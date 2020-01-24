О чем рассказал алтайскому графологу почерк губернатора и других известных барнаульцев

На этой неделе во всем мире отмечался День рукописного письма. В честь этой даты в музее «Мир времени» даже открылась выставка «Что написано пером». Там можно увидеть изящные иероглифы на шелке и рисовой бумаге, перьевые ручки, чернильницы, автографы знаменитых гостей музея и другие интересные экспонаты.

Гостем «Комсомолки» по случаю интересной даты стал алтайский почерковед и графолог Юрий Решетов. Эксперт не только рассказал нам интересные факты о рукописном письме, но и сделал экспресс-анализ образцов почерков видных людей Барнаула.

На этой неделе во всем мире отмечался День рукописного письма.Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Почерк – зеркало деятельности мозга

- Скажите Юрий, ведь еще недавно к графологии относились с подозрением, как к хиромантии, например.

- В России до сих пор подобные подозрения есть. Я думаю, что это от недостатка знаний. Современная графология использует школу израильской графологии имени Инессы Гольдберг. Есть научные методы, которые позволяют выявить определенные особенности в почерке.

- Можно ли по почерку узнать характер человека?

- Да, почерк может рассказать о социальных качествах человека, о его памяти, интеллекте.

- В определенные моменты почерк может меняться. Например, у меня в свое время на экзамене почерк вдруг получился ровный и красивый. Что это было?

- Почерк отражает жизнедеятельность мозга. В спокойном состоянии он может быть один, в активном - другой. Но индивидуальные признаки сохраняются.

Почерк – зеркало деятельности мозгаФото: из личного архива героя(ев) публикации

Закорючки медиков

- Можно ли узнать по почерку, злой человек или добрый? Какие особенности письма говорят, к примеру, об агрессии?

- Например, если человек проводит по одной и той же линии дважды – это один из признаков агрессивности и внутренних противоречий. Но только по одной такой детали не стоит судить. Это так же, как с температурой тела. Если она повышена до 37 - еще не понятно, какая болезнь.

- Когда у человека формируется индивидуальный почерк?

- К 14 годам наступает графологическая зрелость. Нас всех в школе учили по одним прописям. И если человек в 25 лет, к примеру, или даже в 35 пишет школьными прописями – это повод задуматься. Значит, он где-то застрял в развитии…

- А почему у медиков часто такой ужасный почерк?

- Сообщество графологов даже обсуждало эту тему и пришло к выводу, что таким почерком врачи отгораживаются от пациента.

Безобразный почерк - не значит ужасный человек

- Бывает, когда почерк говорит одно, а человек оказывается совершенно другим?

- Был случай, когда мне давали почерк человека, который убил приятеля. Я смотрел, агрессии в почерке не было. Могли быть разные обстоятельства этого преступления.

- А шизофрению можно определить по почерку?

- У меня есть экземпляр такого почерка - извилистая форма, много своеобразных закорючек. Иногда почерк может рассказывать о проблемах в организме. Если, к примеру, в букве «а» (см. на фото) делается петелька всегда, могут быть проблемы в энергетике на уровне груди и т. д.

Если, к примеру, в букве «а» (см. на фото) делается петелька всегда, могут быть проблемы в энергетике на уровне груди.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Безобразный почерк - это же не значит безобразный человек?

- Ни в коем случае. У многих знаменитых людей был неразборчивый почерк, например, у Черчилля.

- Когда к вам обращаются чаще всего за помощью, как к эксперту?

- Когда принимают людей на работу. Просят посмотреть на социальные качества, как он будет относиться к другим членам коллектива и т. д.

Кстати

Что в почерке тебе моем?

В завершении беседы мы показали нашему гостю образцы почерков нескольких небезызвестных личностей. При этом для чистоты эксперимента не говорили, о ком идет речь. Юрий сразу предупредил, что это не основательный анализ и не сканирование, лишь некоторые отличительные черты.

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края

- Бросается в глаза сильный нажим почерка у человека. Видна напористость. У этого человека много энергии, сил. При этом в письме нет пробельных участков – это говорит о том, что человек в постоянном напряжении, нет ритмики: напряжения – расслабления. Скорее всего, он мало отдыхает. В некоторых словах последующие буквы больше, чем предыдущие, идут на расширение - это говорит о том, что человеку важно, чтобы последнее слово в споре осталось за ним.

Образец губернаторского почерка с vk.com/altai_government_open

Сергей Шубенков, чемпион мира по легкой атлетике

- У этого человека почерк мягкий. При этом развита нижняя зона букв, что говорит о въедливости человека, о том, что он может погружаться в процесс до конца. Так же нижняя часть букв отвечает за образ матери, видно, что любовь матери напитала человека. И при этом развитая нижняя зона букв говорит как о развитости нижней части тела, так и о либидо человека, его сексуальности.

Почерк Сергея Шубенкова.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Сергей Писарев, депутат АКЗС, директор зоопарка

- Бросается в глаза - человек не жадный, щедрый. Очень живой почерк, человек постоянно в движении, в творческом поиске. Здесь есть признаки, указывающие на социальную активность. Последняя буква в слове как бы тянется к следующему слову.

Почерк Сергея Писарева.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Сергей Корепанов, врач-фитотерапевт, директор музея «Мир времени»

- С одной стороны, здесь – амбициозность, спонтанность, способность импровизировать, быстро комбинировать, умение планировать на долгую перспективу. Также почерк свидетельствует о смелости, способности справляться с препятствиями. С другой стороны есть уступчивость, осторожность, стремление к независимости, самообладанию. Много противоречивых признаков – вроде и уклон в социум, но в тоже время осторожность в контактах, дистанция. Также в данном почерке прослеживаются нитеобразные элементы, которые говорят, что человек доверяет своей интуиции.

Почерк Сергея КорепановаФото: из личного архива героя(ев) публикации

Наталья Николенкова, поэтесса

- Сложный почерк. Думаю, что это даже один из вариантов почерка. Человек не принимает вещи такими, какие они есть, при этом отличается хорошим чувством юмора, есть склонность к исследованию, хорошая память на мелочи, точность.