создавать условия. Школа создает такие условия. Первый ход белыми в шахматной партии сделали педагоги. Теперь ваш ход, родители, но выиграть от этого должны дети!

Продолжение следует.