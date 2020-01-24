О чем рассказал алтайскому графологу почерк губернатора и других известных барнаульцев
На этой неделе во всем мире отмечался День рукописного письма. В честь этой даты в музее «Мир времени» даже открылась выставка «Что написано пером». Там можно увидеть изящные иероглифы на шелке и рисовой бумаге, перьевые ручки, чернильницы, автографы знаменитых гостей музея и другие интересные экспонаты.
Гостем «Комсомолки» по случаю интересной даты стал алтайский почерковед и графолог Юрий Решетов. Эксперт не только рассказал нам интересные факты о рукописном письме, но и сделал экспресс-анализ образцов почерков видных людей Барнаула.
На этой неделе во всем мире отмечался День рукописного письма.Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА
Почерк – зеркало деятельности мозга
- Скажите Юрий, ведь еще недавно к графологии относились с подозрением, как к хиромантии, например.
- В России до сих пор подобные подозрения есть. Я думаю, что это от недостатка знаний. Современная графология использует школу израильской графологии имени Инессы Гольдберг. Есть научные методы, которые позволяют выявить определенные особенности в почерке.
- Можно ли по почерку узнать характер человека?
- Да, почерк может рассказать о социальных качествах человека, о его памяти, интеллекте.
- В определенные моменты почерк может меняться. Например, у меня в свое время на экзамене почерк вдруг получился ровный и красивый. Что это было?
- Почерк отражает жизнедеятельность мозга. В спокойном состоянии он может быть один, в активном - другой. Но индивидуальные признаки сохраняются.
Почерк – зеркало деятельности мозгаФото: из личного архива героя(ев) публикации
Закорючки медиков
- Можно ли узнать по почерку, злой человек или добрый? Какие особенности письма говорят, к примеру, об агрессии?
- Например, если человек проводит по одной и той же линии дважды – это один из признаков агрессивности и внутренних противоречий. Но только по одной такой детали не стоит судить. Это так же, как с температурой тела. Если она повышена до 37 - еще не понятно, какая болезнь.
- Когда у человека формируется индивидуальный почерк?
- К 14 годам наступает графологическая зрелость. Нас всех в школе учили по одним прописям. И если человек в 25 лет, к примеру, или даже в 35 пишет школьными прописями – это повод задуматься. Значит, он где-то застрял в развитии…
- А почему у медиков часто такой ужасный почерк?
- Сообщество графологов даже обсуждало эту тему и пришло к выводу, что таким почерком врачи отгораживаются от пациента.
Безобразный почерк - не значит ужасный человек
- Бывает, когда почерк говорит одно, а человек оказывается совершенно другим?
- Был случай, когда мне давали почерк человека, который убил приятеля. Я смотрел, агрессии в почерке не было. Могли быть разные обстоятельства этого преступления.
- А шизофрению можно определить по почерку?
- У меня есть экземпляр такого почерка - извилистая форма, много своеобразных закорючек. Иногда почерк может рассказывать о проблемах в организме. Если, к примеру, в букве «а» (см. на фото) делается петелька всегда, могут быть проблемы в энергетике на уровне груди и т. д.
Если, к примеру, в букве «а» (см. на фото) делается петелька всегда, могут быть проблемы в энергетике на уровне груди.Фото: из личного архива героя(ев) публикации
- Безобразный почерк - это же не значит безобразный человек?
- Ни в коем случае. У многих знаменитых людей был неразборчивый почерк, например, у Черчилля.
- Когда к вам обращаются чаще всего за помощью, как к эксперту?
- Когда принимают людей на работу. Просят посмотреть на социальные качества, как он будет относиться к другим членам коллектива и т. д.
Кстати
Что в почерке тебе моем?
В завершении беседы мы показали нашему гостю образцы почерков нескольких небезызвестных личностей. При этом для чистоты эксперимента не говорили, о ком идет речь. Юрий сразу предупредил, что это не основательный анализ и не сканирование, лишь некоторые отличительные черты.
Виктор Томенко, губернатор Алтайского края
- Бросается в глаза сильный нажим почерка у человека. Видна напористость. У этого человека много энергии, сил. При этом в письме нет пробельных участков – это говорит о том, что человек в постоянном напряжении, нет ритмики: напряжения – расслабления. Скорее всего, он мало отдыхает. В некоторых словах последующие буквы больше, чем предыдущие, идут на расширение - это говорит о том, что человеку важно, чтобы последнее слово в споре осталось за ним.
Образец губернаторского почерка с vk.com/altai_government_open
Сергей Шубенков, чемпион мира по легкой атлетике
- У этого человека почерк мягкий. При этом развита нижняя зона букв, что говорит о въедливости человека, о том, что он может погружаться в процесс до конца. Так же нижняя часть букв отвечает за образ матери, видно, что любовь матери напитала человека. И при этом развитая нижняя зона букв говорит как о развитости нижней части тела, так и о либидо человека, его сексуальности.
Почерк Сергея Шубенкова.Фото: из личного архива героя(ев) публикации
Сергей Писарев, депутат АКЗС, директор зоопарка
- Бросается в глаза - человек не жадный, щедрый. Очень живой почерк, человек постоянно в движении, в творческом поиске. Здесь есть признаки, указывающие на социальную активность. Последняя буква в слове как бы тянется к следующему слову.
Почерк Сергея Писарева.Фото: из личного архива героя(ев) публикации
Сергей Корепанов, врач-фитотерапевт, директор музея «Мир времени»
- С одной стороны, здесь – амбициозность, спонтанность, способность импровизировать, быстро комбинировать, умение планировать на долгую перспективу. Также почерк свидетельствует о смелости, способности справляться с препятствиями. С другой стороны есть уступчивость, осторожность, стремление к независимости, самообладанию. Много противоречивых признаков – вроде и уклон в социум, но в тоже время осторожность в контактах, дистанция. Также в данном почерке прослеживаются нитеобразные элементы, которые говорят, что человек доверяет своей интуиции.
Почерк Сергея КорепановаФото: из личного архива героя(ев) публикации
Наталья Николенкова, поэтесса
- Сложный почерк. Думаю, что это даже один из вариантов почерка. Человек не принимает вещи такими, какие они есть, при этом отличается хорошим чувством юмора, есть склонность к исследованию, хорошая память на мелочи, точность.
Образец почерка Натальи НиколенковойФото: из личного архива героя(ев) публикации
ИСТОЧНИК KP.RU